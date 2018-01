ČITATELJI NET.HR-a O SLUČAJU MESA IZ TRGOVINE U KOJEM JE PRONAĐEN LJUDSKI IZMET: ‘Jedi trulež stoko i ne pitaj ništa’

Članak o mesu zaraženom bakterijom mejerelom, dosad neprimjećenom na hravtskom tržištu, izazvao je lavinu komentara čitatelja našeg portala

Pravu lavinu ljutitih komentara izazvao je slučaj koji je u emisiji HRT-a Potrošački kod iznijela jedna građanka rekavši kako je u trgovačkom lancu Plodine kupila zapakirana svinjska rebarca domaćeg proizvođača PPK Karlovac koja su na prvi pogled izgledala primamljivo. No, kada je kod kuće otvorila pakiranje zaplahnuo ju je strahovit smrad mesa.

Meso je potom odnijela na analizu, a u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ utvrđena je prisutnost enterobakterije dvaju sojeva – seracija i mojerela. Prisutnost soja seracija upućuje na to da je izvor kontaminacije mesa čovjek jer riječ je o enterobakteriji koja spada u fekalna zagađenja. Jednostavnije rečeno, u mesu je bio izmet.

“Gdje su inspekcije koje to kontroliraju, vragi jedni!”

Proizvođač mesa, PPK Karlovac, odbija odgovornost tvrdeći da su kontrole bile redovite, a u Plodinama, gdje je meso kupljeno, kažu da je na meso moglo utjecati više vanjskih čimbenika. Čitatelji Net.hr-a koji su danas u velikom broju i s mnogo ljutnje komentirali ovaj članak, sručili su svoj biijes ponajviše na trgovački lanac u kojem je meso kupljeno, zatim na proizvođača i veterinarske inspekcije.

“Veterinarske inspekcije ne rade svoj posao a meso se proizvodi bez kontrole a oni se ne usude ni pitati proces proizvodnje. Znam pouzdano”, napisala je jedna čitateljica.

“Nisu krive osobe koje rade na kasama i slažu robu na police, a koji pakiraju i kako znaju što pakiraju”, tvrdi drugi čitatelj dok treći dodaje: “Baš lijepo, kupi i baci, a gdje su inspekcije koje to kontroliraju prije prodaje, vragi jedni”.

Nadovezao se još jedan koji ovako zbori: “Znači opet nitko ništa nezna, nitko nije kriv, sve se nastavlja po starom, službe koje bi trebale radit svoj posao postoje ali su toliko korumpirane i toliko su puta već uzele mito da nesmiju prdnut ni prstom mrdnut jer ih ucjenjuju upravo ovi koji ih i potplaćuju. Ajmo jedi trulež stoko i ne pitaj ništa…”

“Za hranu nitko ne bi trebao štediti jer to je za vlastito dupe”

Poanta većine komentara svodi se na to da bi, umejsto u trgovačkim lancima, meso i ostale namirnice trebalo kupovati od pouzdanih domaćih proizvođača, seljaka koji proizvode na malo. Pa tako jedan čitatelj zaključuje: “Doći će dan jer mora doći da naš seljak može prodati svoj proizvod i da naplati svoj trud i muku , u protivnom svi ćemo pokrepati u tim trgovačkim centrima.”

Drugi manje optimistično dodaje: “Zato imamo najviše bolesnih ljudi i liste čekanja u bolnicama kad jedemo evropsko smeće 5. klasa robe.”

Jedan je čitatelj opširno opisao kako izbjegava hranu s polica domaćih trgovina: “Zašto kupujete u trgovačkim centrima takvo meso. Recimo, čisti primjer ja jesam sa sela i jedem hvala bogu domaće. S primanjima sam nikakav što mi nije dalo izgovor da recimo kupim u dućanu maslinovo ulje 1 l za 30 kn, nego sam si našao iz Dalmacije domaće i odličnog okusa, tako da time želim reći tko ne može uzgojiti uz malo truda može doći do vrhunskog domaćeg proizvoda i to svježeg. Ali vi radije kupujete po dućanima jer našminkano i vrhunsko, mirisno je ljepše. Sad ne treba plakati i cviliti, što se traži to se dobije! I bar za hranu nitko ne bi trebao štediti jer to je za vlastito dupe!”

“Dok im se ne izbije koja kuna iz džepa, sve će nas trovati”

“Pravi domaći proizvodi (kojih ima sve manje) su puno kvalitetniji pa tako i skuplji. A narod nema para pa kupuje svakakvo jeftino smeće po centrima. Nemaju svi 100 kn za litru pravog maslinovog ulja, a di je sve ostalo!!! Trgovci zarađuju na bijedi koja može samo još umrijeti od kakve bakterije i to je to. Živjela EU”, napisao je jedan gnjevni čitatelj u komentaru na članak.

Neki su se sjetili i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koji je još na početku svoga mandata najavio borbu protiv mesa sumnjive kvalitete i porijekla.

“Gospodine Tolušiću hitno reagirate i odgovorni trebaju da odgovaraju pa ljudi se truju na pravdi Boga nemam riječi katastrofa od države”, piše jedna čitateljica.

Jedan čitatelj ne vjeruje ni dužnosnicima, ni čitavom sustavu, pa rezignirano piše: “Mogu se ja zgražati i živjeti u šoku… ali…. boli njih k**ac za mene, moju obitelj, vašu djecu… Pobili bi Vas za kn… Ja kao kupac već 15 god. ne kupujem ništa, NIŠTA u nas… Ja sam jedan od onih sretnika koji žive 500 metara zračne linije od dežele, sve kupujem u Italiji i Sloveniji, sve osim kruha, jer mi se ne da preko granice za to… Sve je kvalitetnije, bolje, jeftinije… Znam da 99 posto ostalih građana to ne može (…) Država tu mora zatvoriti trgovinu, na dan, dva dok se svo meso ne istraži, provjeri, dezinficira. Tek tada kad im to izbije koju kunu iz džepa, onda će se promjeniti. Do onda… trovat će Vas, TROVATI!”

