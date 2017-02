ČISTAČICE OTKRILE PRAVU ISTINU O STANJU U OSJEČKOJ BOLNICI: ‘Istom krpom čistimo toalet, ambulantu i sobu za pacijente!’

Čistačice u osječkoj bolnici tvrde kako ne rade s dovoljno opreme, pa su tako prisiljene s istim krpama čistiti primjerice sobu u kojoj leže plućni bolesnici i toalete, a istim krpama i po pet dana sale za koronarografiju.

KBC Osijek u ovom trenutku zapošljava 210 spremačica i još 80 ljudi pomoćnog osoblja. No vrlo se često zna dogoditi da je na pojedinim odjelima i klinikama i do 40 posto spomenutog kadra na bolovanju, tvrdi doc. dr. sc. Željko Zubčić, ravnatelj KBC-a Osijek.

Ništa od novog zapošljavanja

Kako u Ministarstvu zdravlja ne žele ni čuti za novo zapošljavanje, ovih se dana dogodilo da cijelu Kliniku za internu medicinu, koja se sastoji od sedam zavoda, dnevne bolnice i Odjela intenzivnog liječenja, po jednoj smjeni čiste samo dvije čistačice.

One su, pak, piše Glas Slavonije, ogorčene stanjem u KBC-u. Među ostalim, ističu, kako bi na svaku čistačicu u svakoj smjeni trebalo ići pet mopova za čišćenje, a da ih oni po Klinici imaju svega devet.



Tako su, tvrde one, prisiljene istim krpama čistiti i toalete i ambulante i sobe za pacijente, i to od onih gdje leže plućni bolesnici, u Zavodu za pulmologiju, do onih u Zavodu za gastroenterologiju. Nerijetko, kažu, istim krpama i pet dana čiste i sale za koronarografiju, pa su brisovi na bakterije, tvrde, često pozitivni.

Ravnateljstvo: Pratimo ih

U ravnateljstvu bolnice zgranuti su navodima da bi netko istom krpom čistio različite zavode te napominju kako se takvo što ne smije raditi, ali i kako se upravo preko europskih konzultanata snima situacija s nezdravstvenim osobljem.

“Prošla je uprava 2015. promijenila sistematizaciju i uvela službu za uslužne djelatnosti te u sklopu nje odjel za čišćenje. Jedna je gospođa dobila koeficijent za taj posao, a nije to ustrojila, pa smo morali raditi od nule i sve ponovno ustrojavati kako bi sve čistačice bile u istoj službi. Uveli smo radne naloge da se točno zna koja je čistačica očistila koju površinu, i to po imenu i prezimenu. Sve ustrojavamo od početka, kontroliramo ih nevidljivim markerima i znamo koliko čiste. Prema protokolu čišćenja zna se koje su površine u dodiru s pacijentima i one se markiraju. Drugog dana, ako je marker nedirnut, znamo da tu nije prošla čistačica s krpom”, kaže ravnatelj Zubčić koji dodaje kako je bolnica u postupku nabave pet automatskih strojnih podnih čistača za hodnike i čekaonice.

Iskustvo pacijenata

Odmah po objavi ovog teksta u redakciju nam se javio jedan čitatelj potvrđujući sliku kakva vlada u osječkoj bolnici te iznoseći, u skladu s tim, i svoje iskustvo. I to s pedijatrije gdje mu je, ako je napisao, nedavno boravilo dijete.

“Problem jest možda u manjku osoblja, materijalu za čišćenje, ali prvenstveno je tu najveći problem organizacija koje smatram da nema (čast izuzecima). Ogorčen sam na sustav jer očito da se ne mari koliko bi u stvarnosti trebalo. Dijete mi je bilo zaprimljeno na odjel za pedijatriju i od dana kada je zaprimljen 5 ili 6 dana nitko nije prebrisao pod. Supruga je u više navrata tražila da sama počisti sobu ali su svejedno nakon njene rekcije poslali čistačicu. Da bi stvar bila gora čistačica nije odradila posao kako treba koji joj stoji u opisu posla da sam se i ja zapitao gdje smo mi u stvari uopće. Dakle, više od deset dana u bolnici jednom smo vidjeli čistačicu da briše pod u sobi. Sve mi to nije jasno zato što smo par tjedana prije toga bili u Našičkoj bolnici gdje čistačice prebrišu pod i do 3 puta dnevno u sobama gdje borave djeca” napisao nam je naš čitatelj.