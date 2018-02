ZAGREPČANIN POSTAO VIRALAN HIT: ‘On je ikona kvarta, ovo treba biti naslovnica dnevnih novina’

‘U svome sam kvartu od 1989. godine, i svake godine samoinicijativno izađem s lopatom’, kaže Dragan.

Stanovnica Španskog na internetu je objavila fotografiju čovjeka u kolicima koji čisti snijeg oko zgrade, a iste su momentalno postale viralne. Stigle su brojne reakcije, od onih koji hvale čovjeka, do onih koji se zgražaju misleći kako mu nitko ne želi pomoći.

Gospodin oko kojeg se digla fama pak kaže kako ima najbolje susjede u gradu te da on samoinicijativno čisti tamo gdje nije moguće proći.



‘Nije da susjedi neće pomoći, moji su susjedi najbolji u gradu Zagrebu. Oni sve očiste. No, ja samoinicijativno krenem čistiti kuda nije moguće proći, jer tu nitko ne čisti, ni protupožarni put ni ove staze, jer ne znamo kome pripadaju. Pripadaju li zgradama, Gradu, Zrinjevcu… To mi ne znamo.

U svome sam kvartu od 1989. godine, i svake godine samoinicijativno izađem s lopatom, ali svi susjedi, tkogod prođe, svi pitaju treba li pomoći, i pomognu, naprave. Ali ja to ipak samoinicijativno radim, jer nitko nema obavezu ove staze održavati čistima.’

‘Nema ni nekakve ustanove koju bi osoba u invalidskim kolicima mogla nazvati i kazati: ‘Ja sam osoba u kolicima, stanujem tu i tu, dođite da se to počisti i napravi reda’. Toga kod nas nema, to mi nemamo u gradu. To bi možda trebalo postojati negdje, možda u gradskoj četvrti, da osoba koja je u kolicima može nazvati i reći – treba mi očistiti prolaz, da mogu doći do tržnice, ambulante, pošte, banke… Tako da možemo funkcionirati samostalno.

Ljudi će pomoći, svi su jako dobri, ali oni ne mogu napraviti ono što ja želim – želim doći do tržnice, kupiti kruh, pozdraviti se i družiti s ljudima… A ne da budem u zatvorenom prostoru.’

‘Trebalo bi se znati tko ove staze čisti, i požarne putove, kome to pripada. Te staze za pješake ne pripadaju ulazu zgrade, to je javna površina, a tko čisti javne površine? I kad se čiste?’, pita se Dragan Vasić, prenosi dnevnik.hr.

Požalio se da bi situacija mogla biti bolja što se tiče nekih prijelaza koji još nisu uređeni.

‘Dobro se snalazim, znam ja i zaobići, i napraviti veći krug ako treba, ali ima nekih prijelaza koji još nisu baš uređeni, mogli bi se spustiti rizoli. A i za one koji su već spušteni nije se išlo po pravilima koja određuju koliki bi trebali biti nagibi. Jer rizol koji se spušta, a visok je 20 cm, onda vam u trotoaru treba biti prosjek od metar, metar i dvadeset, da dobijete normalnu kosinu koja se može savladati. Ako je nagib prevelik može doći i do prevrtanja ili kretanja unatrag’, rekao je Vasić te službama poručio da počiste za sobom, a susjedima da budu tako vrijedni da svatko očisti svoje parkirno mjesto.