ČIJE BORBENE AVIONE HRVATSKA TREBA ODABRATI? Bivši zapovjednik HRZ-a dao svoje mišljenje: ‘Odluka će biti politička’

Hrvatska u nabavci višenamjenskih bojnih zrakoplova bira između četiri ponude. SAD i Grčka nude polovne avione F-16, Izraelci F16 Barak, dok švedski SAAB nudi svoje nove Grippene. Konačnu odluku Hrvatska će donijeti 30. studenog, a kako se spekulira u medijima, u završnici natječaja bira se između švedskog Gripena i izraelskog F16 Baraka.

STIGLE ČETIRI PONUDE ZA NABAVU BORBENIH AVIONA: MORH objavio koje će tri stvari biti ključne za konačan odabir

Umirovljeni general bojnik i bivši zapovjednik HRZ-a, Josip Štimac, jučer je razgovarao s članovima povjerenstva te tvrdi kako i dalje postoji otvorena linija sa svim ponuđačima.

‘Povjerenstvo je sastavljeno od ljudi iz MORH-a, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, SOA-e i pri odabiru ponuda procjenjuje oko 700 stavki”, kazao je Štimac. Svaka ponuda ima prednosti i mana. Gripen je novi avion i ima duži vijek trajanja, a američki F-16 Block 70 i 72 Viper su najbolji avioni, ali im je cijena najveća’, rekao je Štimac za HRT.



Kod odabira ponuda bitno je da se vodi računa o i međudržavnoj vojnoj suradnji, strategijskom partnerstvu, ali i investicijama koje ponuđač može realizirati u Hrvatskoj.

‘Uvijek bi odabrao novi avion’

Izraelski bojni avion star je tridesetak godine. Izrael ga prodaje za 25 milijuna eura. Šveđani za Gripena traže 70 milijuna. Štimac tvrdi da bi on uvijek odabrao novi avion.

‘Napamet govoreći, uvijek bih dignuo ruku za novi avion, međutim radi se samo o jednoj domeni bitnoj za procjenu. Ako je Barak star 30 godina, a Izraelci nude 2.500 sati po avionu ostatak resursa, to znači da imamo resurse idućih 25 godina. S američkim F-16 i Gripenom bi imali četverostruko više. To treba procijeniti povjerenstvo i Vladi predložiti, a odluka će biti politička’, rekao je Štimac te dodao kako je jedino F-16 sudjelovao u borbenim operacijama. Gripen nije, no na testiranjima je dokazao da može, kaže Štimac.

Kad se radi o gospodarskom aspektu nabave vojnih aviona, Štimac kaže kako se tu ne radi samo o zrakoplovima, već i o čitavoj radarskoj mreži i zapovjedno-informacijskom susatvu – kompletnom transferu tehnologije u koji bi trebao biti uključen Zrakoplovno tehnički centar u Velikoj Gorici.

‘Do agresije u 90-ima možda ne bi došlo da smo imali borbene avione’

Šveđani su, navodi Štimac, nudili uložiti dvije milijarde eura u Hrvatsku. Izraelci, vjeruje, nude slično. Umirovljeni bojnik smatra da do agresije u 90-ima možda ne bi ni došlo da je Hrvatska imala borbene avione.

‘Kad imamo zrakoplove poručujemo ‘Mi smo jaki’ – i u slučaju krize najprije se traže politička rješenja’, zaključio je Štimac.