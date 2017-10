CROMETEO STAO U OBRANU SMIJENJENE ŠEFICE DHMZ-a: ‘Strahuje li netko od novih izbora i gubitka političke moći?’

Nakon što je Vlada danas smjenila ravnateljicu Državnoga hidrometeorološkog zavoda Natašu Strelec Mahović, Crometeo je stao u njezinu obranu i prozivaju Vladu jer nisu obrazložili svoju odluku.

Ističu da je u njihovim očima Strelec Mahović bila garancija budućnosti hrvatske meteorologije i da su se za njezina kratka mandata mnogo stvari za hrvatsku meteorologiju pokrenule na bolje.

Objavu Crometea na Facebooku prenosimo u cijelosti.

“Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice bez ikakvog obrazloženja razriješila dosadašnju ravnateljicu Državnoga hidrometeorološkog zavoda doc. dr. sc. Natašu Strelec Mahović te je novom ravnateljicom zavoda imenovana dr. sc. Branku Ivančan-Picek.



Bez ikakve namjere da se miješamo u djelokrug Vlade, a još manje u upravljanje DHMZ-om, naša nevladina udruga koja se bavi meteorologijom želi naglasiti da osjeća krajnju tugu zbog smjene ravnateljice koja je u našim očima bila garancija budućnosti hrvatske meteorologije. Želimo naglasiti da nemamo ništa protiv nove ravnateljice, koja je istaknuta hrvatska meteorologinja niz godina, već nam je krivo da se ova promjena događa naglo i bez obrazloženja.

Zabrinuti smo jer Vlada ničim nije obrazložila smjenu izrazito kompetentne i apolitične osobe. U kratko vrijeme svoga mandata mnogo stvari su se za Hrvatsku meteorologiju pokrenule na bolje. Zar nije dovoljno reći da upravo Nataša Strelec Mahović i njen tim stoje iza dobivenog METOMONIC projekta, “teškog” 343,9 milijuna kuna! Dobivanjem bespovratnih sredstava ovog projekta obnovit će se i postaviti na stotine meteoroloških postaja, a prvi put u povijesti Hrvatska će i na Jadranu dobiti tako potrebne meteorološke radare. Kako to da smo se sva ta desetljeća za nama nismo sjetili postaviti radare i tako smo postali zadnja “crna rupa Europe” koja nije njima pokrivena, a sada kada je netko napravio povijesni iskorak za hrvatsku meteorologiju, miče ga se i to bez obrazloženja. Ako već obrazloženje niste dali dosadašnjoj ravnateljici, mogli ste to dati zainteresiranoj javnosti.

Meteorologija je važna grana znanosti koja itekako ima utjecaja na svakodnevni život, a mi smo kao udruga građana koja se aktivno bavi meteorologijom i njenim razvojem itekako zainteresirana i da državna meteorologija ide u smjeru kompatibilnim s vremenom u kojem životom. A skandalozni predloženi nacrt Zakona o hidrometeorološkoj djelatnosti povratak je u 19. stoljeće. Pokušaj je to da se drakonskim novčanim kaznama i ostalim vidovima represije pokušava reducirati pluralizam meteorološkog djelovanja u RH kojeg naše udruge neće gledati benevolentno.

Nama susjedna Republika Slovenija donijela je novi zakon nedavno, i ni po čemu ne podsjeća na stavke predloženog i skandaloznog nacrta Zakona u RH. Neistina je da u zemljama EU nema udruga poput naših, naprotiv. Povijest civilnih meteoroloških udruga mnogo je starija od hrvatske i seže u drugi dio 20. stoljeća.

Naša grupa udruga počinje intenzivne kontakte sa srodnim udrugama i meteorološkim asocijacijama diljem EU da se i njihovu javnost upozna s tim što se pokušava provesti u Hrvatskoj.

Još jednom zahvaljujemo gospođi Strelec Mahović na svemu što je napravila za hrvatsku meteorologiju, ali i na sasvim novom i konstruktivnom pristupu dijaloga koje je otvorila s našim udrugama i to nakon mnogo godina “mraka”.

Na kraju se pitamo čemu tolika žurba oko novog zakona. Ako nije donesen svih ovih godina, pa i desetljeća, sada ga netko želi preko noći. Strahuje li netko možda od novih parlamentarnih izbora u skoroj budućnosti i gubitka političke moći?

Naša udruga uvijek će raditi na dobrobit hrvatske meteorologije i domaće javnosti. Želimo se baviti meteorologijom i njenim daljnjim unaprjeđenjem, na nekomercijalnim osnovama.

U tome nas neće spriječiti ni političari ni loši državni činovnici”, stoji u objavi Crometea.