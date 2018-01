ČOVJEK KOJI NIKADA NIJE MASTURBIRAO: ‘Svatko tko živi sa ženom zna da postoji utjecaj hormona na njih’

‘Možete vi uzeti djevojku i davati joj testosteron i njoj će rasti brada, ali neće postati muškarac, neće moći postati otac.’

Predsjednik HRAST-a, i posebni savjetnik u Ministarstvu kulture, Ladislav Ilčić, gostovao je danas u TNT-u Nataše Božić koja je, zbog njegovih nedavnih izjava, inzistirala na odgovorima na neka pitanja, posebno na ona vezana za njegove izjave o hormonima, ženama i njihovom ponašanju.

Ilčić je kazao kako je na spornoj tribini o Istanbulskoj deklaraciji sudjelovao kao dopredsjednik roditeljske udruge “Glas roditelja za djecu”. ‘ Jasno je da u političkom govoru svaki govor o spolnosti zvuči nezgrapno. Politika nije mjesto gdje bi se govorilo o hormonima i njihovom utjecaju na ponašanje. Međutim, ja sam to govorio na tribini o Istanbulskoj konvenciji gdje je to svakako potrebno. Samo mijenjanje jednog sadržaja i stavljanja ga u drugi kontekst vam je kao da uzmete jednog čovjeka u fraku, s leptirkom, na nekakvom svečanom koncertu, u nekoj koncertnoj dvorani i stavite ga u diskoklub. On bi tamo sam po sebi izgledao smiješno. Jednostavno nije kontekst. Jednako tako govor o spolnosti u jednom kontekstu je izrazito potreban, dok u drugom sam po sebi izgleda nezgrapno’, rekao je.

Tvrdi kako u Ministarstvu kulture ni u ime Vlade ne bi rekao takvo što jer to nisu teme o kojima se tamo priča.



Priča o ženama i hormonima

S obzirom na to da je rekao kako su njegove riječi u više navrata izvučene iz konteksta, voditeljica ga je upitala da dovrši rečenicu koja se pokazala spornom na tribini – ‘…kada ženama padne estrogen i progesteron, a malo se digne testosteron…’

‘Ajde ovako, ajmo krenuti s udžbenikom biologije za 8. razred osnovne škole. Sva sreća imam djecu različitih uzrasta pa mogu pročitati. Dakle, hormoni u tolikoj mjeri utječu na nas da mogu promijeniti naše ponašanje, fizički izgled, utjecati na naš rast i razvoj. Ili vam mogu pročitati za 3. razred osnovne škole: U zimskom smo razdoblju češće pospani, možemo reći i depresivniji zbog izloženosti tami tijekom većeg dijela dana. Znanstvenici ovo stanje povezuju s izlučivanjem hormona melatonina. Što hoću reći? To da hormoni utječu, jednako kako kod žena utječu jedni hormoni, kod muškaraca drugi, na naše osjećaje i raspoloženje. Ukucavanjem upravo tih pojmova u Publication of Medical Science imate sva istraživanja, izbaci vam više od tisuću rezultata. Hormoni utječu na nas i to je znanstvena činjenica i ona sama po sebi sigurno ne vrijeđa žene, već je ona dio objašnjenja pogrešnosti rodne ideologije koja tvrdi da naše tijelo nije povezano s ostalim apsektima spolnosti’, odgovorio je Ilčić.

S obzirom da je Ilčić izričito govorio o povezanosti tjelesne i emocionalne komponente kod žena, bez spominjanja utjecaja hormona na muškarce. Stoga ga je voditeljica pitala – ako su žene u povišenom stanju kad imaju višak testosterona, znači li to onda da su muškarci stalno u PMS-u?

Ilčić, očekivano, nije htio odgovoriti na pitanje te je prozvao novinare zbog pgrešne intepretacije i kršenja etičkog kodeksa.

Tvrdi da je pogrešno interpetiran

Ponovio je priču o hormonima i njihovu utjecaju na čovjeka kad je vani lijepo vrijeme te opet prozvao novinare zbog manipulacije kad su premijera pitali vjeruje li da su žene ‘neuračunljive u jednom dijelu ciklusa kao što u to vjeruje Ilčić’. ‘, ja ni u jednom trenutku nisam rekao da su žene neuračunljive, što on meni inputira, niti se iz toga što sam ja rekao to može reći’, kaže Ilčić.

No, na pitanje o pojašnjenju te priče, više nije želio govoriti. ‘Ovo što je rekao vaš novinar na neki način vrijeđa i inteligenciju jer utjecaj ne znači da je on presudan jer ako određeni hormon djeluje na mene, ja osim djelovanja hormona imam i svoj razum i svoju volju. Kako imaju muškarci, tako imaju i žene. Dakle, to je presudno na naše ponašanje. A interpretacija da sam ja rekao da su žene neuračunljive je potpuno izmišljena, nelogična i zlonamjerna’, tvrdi.

Iako više nije htio odgovarati na pitanja o ovoj temi, jedno je još dodao. ‘Svatko tko živi sa ženom zna da postoji utjecaj hormona na žene, i jednako tako testosterona na muškarce, ali i drugih hormona koji utječu na naše raspoloženje i osjećaje. To je činjenica i ja s iznošenjenem te činjenice nikako ne zaslužujem ovakve pogrešne interpretacije’, kaže.

Endokrinolog amater

Voditeljica je konstatirala kako je Ilčić završio Muzičku akademiju te ga upitala zašto se bavi endokrinologijom i zašto studentima predaje o nečemu o čemu nije stručan.

‘Aha. Hrvatska javnost je prepuna priče o formalnom i neformalnom obrazovanju. Činjenica je da se ja od 1995., kada sam krenuo na prvu edukaciju o spolnom odgoju, intenzivno bavim spolnošću. Program koji je izradio stručni tim koji je angažirala udruga “Glas roditelja za djecu” je pobjedio među 23 programa na natječaju i to od povjerenstva koje nam je bilo izričito nesklono. Nekakvu kvalitetu i znanje sam pokazao’, odgovorio je Ilčić.

Nakon što je voditeljica upitala znači li to da se on onda amaterski bavi endokrinologijom, Ilčić je rekao – To je nevažno – a na pitanje mislili da se njegovo znanje može mjeriti sa znanjem stručnjaka iz endokrinologije, evo što kaže.

Sporni su mu rod i spol

‘U izjavi je liječnik još na kraju rekao i da postoje žene koje se osjećaju kao muškarci, iako izgledaju ženstveno, a i ja se kao muškarac mogu osjećati kao žena – to je naše pravo. Jedan endokrinolog kojeg vi predstavljate kao stručnjaka sam sebi skače u usta, skače u područje prava gdje nije stručnjak, i otvoreno pokazuje da je pobornik rodne idelogije koja tvrdi da ako se netko s tijelom muškarca može osjećati kao žena i ponašati kao žena, a žena može odlučiti da je muškarac. Dakle, taj stručnjak je sam sebi skočio u usta ulazeći u područje koje nije njegova struka i aktivistički je stao na stranu rodne ideologije. On je prešao u polje koje nije njegova struka. Smatram da svaki intelektualac ima pravo reći svoje mišljenje, stao je na stranu rodne ideologije i ja mu to ne zamjeram’, kaže Ilčić.

Prokomentirao je i Istanbulsku konvenciju i rekao kako će se HRAST prvi boriti protiv nasilja u obitelji, ali mu je sporno razlikovanje spola i roda pa tvrdi: ‘Možete vi uzeti djevojku i davati joj testosteron i njoj će rasti brada, ali neće postati muškarac, neće moći postati otac’, zaključuje Ilčić.