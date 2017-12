ČOPOR VUKOVA NAPRAVIO JEZIVI POKOLJ: ‘Ušli su u staju s ovcama udaljenu 30 metara od kuće, krv im lipti, strah me za moju djecu’

Stotinjak ovaca trebalo se ojanjiti pa sada iz ranjenih životinja mora izvlačiti janjad

U noći s petka na subotu čopor vukova napao je stado od 120 ovaca zatvoreno u staji udaljenoj svega 30 metara od obiteljske kuće u selu Murvica kod Zadra.

Vlasnik Valentino Žilić pronašao je osam zaklanih ovaca, a još četrdesetak ih je naklano.

Štala udaljena 30 metara od kuće

“Ovo je živa katastrofa! Masakr! Ovako se nešto nikada u Murvici nije dogodilo! Strah me da se nešto ne dogodi našoj djeci!”, govori Žilić za Slobodnu Dalmaciju začuđen što ni blizina ljudi i naselja vukove nije spriječila da uđu u štalu i napadnu 50-ak ovaca.



“Još uvijek ne znam točnu štetu jer su se ovce nakon napada razbježale. Krv im lipti, ranjene su, pokušavamo ih nekako spasiti i zaustaviti krvarenja”, kaže Žilić koji je stravičan prizor zatekao u subotu oko 7 sati kad je ušao u staju. Ispričao je da se stotinjak ovaca trebalo ojanjiti pa sada iz ranjenih životinja, zajedno s veterinarkom, mora izvlačiti janjad.

Zabrinut za sigurnost djece

“Ja imam dvoje male djece, tu živi i moj brat s malom djecom… Stvarno ne znam što da radim. Zamislite što se može dogoditi djeci koja ovi istim putem prolaze do škole? Navečer, oko 7 sati, kada je mrak. Ma strah me i pomisliti na to. Ali što da radimo, kome da se obratimo kad su vukovi zaštićeni”, ogorčen je.

Žilić je ispričao da se u šest godina, otkako se bavi uzgojem ovaca, nešto ovako se nije dogodilo u Murvici. Nakon ovoga, kaže, razmišlja da odustane od uzgoja ovaca.