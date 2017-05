ČOVJEK KOJI DOBRO POZNAJE SAUCHU: ‘Nije se prodao HDZ-u. Ždere ga što su ga kolege linčovali, a onda ga zvali i svašta mu nudili’

Tomislavu Sauchi trebalo je tek dva dana da postane ‘persona non grata’ u Hrvatskom saboru, pogotovo među bivšim kolegama zastupincima iz SDP-a nakon što je svojim glasovima spasio HDZ.

BIJESNI SDP-ovci O ŠOKANTNOM POTEZU TOMISLAVA SAUCHE: ‘Ili je ucijenjen ili je totalno pukao. Nema šanse da to radi zbog nekoliko plaća’

‘Zauvijek će ostati na njemu da je Milanovićev čovjek spasio HDZ’, rekao je jedan od SDP-ovaca, koji kaže kako je uspon Tomislava Sauche krenuo s usponom Zorana Milanovića. Obojicu su tada opisivali kao arogantne i bahate.

SDP-ovci su razočarani i ljut, a neki od njih, poput Arsena Bauka, otvoreno su rešetali Sauchu kritikama i optužbama da ga je HDZ kupio. On je sada ostao sam bez ikakve podrške, uz njega je samo obitelj.



‘Milanović i njegova naknadna pamet’

Mnogima je zanimljiva činjenica da je Milanović, s kojim je Saucha bio vrlo blizak, samo tako oprao ruke od cijele priče i ‘nestao’.

‘Kad ti najviše treba podrška, on je oprao ruke i rekao što je rekao. Kako se priča razvijala, onda se javio, znate ono – naknadna pamet. A to čovjeku ne treba, pogotovo jer je on taj koji ga jako dobro poznaje, prijatelj koji sigurno zna da Tomislav to nikad ne bi napravio. Bio je sjajan govornik u zagrebačkoj Skupštini, a kad je otišao s Milanovićem u Vladu, morao je zatomiti svoj karakter, ne istupati javno i preko njega je išlo sve ono negativno od Zorana. Naravno da ga je boljelo vidjeti što on onda govori o njemu’, rekao je izvor iz SDP-a za Večernji.

Bivši kolege smatraju ga pametnim i sposobnim

Za Sauchu bivši kolege kažu da je bio suprotno od onoga kakvim se činio – pametan, sposoban i zabavan, s posebnim smislom za humor.

‘Voli crni humor, politički nekorektan humor čak, ali osobno se bori protiv toga u stvarnom životu. Voli pravdu i ne voli kada ljude dijele’, rekao je čovjek koji je surađivao sa Sauchom u stranačkoj mladeži i Socijaldemokratskoj studentskoj uniji kada je od ondašnjeg HDZ-ova ministra obrazovanja Dragana Primorca dobio novac za edukaciju o Bologni.

Dakle, SDP-ovska udruga je dobila novac od HDZ-ove Vlade za edukaciju studenata o Bologni. To samo govori koliko je Saucha dobro odradio i pripremio projekt’, rekao je sugovornik te dodao kako su tada obišli cijelu Hrvatsku te da se na tim putovanjima vidjelo kako Saucha ima strah od bakterija i nečistoće.

‘Zatvor je na njega ostavio posljedice’

‘Zatvor je na njega zbog toga utjecao daleko gore nego na običnog čovjeka. Moralo je to ostaviti posljedice. Zbog toga se i ne ljutim zbog ovog što je učinio u Saboru. Razočaran jesam, ali ljut nisam. Ne znam kako bih se ja ponašao u toj situaciji da imam sve to što on ima nad glavom, ne možeš znati kako ćeš se ponašati dok ne dođeš u tu poziciju. Siguran sam da se nije prodao HDZ-u. Osobno mislim da bi bilo bolje da je ostao doma za glasanja, što je i htio sam, ali koliko znam, pritisak da dođe u Sabor na glasanje radili su naši, a ne HDZ. Ne mislim ni da je ovo osveta SDP-u, nego mislim da je to njegov stav, krivi stav, ali ipak njegov stav o situaciji. Sumnjam da može biti potpuno racionalan dok ima egzistencijalni i financijski problem nad sobom, no on misli da radi to ispravno i mislim da iskreno vjeruje da će to koristiti i stranci koja je u teškoj situaciji’, rekao je SDP-ovac.

Oni koji su i danas uz Sauchu kažu kako su ga pritiskali upravo SDP-ovci te da su ga pojedini od njih zvali i nudili mu povratak u odbor i mjesto na listi za Zagreb.

‘Svašta su mu nudili i zvali ga’

‘Svašta su mu nudili i zvali, a on je govorio da neće biti za opoziv Marića jer državi sada ne trebaju još jedni izbori i da će SDP loše proći. Govorio im je svima jasno da je to njegova odluka, da smire strasti i nakon lokalnih izbora, kada svi skupa vide situaciju na terenu, pokrenu pitanje ima li parlamentarne većine. Cijeli je dan gledao raspravu o Mariću i rekao da ne može glasati za to. Bilo mu je to jako teško, pod užasnim je pritiskom bio i tada i kasnije, a on je to doista učinio iz uvjerenja. Potpis za smjenu dao je jer tu nije bilo izbora, nego samo potpiši i moraš se pojaviti na glasanju’, kaže izvor upoznat sa situacijom.

Podršku mu trenutno pruža jedino obitelj.

‘Roditelji mu daju podršku i brinu se koliko mogu za svoje dijete. Ždere ga i što su ga kolege prvo linčovali kad je izašla afera, a onda ga poslije zvali da ide na listu. Pa to normalnog čovjeka pojede, kada vidite da ljudi za koje ste mislili da su vam prijatelji traže vašu glavu. To su užasna ljudska razočaranja, a nevinom se uvijek teže braniti’, kaže sugovornik Večernjeg.