ČELNICI MOSTA NA PLITVICAMA: ‘Gospodo Milinoviću i Plenkoviću, dosta pokazivanja mišića, ne budite ovnovi! Obranit ćemo Plitvice’

Most održava konferenciju za medije čija su tema aktualna događanja vezana za NP Plitvička jezera. Javnosti će se obratiti predsjednik Mosta Božo Petrov, politički tajnik Nikola Grmoja, saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, saborska zastupnica Ines Strenja Linić te voditelj Savjeta za branitelje Mosta nezavisnih lista.

Podsjetimo, danas će se u posljepodnevnim satima održati izvanredna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, a prema neslužbenim informacijama na sjednici bi mogao biti raspušten županijski odbor ličkog HDZ-a, nakon što je lički ogranak stranke ovih dana bio bijesan na vrh stranke jer njihov čovjek nije dobio posao, nego je ministar Ćorić imenovao svog na mjesto ravnatelja Plitvičkih Jezera. Nakon toga je razočarani Darko Milinović podnio ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a.

HOĆE LI PLENKOVIĆ RASPUSTITI LIČKI OGRANAK STRANKE? Ovo je situacija kada mora pokazati vlada li premijer doista HDZ-om

DRAMA U LIČKOM HDZ-u: Krenula velika pobuna protiv Plenkovića, bijesni Milinović dao ostavku



Dobrović: ‘Čuli smo vapaje iz Gospića, ali nismo čuli ništa o devastaciji Plitvičkih jezera’

Bivši ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović rekao je da padaju zadnje maske koje već 25 godina prikrivaju katastrofalno upravljanje javnim dobrom u Lici. Osvrnuo se na stanje Plitvičkih jezera i nazvao to ugrozom, a HDZ prozvao da štiti samo lokalne interese.

‘Takvu je praksu lako pronaći u cijeloj Hrvatskoj. Ovdje se radi o 280 milijuna kuna godišnjeg prometa u NP Plitvice. Čuli smo vapaje iz Gospića gdje se govori o tome kako se gubi lokalni suverenitet. Međutim, nije se mogla primijetiti zabrinutost za određene vrijednosti koje ovdje postoje. Ništa se nije čulo o tome kako su 24 sedrene barijere uništene početkom 2012. gdje je isušeno sedam jezera u koritu rijeke Korane, da bi se osigurala staza, što je tumačeno od tih istih lokalnih stručnjka koje se uporno štiti. Nismo čuli ni žal da se godinama sustavno ne koristi dobro financijsko stanje parka i ulaže u infrastrukturu, u oronule hotele, u mrežu…Nisam primijetio ni zabrinutost oko katastrofalnog stanja enormne izgrađenosti turističkih objekata u Plitvica selu. Svima je jasno da se radi o apsolutnoj devastaciji, ti objekti ne udovoljavaju minimalnim kriterijima. Građevinske dozvole se izdaju u Gospiću bez znanja javne ustanove. Takvo stanje je frapantno. Posla je mnogo, a u fokusu je zaštita lokalnih interesa. Nadamo se da će se to promijeniti i da će u žižu interesa doći akcijski plan upravljanja posjetiteljima koji je zaustavljen, rješenje problema građevinskih dozvola itd. Spomenuo bih i branitelje s Plitvica koji su također spoznali ugrozu i počeli prosvjedovati. Treba učiniti sve da bi hrvatska javnost spoznala stanje. Potrebno je snažno djelovanje svih institucija’, kaže bivši ministar Dobrović.

Branitelj Marić: ‘Plitvice su simbol Domovinskog rata’

O stanju se oglasio i branitelj Vlado Marić, sudionik krvavog Uskrsa.

‘Mi smo 1991. bili tu kad je prijeđen Koranski most i spasili smo Plitvice od agresije. Imam veliku emociju oko toga. Plitvice nisu samo dragulj Hrvatske, nego i simbol Domovinskog rata. Mi smo dužni i želimo sudjelovati u sprječavanju devastacije hrvatskih područja. Zar ćemo dopustiti da se devastacija u miru, pred našim očima događa?’, upitao je Marić i dodao kako se nada da će se zaustaviti ‘divlja kapitalizacija, divlja apartmanizacija i nebuloze koje se ovdje događaju’.

‘Vrijeme je da zbijemo redove i spasimo Plitvice’, zaključio je Marić.

Strenja Linić poručila Ličanima: ‘Ne bojte se, Most će se boriti za vas!’

Mostova Ines Strenja Linić rekla je da Most želi skrenuti pozornost da je ta stranka uvijek u trenutku kad treba braniti nacionalne interese, tamo gdje treba biti.

‘Stranačka iskaznica ne smije biti jedina odlika onih koji će upravljati ovakvom ustanovom. Ne bojte se, Most će se boriti za vaše pravo da samo stručni i sposobni mogu voditi ustanove na ovom području. Dosta je vladavine onih kojima je jedino bitno kako imati koristi i kako samo stranački podobne staviti na čelna mjesta. Novi ravnatelj je također iz HDZ-a, a vidite kakav se bjesomučni rat vodi za ovu ustanovu, tako da je očito da su neki drugi interesi u pitanju, a to je način na koji će se i dalje ovaj dragulj eksploatirati. Branili smo Hrvatsku kad je trebalo, a sada govorimo ljudima: ne bojte se, u Lici postoje kvalitetni i sposobni ljudi koji ne trebaju odlaziti samo zato što nemaju člansku iskaznicu HDZ-a’, rekla je Strenja Linić.

Bulj: ‘Lika je pod Milinovićem doživjela gore stvari nego pod okupatorima’

Miro Bulj kaže da ova situacija samo potvrđuje dosadašnje politike.

‘Faraonski sustav upravljanja koji je uspostavio Milinović, dokazuje da je vrijeme da se svi udružimo i da sačuvamo ljude na ovim prostorima jer je činjenica da prostorni planovi štete lokalnom stanovništvu jer su to privatni interesi za gradnju apartmana i uzimanje novca. Neće se razvijati domaći OPG-ovi nego će to biti nastavak iseljavanja Like koje je pod vlašću Milinovića doživjela gore učinke nego u vrijeme svih okupatora od vremena Turaka. Usporedite samo koliko je danas stanovnika tu, a koliko je bilo prije 50 godina. Uništena je demografska slika i mi se moramo boriti protiv vjetrenjača. Pozivam Ličane, sve udruge i sve građane RH i branitelje, da se udruže i spriječe devastaciju simbola obrane RH, a to je NP Plitvice. Gospodo Milinoviću i Plenkoviću, dosta pokazivanja mišića, ne budite ovnovi u brnu jer vam to narod neće dopustiti. Obranit ćemo Plitvice od vaših borbi za sredstvima’, poručio je Bulj.

Petrov: ‘Nije nepopravljivo, sada je prilika spasiti Plitvice’

Obratio se i predsjednik Mosta Božo Petrov.

‘Molim sve građane da danas pokušaju vidjeti što se zaista događa ovdje i što je bitno da se napravi i istakne za Plitvička jezera. Je li to borba za uhljebljivanje i pozicije, ili je to očuvanje bisera Hrvatske. Imamo priliku, stvari nisu nepopravljive, ali ako se nastavi ovakva politike, dragulja u Hrvatskoj neće više biti’, rekao je Petrov.

Miro Bulj je dodao i da je Ministarstvo zaštite okoliša u veljači 2017., pod ministrom Dobrovićem, podiglo kaznenu prijavu DORH-u protiv gđe. Dujmović, za uništavanje Plitvičkih jezera.

‘Ipak je ministarstvo uočilo i prijavilo DORH-u, a sada treba njih pitati što su poduzeli’, rekao je Bulj.