CERAR NUDI RJEŠENJE ZA GRANICU: Slovenski premijer želi riješiti sporno pitanje do proljeća, evo zašto

Cerar je navodno spreman pristati na dogovor u obliku bilateralnog sporazuma u koji bi se ugradio sadržaj arbitražne odluke

Slovenski premijer Miro Cerar želi riješiti otvoreno pitanje granice s Hrvatskom do proljeća iduće godine.

Cerar, prema pisanju Večernjeg, želi izbjeći da se granični problem s Hrvatkom pretvori u središnju temu predizborne kampanje uči redovnih parlamentarnih izbora u Sloveniji.

Dogovor u obliku bilateralnog sporazuma

Upravo iz tog razloga, Cerar je navodno spreman pristati na dogovor u obliku bilateralnog sporazuma u koji bi se ugradio sadržaj arbitražne odluke.



Inače, kako navodi Večernji, taj je prijedlog u javnost iznijela i profesorica međunarodnog prava na sveučilištu u Ljubljani Vasilka Sancin, savjetnica za arbitražu u vrijeme vlade Boruta Pahora.

Prema njezinom mišljenju, na ovaj bi način obje strane mogle ustvrditi kako se nisu odrekle svojih stajališta i na taj način zadovoljiti javnost, kako slovensku tako i hrvatsku.

Promjene u presuđenoj crti

Sancin spominje mogućnost dogovora i pregovora o nekim točkama. Tako bi se, na primjer, promjene u presuđenoj crti mogle predstaviti kao mjere kojima bi provedba odluke na kopnenoj granici bila u skladu sa životnim potrebama. S druge pak strane, o morskoj granici nije bilo govora.

Ima li u ovakvim navodima istine bit će zanimljivo za vidjeti, no treba spomenuti da je premijer Cerar u petak izjavio da će njegova vlada i dalje ustrajati na implementaciji arbitražne presude te da neće pristati da se u okviru u dijalogu s Hrvatskom otvaraju nova pitanja, u čemu ga je podržao i predsjednik države Borut Pahor.

“Procesi da dođe do primjene arbitražnog sporazuma se nastavljaju, a i sam se zauzimam za dijalog, No, to nam za sada ne uspijeva jer hrvatska strana još uvijek odbacuje implementaciju”, kazao je Cerar u petak u izjavi novinarima u Ljubljani.

Plenković rješenje vidi u razgovorima

S druge pak strane premijer Plenković prošlog je tjedna najavio kako očekuje slovenskog kolegu Cerara u Zagrebu do kraja mjeseca te ponovio kako rješenje vidi u bilateralnim razgovorima i dogovoru.

Inače, parlamentarni izbori u Sloveniji trebali bi se održati između kraja ožujka i sredine srpnja, a kao najizgledniji datumi spominju se 3. ili 10. lipnja.