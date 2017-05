‘ČEKAJUĆI TRAMVAJ ZVAN REFORMA’: Prosvjedne akcije za razrješenje ministra obrazovanja i ekspertne skupine za kurikularnu reformu

Prosvjedne akcije za obrazovnu reformu, osim u Zagrebu, održat će se 1. lipnja u Splitu, Rijeci, Zadru, Poreču i Karlovcu sa zahtjevom za razrješenjem ministra obrazovanja Pave Barišića, te razrješenjem i ponavljanjem natječaja u stručnim tijelima za provedbu kurikularne reforme.

Prosvjedne akcije organizira GOOD inicijativa iz koje poručuju da je obrazovna reforma i dalje hrvatski javni interes te da Hrvatska može bolje od aktualne političke garniture.

Uz razrješenje ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića na prosvjedima će se tražiti razrješenje predsjednice Posebnog stručnog povjerenstva Dijane Vican te ponavljanje natječaja za voditelja i članove Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu, izvijestio je organizator – GOOD Inicijativa za uvođenje građanskog odgoja u obrazovanje u škole, koja okuplja 50-ak organizacija civilnog društva iz cijele Hrvatske.

Marko Kovačić iz Inicijative prethodno je ovih dana objasnio zahtjev za razrješenjem ministra Barišića, optuživši ga za “pogodovanje različitim klijentelističkim i marginalnim skupinama koje nisu dobile izborni legitimitet, ali i za mijenjanje zakona kako ne bi bio procesuiran i kako bi rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras ostao na tom mjestu nakon 65. godine”.

GOOD inicijativa traži i razrješenje predsjednice Posebnog stručnog povjerenstva za obrazovnu reformu Dijane Vican jer je smatraju odgovornom što proces izbora članova Ekspertne radne skupine (ERS) nije bio transparentan. Traže i ponavljanje natječaja za voditelja i članove ERS-a uz visoke standarde transparentnosti i neovisnosti.

Prosvjed počinje u 18 sati

Pod nazivom “Čekajući tramvaj zvan obrazovna reforma“ prosvjed će u Zagrebu početi u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića, a u isto vrijeme počet će i u drugim gradovima.

Prije prosvjedne akcije pozivaju se građani da snime video ili riječima opišu iskustva vezana uz obrazovanje, kao i zapošljavanje te kvalitetu života u Hrvatskoj. U kampanju se građani mogu uključiti objavom sadržaja s oznakama #jerHrvatska i/ili #Hrvatskamorabolje. Tekst se može javno objaviti na društvenim mrežama ili poslati internetskom stranicom hrvatskamozebolje.org.

Prije godinu dana, 1. lipnja 2016. godine, 50.000 ljudi izašlo je na ulice pod geslom “Hrvatska može bolje”. To nije bila “fešta”, to nije bilo “čekanje tramvaja”. Bio je to prosvjed protiv političkih floskula. Bilo je to zalaganje za reformu obrazovanja, no godinu dana poslije nismo se puno pomaknuli u provođenju cjelovite kurikularne reforme, ističu u GOOD inicijativi.

Upozoravaju da je ugrožena provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i da se kurikularna reforma ne provodi, iako je proračun za obrazovanje povećan za 14 posto.

Smatraju i da se obrazovanje našlo na meti različitih interesnih i ideoloških skupina koje žele nametnuti svoje stavove suprotne ustavnim vrednotama i civilizacijskim dosezima.

GOOD inicijativa će, osim prosvjedne povorke koja će se kretati od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora, organizirati i niz edukativnih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, kao i tribinu na temu obrazovne reforme.