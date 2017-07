ČOVJEK KOJI JE POSRAMIO PLENKOVIĆA NAJAVIO REVOLUCIJU: ‘Ja idem do kraja, makar me svi ismijali!’

Roberta Pilipovića javnost je zapamtila kada je za vrijeme premijerova posjeta spaljenoj Žrnovnici, dok je isti govorio o ‘interesantnom i atraktivnom’ požaru, njemu u lice sasuo sve što misli o zakašnjeloj reakciji vlasti nakon požara koji je uništio tisuće hektara površine, maslinika i njiva te nekoliko kuća i automobila.

‘Kako te nije sram ovako dolaziti među ljude kojima su izgorjele kuće. Ja sam svoju jedva obranio’, rekao je Pilipović Plenkoviću, nakon čega se njegov istup proširio medijima.

PLENKOVIĆ HLADNO PROMATRAO SPALJENU ZEMLJU, A ONDA DOŽIVIO NEVIĐEN NAPAD: ‘Ne mogu vjerovati da ima obraza za ovo!’

Pilipović se obratio javnosti i tijekom prosvjedne akcije ‘Split gori!’, a danas se ponovno obratio sugrađanima i zamolio za akciju.



Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Nikad u životu mi se nije dogodilo da sam uspija reći sve, to najbolje znaju moji prijatelji, ali evo sada u miru i imajući vrimena želim poručit svima koji mepodržavaju i ne podržavaju par riči da i ja ispadnem pametan. Nismo mi svi gasili požare samo zato da bi se mogli okolo hvalit jer to bi nam tribalo biti zadnje na pameti, gasili smo požare prvo radi sebe i radi ljudi koji su ka mi, jebiga na kraju ispada da onaj koji se nije slika evo ka ja, da nije bija, ali dovoljno bi nam tribalo biti da mi sami znamo da smo tamo bili ovo drugo je sve preseravanje!

Ovo sve šta se dogodilo meni da sam prozva ove šup** pa završija u medije, ma kud neko drugi nije bija umisto mene, ka da meni ovo triba u životu i da ga ja podržavam u masi, ali eto ispa sam to ja i jednostavno sam govorija šta praktički cila država misli, jedino je možda bilo rječnikom kojim ne govori cila drzava!’

‘Bio sam prefin’

‘Ali za mene, ja sam bija prefin šta oni zaslužuju! Opet vam govorim, mi mali ljudi se ne smimo dijelit jer onda tako lakše vladaju, tribamo unatoč razlikama i čak netrpeljivostima biti skupa u ovako jednom trenutku jer jedino tako možemo napravit promjene, nadam se da mi neće proć život u čekanju tog trenutka!! Danas uđem u raspravu sa likom sa kojim se baš, reka bi on ne mirišem! On sada poziva na rušenje vlasti dan nakon prosvjeda, ali kako ćemo da ih srušimo kada on i takvi ka on ostali sidit doma i u kafiću, ko će da ih ruši, moja mater i njegova žena!!??

Ja sam uzea 2 dana slobodno radi požara u jeku sezone, imam 450 km tamo i vamo di radim, a ovim mojima nije ni bilo opcije da me ne puste, sad sam uspija isto toliko dobit i opet sam napravija 450 km radi prosvjeda i toliko sam da energije u taj prosvjed, da nas se skupi najviše koliko može, jer masa je majka svega, eto svi govore da je ovaj broj od preko 3000 ljudi vrhunska brojka za prosvjed u Splitu, ali ja tu brojku pripisujem svom porazu, ja sam očekiva dosta, dosta više, ali možda šta sam totalno novi u tome pa sam malo razočaran! Ali kažem vam, jebeš to pozivanje na rušenje svega, na tipkovnicama, triba izaći na ulicu i dati primjer drugima kako se bori za bolje sutra!!! Zato ću vam reć, unatoč mojim i njegovim može se reć i netrpeljivostima, njegov status je promašen, a ne prosvjed!!!’

‘Pojedinac se treba podrediti zajedničkom cilju’

‘Znate zašto!!?? Jer nije bija kraj mene i je** im svima mater, nego je osta u kafiću da ne bi slučajno i on ispa degen, kako je nas nazva!!! U ovakvim stvarima pojedinac se triba podredit zajedničkom cilju a ne svome egu, i onda ćemo doživit sve ovo šta je on napisa, ali neće se to nikada dogodit ako on i takvi ka on ostanu doma za tipkovnicom, i bez obzira zbog nekih stvari šta ga ne mogu vidit na oči, sa svima sam uvik u glavu pa ni njemu mi to nije problem reć, nadam se da sljedeći put dolazi s nama na ulicu!!! Jer na ulici nam tribaju muda a ne na tipkovnici!!’

‘Cosa Nostra država’

‘I poručujem svima vama koji me sada podržavate ili ne podržavate, lako mi je razumit ove koji me podržavaju, ali ja razumim i vas koji me ne podržavaju, jer šta će neki krkan glumi Matiju Gubeca a ne zna spojit dvi rečenice, ali ljudi ja sam moga složit ovakav neki govor i ispast fin krasan i pametan, i to bi bilo samo na kraju meni u korist, jer u ovoj “Cosa Nostra” državi fini, krasni i pametni ljudi ne prolaze, jer ja sam baš tija da ti licemjeri vide i osjete moj bijes, jer to je bijes svih nas, i da ima pokažem da ima nas puno, a ja takve znam, koji imaju muda, da pokažemo tim licemjerima di im je mjesto!!!

Jer ja godinama sanjam revoluciju u mojoj Hrvatskoj, za koju je pola moje familije dalo živote (majci ubijeno 22, ocu 8 u Domovinskom ratu) jer ne želim dopustit da ispadne da su moji i svi koji su dali živote za našu domovinu poginili uzalud!!! Ja sam sada krenija u ostvarenje sna, i neću odustat, ja idem do kraja, makar me na kraju svi ismijali, jer čovjeku za ostvarenje njegovih ideala ne postoji granica!!! Ja želim svoju Hrvatsku, onu Hrvatsku za koju su moji poginuli, jer za ovo šta je Hrvatska sada nisu moji ostavili kosti!!! Znam da vam ovo šta sada čitate izgleda nerealno i utopistički, ali to je do vas, ako sljedeći put budete stali uz mene na ulici, možda ćete ostvarit moj san, ali to je san svih nas!!! Pozdravljam vas sve i poručujem: BIT ĆEŠ OPET HRVATSKA!!!! DIJELITE DALJE OVAJ STATUS DA SVI LJUDI ČISTA SRCA VIDE OVO, JER MI SMO HRVATSKA, A NE ONI!!!”, napisao je Pilipović.