CRNE PROGNOZE NAKON VLADINE ODLUKE: ‘Sustav će puknuti, plaćat ćemo dvostruko veću cijenu plina, a sve se pokušava zataškati’

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić odluku Vlade o nepodizanju cijene plina smatra lošom i tvrdi kako će se sve prelomiti preko HEP-a. Naposljetku, građani će, ističe, ipak plaćati skuplji plin.

Kad je riječ o cijeni plina koju bi HEP potrošačima i nadalje trebao prodavati po istoj cijeni, a za sebe od Ine kupovati skuplje i još poslovati pozitivno, ekonomski stručnjak i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić tvrdi da u cijeloj priči ima nekoliko paradoksa.

“Prvi je da otvaramo tržište plina, da se cijene formiraju na tržištu, a na drugoj strani istodobno politički utječemo na cijenu plina. Tako da svatko ne plaća svoje troškove da bi se zadržala cijena za potrošača. Te troškove netko mora platiti – HEP, Ina, Podzemno skladište plina ili neki prijenosnik… Pitanje je što radi HERA koju smo osnovali kao agenciju koja gleda s pravne strane koliko tko mora snositi troškova. Kad HERA to odluči, Vlada mora prema tome odlučiti, a mi imamo paradoks da Vlada određuje cijenu, a svi se moraju u nju ‘zbiti’. To je financijski nemoguće. Posljedica je da će vjerojatno doći do većih troškova koje će platiti netko tko to ne bi trebao platiti”, kaže Jurčić dodajući kako će HEP vjerojatno pokušati prikriti štete takve odluke.





Tvrdi kako su skori izbori tek jedan od razloga zbog kojih je donesena takva politička odluka. Drugi je, kaže, činjenica da bi vladajući trebali imati plan za povećanje zaposlenosti i plaća građana, a kako ga nemaju “prave se velikim dušebrižnicima pa na umjetan način žele prikriti rast cijene života građana”.

HEP I INA DOGOVORILI CIJENU PLINA: ‘Ne možemo je iznijeti u javnost, ona je poslovna tajna’

Prema Jurčićevu mišljenju, HEP nadalje može poslovati dobro samo ako prijeđe više na proizvodnju energije iz vode pa da umjesto uobičajenih 25 posto iz hidroenergije dobije 40 posto i da se tu ostvari veliki profit.

Govoreći za N1 ekonomist je kazao kako rast cijene građane neće pogoditi tek kratkoročno. “Vratit će se to građanima. Sustav će puknuti pa ćemo u budućnosti morati plaćati dvostruko veću cijenu. Ova odluka je potpuno kontra dugoročnog razvoja jer se gledalo kratkoročno”, pojašnjava dodajući kako na jesen ili iduće godine vrlo vjerojatno hrvatski građani mogu očekivati veću cijenu plina.

Na pitanje što kaže na Vladin model otkupa Ine i privatizacije HEP-a sada kada će HEP stvarati gubitak, Jurčić odgovara: “Napravljena je velika pogreška jer se miješaju HEP i Ina. Vlada mora rješavati Inu bez HEP-a. HEP nije osnovan da se njime trguje na burzi, primarna zadaća je da stvori dovoljno kapaciteta za proizvodnju elelktrične energije za cijelo hrvatsko područje, to je javna dužnost, a ta točka još nije dosegnuta. Mi 30% energije uvozimo. Ovdje može biti situacija da se na mala vrata htjela otvoriti privatizacija HEP-a jer je veliki pritisak predatora da kupe HEP.”