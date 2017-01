CIRKUS NA SJEDNICI: Bulj molio da mu skinu imunitet i svađao se s Marasom, a Pernar umirao od smijeha

Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je da neće skinuti imunitet predsjedniku Sabora Boži Petrovu i saborskom zastupniku Mosta Miroslavu Bulju za što je zahtjev podnio bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko jer ih želi privatno tužiti zbog klevete, piše N1.

“Praksa Povjerenstva je jasna kada su privatne tužbe u pitanju. Predlažemo Saboru da se imunitet ne skine”, kazao je na početku inače burne sjednice predsjednik Povjerenstva Žarko Tušek.

Na to se javio sam Bulj tražeći od Povjerenstva da mu skinu imunitet te ističući kako vjeruje u hrvatsko pravosuđe.



KARAMARKO TUŽIO PETROVA I BULJA ZA KLEVETU, MOSTOVAC PORUČUJE: ‘Pozivam sve veleizdajnike neka me tuže!’

Pošteni Karmarko i skrivanje iza imuniteta

“Vrijeme je da se svi koji su naštetili Hrvatskoj osude. Hrvatska ima brojne probleme u arbitražnim procesima, posebice Ine gdje nismo imali niti jednu optužbu. Molim vas da mi skinete imunitet jer vjerujem u hrvatsko pravosuđe. Vjerujem da ću braniti hrvatske interese. Bit ću ponosan ako me osude”, molio je Bulj Povjerenstvo, no Tušek mu nije uslišio molitve ne želeći mijenjati praksu.

S Tušekovim mišljenjem ipak se nisu svi slagali. Tako je zastupnik Ivan Pernar kazao da treba uvažiti Buljev prijedlog “jer je vrijeme za obračun kriminala”. “Vrijeme je da se sudi onima koji se skrivaju iza imuniteta. Naravno, ne onima poput gospodina Karamarka koji su poznati kao pošteni, savjesni, protiv kojih nema brojnih kaznenih prijava”, rekao je u raspravi Pernar, ali ga je predsjedavajući prekinuo jer se nije držao teme.

Maras Bulju pružao ruku, ovaj je odbio

Na to je reagirao član Povjerenstva Gordan Maras tražeći da se Pernara ne prekida. “Ne ulazim u to kako je Karamarko djelovao, svi znate moje stavove o tome. Meni je problematično da se na ovom primjeru vidi cijeli paradoks vladajuće većine gdje jedni druge optužuju za gospodarski kriminal, a u vlasti sudjeluju kao da se ništa nije dogodilo. Ja u ovakvom slučaju s HDZ-om ne bih nikako mogao surađivati. U koaliciji su, a Most u isto vrijeme govori da su to ljudi koji su zagrezli u kriminal. Karamarko je još uvijek u HDZ-u, sudjeluje u procesima, samo ih mi javno ne vidimo. To ne znači da se ti ljudi ne petljaju u procese oko Ine. Građani to moraju čuti”, rekao je Maras dodajući kako da je ponosan što mu Bulj ne može reći da je kriminalac. Potom je Bulju pružio ruku, što je ovaj odbio jer je “SDP-ova vlada uništila Hrvatsku”.

Potom je Tušek upozorio Marasa i kazao mu kako govore može držati u Saboru. Cijeloj prepirci Pernar se smijao, a Bulj je opet zatražio da mu skinu imunitet. Potom je došlo do prepucavanja koje je zaključio Tušek: “Kolega Maras, uspjeli ste napraviti teatar, to vam je i bio cilj”.