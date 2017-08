ČITATELJ NET.HR-a ISPRIČAO GROZNO ISKUSTVO S ODMORA U DUBROVNIKU: ‘Na žalost nismo se upoznali pa da Vam mogu sve ovo reći u facu’

Iskustva s iznajmljivačima u ljetnim mjesecima doista su raznolika. S jedne strane smo tako okruženi pričama o razularenim gostima koji iza sebe ostavljaju unajmljene apartmane gotovo neprepoznatljive, uništene i prljave. No, ima i drugačijih priča.

Neugodno iskustvo s ljetovanja u Dubrovniku ispričao je jedan naš čitatelj kojeg je više od same prljavštine i nereda koji je zatekao po dolasku u apartman, šokirao nekorektan odnos vlasnice istog.

Nažalost, po dobroj staroj špranci koja se svodi na vrlo jednostavnu računicu – u ljetnim mjesecima treba zaraditi što više – a što u prijevodu zapravo znači “oderi gosta pod svaku cijenu”, funkcionira još uvijek znatan dio iznajmljivača na Jadranu. O jednom takvom slučaju pisali smo jučer, a danas donosimo ispovijest našeg čitatelja koji nam je, zgrožen ponašanjem i stanjem apartmana kojeg je unajmio u Dubrovniku, poslao fotografije i u mailu ispričao svoje iskustvo s odmora, za kojeg je, nakon svega, zaključio da je uništen.





Naime, Danijel J. sa svojim je prijateljem unajmio apartman u Dubrovniku, no ne putem popularnih stranica za traženje smještaja poput Bookinga ili Airbnb-a pa svoje komentare i ocjenu smještaja nije ni imao priliku javno ostaviti.

Najprije mu je zasmetalo što im je vlasnica stana (ime poznato redakciji) dogovorenu cijenu od 50 eura po danu naplatila 380 kuna iako je tečaj bio 7,39. Razliku od desetak kuna u drugim okolnostima vjerojatno ne bi ni primijetio, no ovog je gosta po dolasku u apartman zgrozila količina prljavštine koja ih je dočekala pa mu je i taj dio zasmetao.

Šokirani Danijel poslao je vlasnici e-mail u kojem je naveo sve svoje primjedbe, no ona ga je jednostavno ignorirala. Na mail nikad nije odgovorila, a on ga je onda proslijedio nama da bi, kako je rekao, pokazao kakav se smještaj dobije za 50 eura po danu u Dubrovniku.

Njegov e-mail kojeg je poslao vlasnici prenosimo u cijelosti:

Poštovana Danijela,

na žalost nisam rezervirao apartman preko Bookinga ili Airbnb-a ili neke druge stranice gdje Vam mogu zalijepiti ovaj review i gdje je on vrlo bitan za poslovanje.

Na žalost (ili na sreću) nismo se upoznali pa da Vam mogu sve ovo reći u facu, što ću sada napisati!

Ovo je drugi najlošiji smještaj u kojemu sam bio za više od 15 godina raznih smještaja po cijelom svijetu. Prvi na žalost isto dolazi iz naše zemlje.

Prvo ću Vas pitati po kojem tečaju Vi obračunavate eure? Dogovorena cijena je bila 50 €. Na kraju smo platili 380 kn, a tečaj je bio 7, 39kn?

Nadalje, moji zadnji dani odmora u ovom prekrasnom i savršenom gradu bili su uništeni zbog Vašeg lošeg apartmana i kreveta koji je za smetlište i zbog kojega pijem već tri dana ibuprofen za uklještenje, a i migrena me ne pušta jer krevet škripi da nismo oka sklopili, ni prijatelj ni ja.

Apartman je užasno prljav, nedostojan iznajmljivanja za nikoga!

Prljavo je baš sve! Prašina na lampama, prljavi prozori, sve zas*no od muha, paučina u uglu gdje je lampa, krpe s flekama, zavjesa prljava s flekama koja kad se skupi na hrpu vidi se da nije oprana valjda nikad, posuđe kao iz nekog prošlog doba, kuhinja prljava također, frižider u okovima leda, grijaća ploča pukla i ne radi… Fuj, fuj, fuj!!! A što je ona kutija gore na zidu? To je kao TV?”, napisao je ogorčeni Danijel, dodavši i detaljan opis za ono što nije uspio fotografirati.

KLIMA: Za čudo lijepo radi, međutim toliko smrdi da ju je nemoguće koristiti, što znači da nije dezinficirana i očišćena godinama te ju nismo ni koristili baš iz zdravstvenih razloga!

KREVET: Najlošiji krevet na kojemu sam spavao u cijelom životu. Star, madrac propao, škripi. Nemoguće je na njemu sjediti a kamoli odmoriti i napuniti baterije za dan koji te čeka. Za smetlište!

KUPAONICA: Razvaljena tuš kabina koja samo što ne padne i ne isječe nekoga, što Vam je vjerojatno i cilj pa da nekome naplatite štetu da Vam je oštetio inventar.

Bojler radi, ali je cijeli zas*an od muha, a s one grijalice padaju grumeni prašine kad god zalupiš vratima.

Nažalost, pokazali ste da ste tipičan hrvatski iznajmljivač kojemu je u cilju oderati gosta i što prije mu vidjeti leđa. To ste dodatno i potvrdlili s time što mi nitko nije rekao ni kad je check out niti me je tko došao ispratiti i uzeti ključeve. Ili ste se možda potajno bojali ovakve reakcije?, zapitao se na kraju.

Za sve one koji se pitaju zašto dvojica prijatelja nisu jednostavno otišli kad su vidjeli smještaj, Danijel je napisao kako je on bio spreman otići, ali kako je na nagovor prijatelja ipak odlučio ostati i izdržati kako ne bi dodatno komplicirali ionako lošu situaciju. Naime, smještaj su platili unaprijed, a u Dubrovnik su stigli kasno navečer pa bi im traženje smještaja u tim trenucima bio popriličan izazov.