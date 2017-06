ČELIČNI STAVOVI SDP-a: ‘Pejčinović Burić nećemo dati podršku, a s HNS-om prekidamo suradnju’

Marija Pejčinović Burić, koju će premijer Andrej Plenković predložiti za novu ministricu vanjskih i europskih poslova nakon što je Davor Ivo Stier podnio ostavku, neće dobiti podršku SDP-a u Hrvatskom saboru.

Kazao je to za N1 televiziju predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk dodavši da je Pejčinović Burić karijeru započela u vladi Ivice Račana, a zatim otišla u HDZ gdje, po njegovim riječima, pripada suprotnoj struji od one u kojoj je Stier.

Bauk ne vjeruje da bi se rasplakao za Stierom

Na pitanje kako je reagirao na Stierovu ostavku, Bauk je odgovorio već poslovično ironično: “Bio sam u Bogovićevoj pa nisam dovoljno emotivno reagirao, ali nisam siguran da bih se rasplakao.”



Kazao je da je ostavka potpredsjednika Vlade, ministra i politčkog tajnika HDZ-a već sama po sebi dovoljno duboka posljedica.

A na pitanje čiji će program provoditi Vlada sada kada je u njoj i HNS, Bauk je kazao da “svaka Vlada provodi program HDZ-a”, a da koalicijski partneri koji se tomu ne priključe bivaju izbačeni.

Kovač: Neki u HDZ-u bili bi sretniji koalicijom s SDP-om

Na pitanje kako komentira izjavu bivšeg HDZ-ovog minstra vanjskih poslova Mire Kovača da su neki u HDZ-u spremniji koalirati s SDP-om nego s HNS-om, Bauk je odgovorio da ne zna kakvo je raspoloženje ljudi u HDZ-u prema SDP-u.

“Ali znam kakvo je raspoloženje ljudi u SDP-u. Takvo je da prekidamo suradnju s HNS-om, a s HDZ-om nismo nikada ni surađivali”, kazao je.

Kovač je prethodno, također gostujući na N1 televiziji, kazao da je HDZ nakon prekida s Mostom imao pred sobom tri moguća rješenja, među kojima i koaliciju s SDP-om.

“Koje smo rješenje imali – izbori, treći prijevremeni – ne. Mogli smo teoretski koalirati s SDP-om, to nije bilo moguće i zbog konfiguracije u SDP-u iako mislim da bi mnogi u HDZ-u bili sretniji koalicijom sa SDP-om. Bio je tu HSS, što bi bila prirodna opcija, ali oni to na čelu s Beljakom nisu htjeli. Treća mogućnost je bila ova s HNS-om, i bila je s nekim manjima, pojedincima od situacije do situacije. Odabrana je ova mogućnost s HNS-om i sada je samo važno da u politici Vlade koju zastupa predsjednik Vlade bude zastupljeno ono što HDZ jest, uvažavajući i ono što želi i koalicijski partner. Ali mi smo najveći partner, imamo najviše zastupnika u saborskoj većini i prirodno je da ono što HDZ jest bude dominantno u politici Vlade”, kazao je Kovač.

