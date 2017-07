ČETVRTA GODIŠNJICA ULASKA HRVATSKE U EU: Plenković optimistično najavio budući najveći projekt u zemlji

Projekt Pelješkog mosta vjerojatno će biti najkonkretniji, najvidljiviji i najveći individualni projekt koji će Hrvatska ostvariti do 2020. godine, kada će moći procijeniti što radi dobro, a gdje su potrebna poboljšanja, rekao je premijer Andrej Plenković u Dubrovniku na obljetnici četvrte godišnjice ulaska RH u Europsku uniju.

Mislim da smo u protekle četiri godine ostvarili pomake u smislu preuzimanja svih politika korištenja prednosti članstva no da bi naši svi građani to članstvo u EU-u ocijenili na još konkretniji način mislim da ćemo trebati pričekati referentno iskustvo punih sedam godina proračunskog okvira do 2020. godine, rekao je. “Tada ćemo moći zajednički podvući crtu što radimo dobro i gdje može unaprijediti naše aktivnosti“, rekao je premijer u izjavi novinarima na rubu 12. po redu skupa Dubrovnik Forum.

Hrvatska mora povući više novca iz EU

Smatra da je trajna zadaća hrvatske vlade da poveća apsorpciju sposobnosti povlačenja europskih sredstava.

„Projekt Pelješkog mosta vjerojatno će biti najkonkretniji, najvidljiviji i najveći individualni projekt“ koji ćemo ostvariti u tom razdoblju, rekao je Plenković.



Vjeruje da će on pridonijeti boljem identificiranju svih hrvatskih građana s činjenicom da smo „tog 1. srpnja 2013. i ranije prije četiri godine 2009. ostvarili sve ključne strateške vanjskopolitičke zadaće od naše neovisnosti“, rekao je Plenković aludirajući na ulazak Hrvatske u EU i NATO.

Dva dana nakon objave arbitražne presude o graničnom sporu koju Hrvatska ne priznaje, premijer je ponovno odgovarao na novinarska pitanja što službeni Zagreb kani učiniti da izađe iz te situacije.

“Dedramatizacija” presude Arbitražnog suda

Europska komisija je vrlo obazriva u svojim komentarima na presudu, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje što očekuje od Europske komisije te je istaknuo da je većina država izbalansirana u komentarima.

Situaciju treba “dedramatizirati”, rekao je premijer i naglasio da očekuje puno više od direktnih sastanka s kolegom (slovenskim premijerom) Mirom Cerarom.

“Mi imamo jedan vrlo otvoren dijalog, čujemo se telefonom“, a uskoro slijedi s njime sastanak u Ljubljani, rekao je.

Podsjetio je da je odluka o arbitraži bila donesena u teškom kontekstu zastoja hrvatskih pregovora s Europskom unijom kada u šest mjeseci češkog predsjedanja mjesecima nijedno poglavlje nije bilo otvoreno niti zatvoreno.

Bitno je razgovarati

Rekao je i da Hrvatska ima različite situacije kako je uredila granice sa susjednim zemljama, primjerice sa Slovenijom arbitraža, s Bosnom i Hercegovinom sporazum, sa Srbijom bilateralnu komisiju, s Mađarskom je granica uređena.

Na novinarska inzistiranja da se pregovori teško mogu voditi kada su dvije strane na potpuno suprotstavljenim stajalištima, Plenković je rekao da je najvažnije razgovarati.

„Bitno je da nema nikakvih jednostranih poteza“, rekao je premijer.