CERAR: Ključno je da je odluka u skladu s Arbitražnim sporazumom

Slovenski premijer Miro Cerar rekao je u četvrtak, dan nakon susreta s hrvatskim kolegom u Ljubljani, kako za njegovu vladu nije ključno je li Slovenija dobila teritorijalni dodir s otvorenim morem, već da je odluka u skladu s Arbitražnim sporazumom, iako mnogi s obje strane granice na kraju presudom nisu zadovoljni.

“Nije ključno pitanje jesmo li dobili teritorijalni izlaz na otvoreno more, nego je ključno pitanje je li Arbitražni sud odluku donio u skladu s arbitražnim sporazumom. I držimo da jest”, rekao je u intervjuu za Dnevnik Nove TV, dan nakon što se u Ljubljani susreo s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, prvi puta nakon odluke Arbitražnog suda o granici 29. lipnja.

Vjeruje da će obje strane poštovati odluku suda

Naglasio je da u tom dijelu odluke nijedna strana nije posve zadovoljna, no da je to sudska odluka koja se mora prihvatiti. “Vjerujem da će i hrvatska i slovenska strana, iako obje strane nešto gube i nešto dobivaju, ipak poštovati ovu odluku”, naglasio je.

Na pitanje kako bi postupio da je situacija bila obrnuta, da je Slovenija imala dokaze da je hrvatska strana “radila ispod stola” rekao je da bi kao pravnik uvijek to pitanje postavio pred mjerodavnim sudom.



“O tom je slučaju Arbitražni sud odlučio lani u srpnju i donio je obvezujuću odluku. Donijelo ju je pet uglednih međunarodnih neovisnih sudaca i odlučili su da, štogod se događalo u postupku, nije kompromitiralo postupak u tolikoj mjeri da bi utjecalo na njegov nastavak”, rekao je.

Naglasio je da je sud taj slučaj detaljno istražio, zatraživši sve potrebne podatke i donio posve jasnu odluku. “Kada sud o tome odluči to treba poštovati”, naglasio je Cerar.

Pitanje ribarenja riješeno Sporazumom o pograničnoj suradnji

Što se tiče ribara i njihove mogućnosti da love na područjima na kojima su to radile generacije prije njih, Cerar je rekao da “misli da je to pitanje već riješeno u okviru Sporazuma o pograničnoj suradnji”.

“Treba poštovati činjenicu da granica na moru ide drugačije nego što smo to dosad zamišljali. No držim da to ne smije biti na štetu ni naših ni vaših ribara. Treba poštivati SOPS, taj dogovor, i treba poštovati činjenicu da će jurisdikcija Slovenije biti drugačija od hrvatske i obrnuto”.

Dodao je da “apsolutno treba poštovati prethodne međunarodne dogovore i nitko nam ne može zabraniti da Hrvatska i Slovenija te dogovore nadograde po pitanju režima ribarenja. No najprije moramo implementirati odluku Arbitražnog suda, da poštujemo granicu, da poštujemo tu zonu dodira. Dalje je sve stvar sporazuma i mogućih novih dogovora”, naglasio je slovenski šef vlade.

Postupno uklanjanje zapreka s hrvatskog teritorija

Također je rekao da će Slovenija “na mjestima koja su hrvatski teritorij ukloniti tehnička sredstva zaštite. Mi ćemo ih zasigurno postupno uklanjati, u dogovoru s policijom i vojskom, koje će me izvještavati koliko tih tehničkih sredstava ukloniti i kada”.

Međutim, upozorio je da ilegalne migracije i dalje traju i da na područjima koja više nisu sporna, na kojima je granica određena, “stvari treba urediti kako je to uobičajeno, Slovenija na svojoj, a Hrvatska na svojoj strani”.

SLOVENSKI MEDIJI OŠTRO O SUSRETU PLENKOVIĆA I CERARA: ‘Bio je to dijalog gluhih, ne smijemo popustiti Hrvatskoj ni milimetra’

“Želja mi je da što prije nastupe uvjeti da možemo maknuti ta tehnička sredstva zaštite granice, da više ne bude ilegalnih migracija”, naglasio je.

Što se tiče preseljenja ljudi koji bi željeli doći na slovensku stranu i obrnuto, Cerar je rekao da “ako zbog novog razgraničenja koje moramo poštovati neki slovenski državljanin ostane na hrvatskoj strani i ako se tomu ne želi prilagoditi, nego se želi preseliti u Sloveniju, u tome mu moramo pomoći”.

“Vjerujem da će isto biti primijenjeno i s hrvatske strane, ako se dogodi obrnuto”, istaknuo je, jasno rekavši da se “ne radi o nekom pozivu da se ljudi presele na drugu stranu granice” već da ih samo treba saslušati i pomoći im.

RAZGOVARALI PLENKOVIĆ I CERAR: ‘Sastanak je bio konstruktivan, ali i Hrvatska i Slovenija ostaju pri stavovima o arbitraži’

Cerar je naglasio kako je važno da je razgovarao s Plenkovićem, te kako su potrebni i daljnji bilateralni razgovori, ali u okviru arbitražne odluke, osobito na dijelovima granice gdje će biti teško primijeniti odluku bez međusobnog dogovora o tome kako odluku primijeniti u praksi.

“Postoje i dijelovi, kao što je granica na moru, koji su jasni i gdje nema potrebe za dogovorima, ali unatoč tomu moramo razgovarati o provedbi odluke. To je stav Slovenije, da moramo razgovarati o tome kako primijeniti arbitražnu odluku i u tome se razlikujemo od stajališta koje zastupa vlada Republike Hrvatske”.