ČOVIĆ O HAŠKOJ PRESUDI: ‘Ova presuda je zločinačka. Da nije bilo HVO-a danas ne bi bilo ni BiH’

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović (HDZ BiH) ustvrdio je u petak da je haška presuda bosanskohercegovačkoj šestorici zločinačka prema svakom časnom predstavniku Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskome narodu te je poručio da sada treba spriječiti bilo kakvu harangu koja može uslijediti od onih koji bi željeli iskorisititi presudu na procese koji se već dugo planiraju u BiH.

“Ova presuda je zločinačka prema svakom časnom predstavniku i Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskog naroda i mi na to vrijeme moramo biti ponosni. Na taj način smo očuvali ne samo hrvatski narod, već i BiH. Da nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, BiH sasvim izvjesno danas ne bi bilo. Da nije bilo Hrvatske i njene politike prema BiH – nje u ovako međunarodno priznatim granicama danas ne bi bilo. S te strane nam to treba biti ohrabrenje, a s druge strane treba spriječiti bilo kakvu harangu koja može uslijediti od onih koji bi željeli iskoristiti ovakve obrise presude na procese koji se već dugo planiraju u BiH”, rekao je Čović tijekom posjeta Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu.

Smatra da je danas potrebno posvetiti se uznicima u Haagu i ono što njih slijedi dalje i njihovim obiteljima. “Onaj križ koji su oni nosili zadnjih 13 i pol godina nije na jedan odmjeren način preuzeo svatko od nas u BiH. Nitko od njih, pa ni po duhu ovog iščitanog u sudnici Žalbenog vijeća nije vodio neki svoj rat ili imao svoje osobne zadatke u BiH”, ustvrdio je.

Selektivan pristup problemu

“Jednu takvu aktivnost se evidentno željelo prikazati kao udruženi zločinački poduhvat i danas ga aposlutno s bezbroj činjenica odbacujemo. Ono što nama smeta je izvlačenje iz konteksta, selektivan pristup problemu je nešto što je uveliko moglo do kraja narušiti odnose u BiH. Zadatak koji imam ispred sebe kao predvodnik koji provodi politiku hrvatskog naroda je da se to ne dogodi. Jer to je ona brutalna provokacija s te razine koja dolazi izvana, a takvih će biti i unutar BiH, našega okruženja”, kazao je Čović.



Rekao je i da će večeras ponovno razgovarati s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem. “Moramo osnažiti poziciju najmalobrojnijeg naroda u BiH, jer dok su Hrvati konstitutivan narod u BiH to je najbolja zaštita i garancija BiH kao europske moderne države. Ne bude li Hrvata kao konstitutivnog naroda, jasno je da je budućnost u BiH upitna i neizvjesna”, ustvrdio je.

Smatra da je potrebno mobilizirati “naš narod da svi kao jedan stanemo u zaštitu onoga što je prije svega dostojanstvo i vrijednost koju baštinimo kada je u pitanju Domovinski rat bez obzira na ono što moramo svi priznati, a to je da je na svim stranama bilo zločina”. Poručio je da svatko treba odgovarati za svoj zločin bez obzira o kome se radi i na kojem području je učinjen.

Što se tiče presude, Čović smatra da je potrebno poslušati one koje razumiju međunarodno pravo i vidjeti koji su elementi na kojima treba djelovati.

“Moramo naći mjeru kako se ne bi na pogrešan način iščitavala ova presuda jer već postoje strašni komentari koji nemaju nikakve veze s pravnim utemeljenjem, o odgovornosti Hrvatske. Nije se ovdje sudilo Hrvatskoj, ovdje se jasno znalo kakav je odnos. Mi u BiH moramo formalno-pravno tražiti elemente zaštite kao i Hrvatska koja ne smije više ostati po strani”, poručio je.

