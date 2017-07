ČOVJEK KOJI JE PRIJE 30 GODINA SLUČAJNO STVORIO HRVATSKU IBIZU: ‘Sit sam raubanja imena Zrće i prebrojavanja ci** i gu****’

Prije 30 godina Boris Šuljić je započeo s razvojem vjerojatno najvećeg ugostiteljskog biznisa u Hrvatskoj.

Šuljić se ne smatra nikakvim ocem plaže Zrće, kaže, no ipak naglašava kako je njegova uloga na Zrću bila važna.

Zrće je danas sinonim za industriju zabave u kojoj se okreće ozbiljna lova, a sve je krenuo od malenog beach bara kojeg su 1987. sazidali otac i sin. I 30 godina kasnije taj se bar zove Kalypso.

Sada je Zrće jedan veliki disko na otvorenom, a na plaži se održavaju neki od najvećih festivala elektronične glazbe koje pohode tisuće mladih iz cijelog svijeta.



Slavljeničko raspoloženje ipak malo kvare, kako tvrdi, senzacionalističko izvještavanje o Zrću kao mjestu razvrata.

‘Vijesti se svode na konzumerizam najniže kategorije’

‘Zrće je nježan poslovni model koji se razvijao desetljećima, da bi dobio svoju današnju dimenziju i fizionomiju. Poistovjećivati Zrće samo sa sisama, guzicama, alkoholom i drogom, jednom riječju s razvratom, ne može biti dobro. Mislim da nikome nije u interesu da se vijesti sa Zrća svode na konzumerizam najniže kategorije’, kazao je Šuljić, prenosi Novi list.

On tvrdi kako mu je dosta prljanja imena Zrće.

‘U životu nikad nisam bio sklon, kako domaći kažu, ljudskoj nešesti (glupost, nerazum). Ne znam, da li zbog neopreza ili dnevne politike, događanja se izokreću. S obzirom na to da sam već sit tog sustavnog raubanja imena Zrće, jednako na lokalnoj i nacionalnoj razini, definitivno sam donio odluku o tome da ću izraditi prvu cost-benefit analizu Zrća. Nedavno sam počeo okupljati eminentne stručnjake raznih struka koji će neovisno o bilo kome, dakle i meni, izraditi financijsku, sociološku, društvenu i gospodarsku studiju o tome što je danas Zrće. Također, ta studija dat će neke prijedloge, recimo kako bismo se trebali dalje razvijati. Nisam idealist koji vjeruje u to da će se dokumenti svidjeti baš svima i da će dati sve odgovore, ali nama naprosto treba analizu svega što se ovdje događa, u bilo kojem smislu. Primjerice, kada vaše kolege ponovno požele pisati o brojkama, ali ne samo u smislu prebrojavanja cica i guzica, imat će na raspolaganju i neke druge podatke koji će tako pokazati ima li istine u tome da od Zrća profitiraju samo klubovi’, poručuje Boris Šuljić.

‘Obiteljski turizam je floskula’

Brojke govore sve. U danima kada na Zrću nema glazbenih festivala, i u Novalji je drastično manje turista.

‘Obiteljski turizam je floskula i pojam iz nepovratne prošlosti koji mogu koristiti samo oni koji nisu skloni tržišnom natjecanju i u poslovnom smislu su zaspali u godinama socijalističke ekonomije. Naravno, nisu su svi jednako predodređeni za tržišnu ekonomiju, ne misleći pritom da treba biti nesolidaran s nejednakima u društvu, po bilo kojoj osnovi, socijalnoj, ekonomskoj, generacijskoj ili nacionalnoj, ali pustimo one najambicioznije među nama da rade svoj posao. Jer, kako ćemo biti društveno solidarni ako neprestano tamburamo one koji su poslovno najbolji i najambiciozniji. I zbog toga nama treba cost-benefit analiza Zrća’, objasnio je Šuljić koji je prvi posao pokrenuo prije više od 30 godina.

U Novalji je otvorio konobu, a novac za taj pothvat dali su mu roditelji.

‘Ukazati sinu povjerenje za njegov poduzetnički izlet nije bilo nešto uobičajeno za jednu relativno konzervativnu zajednicu i patrijarhalnu obitelj, u kojoj se ljubomorno čuvala očeva pozicija moći. Konobu sam otvorio s kompanjonom, s kojim sam se brzo razišao, ali tu sezonu uspješno smo odradili’, prisjetio se.

‘Nije Novalja tako konzervativna’

Bez obzira na poruke gađenja koje stižu od domaćina u Novalji, ali i njihovog gradonačelnika, Šuljić tvrdi kako Novalja nije konzervativna sredina koja se gnuša golog tijela.

‘Novalja se u nečijim očima može činiti kao konzervativna i narogušena sredina koja se gnuša od golog tijela, ali u suštini tome nije baš tako. Ne kažem, ima u Novalji konzervativizma i licemjerstva, što su tako tipične malomišćanske karakteristike. Nisam, međutim, ni ja toliko liberalan da ću licemjernim ocijeniti to kad se turistima spočitavati da u trgovine i restorane ulaze u Boratovim tangicama. Pravila lijepog ponašanja moraju se poštivati, uostalom to je ono nas čini uređenim i kulturnim zajednicama, tako da reda mora biti na svim razinama. Isto tako, apeliram da imamo samopoštovanja, ali iskrenog i utemeljenog u našem svakodnevnom nastupu kojim ćemo pokazati da smo gostoljubljivi, otvoreni i ljubazni domaćini. Narogušeni domaćini koji stalno frkću, imat će iste takve goste. To je naprosto fizikalna činjenica’, kazao je Šuljić.