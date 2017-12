ČLANOVI NO HRT-a IZAZVALI BURU U SABORNICI: ‘HDZ želi da ova četvorica nabavljaju emisije ‘kako se kuha kokoš’, stalo im je samo do lopovluka’

Rasprava o prijedlogu Odbora za informiranje da se za članove Nadzornog odbora HRT-a imenuju Mladen Čutura, Morana Paliković Gruden, Maja Martinović i Edvard Kuštek izazvala je danas buru u sabornici, SDP-ov zastupnik Nenad Stazić poručio je da će njihov izbor “biti dokaz kako je HDZ-u stalo samo do lopovluka i kriminala”, a SDSS-ov Milorad Pupovac je najavio da ‘njegovu ruku neće dobiti’.

Stazić je zamjerio što među kandidatima nema niti jednog kandidata oporbe, a za bivši NO, smijenjen u srpnju, kazao je da su smijenjeni jer su konstatirali da se na HRT-u “poslovalo kriminalno, lopovski i netransparentno te o tome izvijestili Sabor”.

“HRT nema NO od 14. srpnja 2017. Znači HRT posluje bez nadzora, a neće ni dalje imati jer su svi kandidati predloženi od strane parlamentarne većine. Dosad je bila praksa da se jedan član bira na prijedlog parlanmtarne manjine no ta se praksa sada iz nepoznatih razloga prekida”, istaknuo je Stazić. To se, uvjeren je, radi zato da na HRT-u mogu raditi što hoće i imaju “pokriće za nered, javašluk, a možda i kriminal”.

Stazić: Nema kandidata oporbe

“HDZ želi ova četiri kadidata da se nabavljaju emisije ‘kako se kuha kokoš’ i to se plaća HDZ-ovim podobnicima'”, poručio je Stazić.



“SDP zbog svojih unutarnjih problema i slinica se nije bio u stanju dogovoriti oko tog člana NO, a ovako prozivati je krajnje nekorektno”, uzvratio je HDZ-ov zastupnik Ivan Šuker.

Predsjednik Odbora Andrija Mikulić (HDZ) istaknuo je kako je Odbor 32 dana čekao da predstavnici opozicije daju svog kandidata pa su zbog toga odgađali sjednicu.

Mikulić: Odbor je 32 čekao oporbu da dade kandidata

“Kandidate su poslali dva dana nakon sjednice Odbora”, zamjerio je Mikulić. Stazićev nastup nazvao je teatralnim i poručio mu da se prisjeti kako je HRT poslovao u vrijeme Gorana Radmana, kojeg je postavio SDP, prozivajući ga za kriminal i nepotizam.

“Kriminala i nepotizma je bilo i u doba HDZ-a i SDP-a. I jedan i drugi ste u pravu. Želim izraziti radost što ste Hrvatskoj javnosti otvorili oči”, poručio im je Ivan Pernar (Živi zid).

Nikola Grmoja (Most) pozvao je i jedne i druge da priznaju da su odgovorni za situaciju u kojoj je HRT te da se nađe rješenje kako popraviti nastalu štetu.

“HDZ-ovci optužuju Radmana, a SDP optužuje HRT jer je javni servis pretvoren u partijsku televiziju. I jedni i drugi ste u pravu! Kad je HDZ na vlasti imamo partijsku televiziju HDZ-a, a kad je SDP, imamo SDP-ovu partijsku televiziju”, rekao je i Grmoja.

“Vi iz Mosta ste svojevremeno inzistirali da imate zamjenika ravnatelja i lobirali da određena osoba mora biti zamjenik ravnatelja, a kažete da su HDZ i SDP nešto radili. I vi ste u tome bili!”, odgovorio je Mikulić.

Hrvoje Zekanović (Hrast) pitao je zašto HDZ ne bi postavio ljude koji su prikladni za Nadzorni odbor. Lijepo vam je bilo rečeno zašto se osoba za koju se zauzimate ne može prihvati, ali vama je inat bio draži od činjenice da imate svog čovjeka u NO HRT-a, poručio je oporbenim kolegama.

Pupovac: Moju ruku više neće imati

SDSS-ov zastupnik Milorad Pupovac izrazio je zabrinutost zbog stanja na HRT-u te naglasio da oni “kao dio vladajuće koalicije nisu u tome sudjelovali ni konzultativno ni nekonzultativno”.

“A doprinjeti tome da se dođe do stanja da se drži nekrolog HRT-u nećemo, jer nam naš moralni osjećaj to ne dopušta”, poručio je Pupovac dodajući: “Moju ruku više neće imati”.

“Ispričavam se kolegama koalicijskim partnerima, ali prema svemu što znamo je da je stanje na HRT-u takvo da ne znamo ni tko je tko, a da se dobiva izvješće o HRT-u s tri godina zakašnjenja je nedopustivo”, rekao je Pupovac.

“Jedan od predloženih Eduard Kunštek je i član DSV-a u koji nije ušao kao državni dužnosnik no DSV je tijelo državne vlasti i nije prilično da ulazi u NO HRT”, zamjerio je Stazić najavljujući kako će tražiti mišljenje Povjerenstva za spriječavanje sukoba interesa.

Pernar Dodigu: Najobičniji ste lutak!

Višesatna rasprava o novom NO HRT-a bila je vrlo dinamična pa je na trenutke znalo ‘zaiskriti’ među zastupnicima. Ocjena Gorana Dodiga (HDS) da bi bilo bolje da se neke saborske sjednice ne prenose jer su “mamac” za nastupe koji nemaju veze sa Saborom, zasmetala je Pernaru (ŽZ), koji mu je uzvratio da je “najobičniji lutak, koji nema mišljenje o ničemu te samo petkom diže ruku kako mu kažu iz HDZ-a”.

Pernaru je predsjedavajući Milijan Brkić izrekao opomenu, primijetivši pritom kako i u njegovu Klubu glasuju unisono pa bi se moglo govoriti da su lutci.

NO HRT-a ima pet članova, četiri bira Sabor, petog HRT-ovi zaposlenici. Članovi NO biraju se većinom glasova svih zastupnika.