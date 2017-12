CIJENE PROSLAVA PREVISOKE ZA DŽEPOVE GRAĐANA: Sveti Nikola mora na biro, a Djed Božićnjak već sad pada s nogu od posla

Dok su nekad i Sveti Nikola i Djed Božićnjak u prosincu obilazili mališane, ove godine, kažu u Udruzi Magic, za proslave je angažiran isključivo jedan od njih.

Raspored angažmana članova Udruge Magic ovih je prosinačkih dana zatrpan – nastupe po cijeloj Hrvatskoj u trgovačkim centrima, osiguravajućim tvrtkama, autokućama, tvrtkama, na otvorenome…, treba dobro vremenski uskladiti da bi se u kostimima Djeda Božićnjaka, anđela, vilenjaka, snjegovića…, na sve srane stiglo i razveselilo najmlađe. I to sve po zakonu – uz izdane račune.

No, ovoga prosinca prvi put kostim Svetog Nikole nitko od desetak članova ove udruge nije morao vaditi iz ormara! Nitko ga nije zvao za razliku od Djeda Božićnjaka koji pada s nogu od posla, piše Glas Slavonije.

Na put 15 dana ranije

U Udruzi pretpostavljaju da je razlog to što ljudi nemaju novca za dvije proslave. No, stoga je ove godine Djed Božićnjak malo uranio pa ga svi traže već od 1. prosinca dok je lani na teren izlazio tek 15.



“Nezaposlenom” Svetom Nikoli ove godine nije pomoglo ni to što su u Udruzi izjednačili cijene njegovih nastupa i gaža Djeda Mraza. Jer, do sada je program uz nastup Svetog Nikole bio najskuplji – i do 500 eura.

Sveti Nikola skuplji

“Sveti Nikola dosad je bio najskuplji, jer je to samo jedan dan u godini, 6. prosinca, i ne možeš biti na više mjesta u njegovom kostimu, a Djed Božićnjak može nastupati tijekom cijelog prosinca pa mu zato i cijena pada”, kaže predsjednik Udruge Josip Ciganović dodajući kako sada i Sveti Nikola i Djed Mraz radnim danom “koštaju” 1000, a vikendom 2000 kuna. U tu cijenu uračunati su i mađioničar, vilenjak i razglas. Riječ je o nastupima koje plaćaju tvrtke koje za sve ostale dodatke plaćaju još 500 kuna.

Iako sada Sveti Nikola može na “biro”, a Djed Mraz radi prebačaj posla, ni djedica nije sasvim zadovoljan. Naime, nema više poziva roditelja da im u kućnoj atmosferi razveseli djecu. Tu su prosinačku čaroliju roditelji dosad plaćali 500 kuna za program u trajanju do sat vremena. “Pa, kako će nas zvati kući kada kostim Djeda Mraza možete u trgovačkom centru kupiti za 25 kuna”, negoduje Ciganović.