ŽESTOKA SVAĐA KUJUNDŽIĆA I JOVANOVIĆA OBILJEŽILA AKTUALAC: ‘Vi ste nešto najgore što se Hrvatu može dogoditi!’

Aktualnim prijepodnevom Hrvatski je sabor u srijedu počeo svoju novu, šestu sjednicu, nakon čega će premijer Andrej Plenković zastupnicima podnijeti Izvješće o sastanku Europskog vijeća, a do kraja dana očekuje se i rasprava o prijedlogu oporbenog Glasa o opozivu ministrice obitelji i demografije Nade Murganić.

RAZVOJ DOGAĐAJA:

14:02 Završilo je aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru. Sjednica se nastavlja u 15 sati.

13:35 Ivana Vilibora Sinčića zanimalo je hoće li itko od osoba koje su u akciji Agrokor obuhvaćene istragom odgovarati zbog malverzacija u tom koncernu ili će sve biti prebačeno na Ivicu Todorića.

“Ministar sam financija, nisam sudac pa da bih nekoga mogao suditi ili istraživati. Imam pravo vjerovati da su svi krediti HBOR-a u mom mandatu odobreni Agrokoru prošli proceduru. Neutemeljeno sam optužen, izuzeo sam se od odlučivanja”, odgovorio je Zdravko Marić.

12:20 “Simpatično mi je kako se premijer hvali rezultatima. Ali i u nevjerici sam jer vam 77 posto ljudi ne vjeruje. Građani vide sve vaše pogreške i propuste. To nije smiješno. Sve to naši sugrađani vide. Je li vam neugodno što se hvalite”, upitao je SDP-ov Gordan Maras.

“Mislim da vam ni Ciceron neće biti ravan ako ovako nastavite. Mora da vježbate pred ogledalom jer vidim da se i na televiziji hvalite da ste smršavjeli. Vaš je jedini cilj ostaviti dojam kao da je Hrvatska u problemu. Mi nijedan potez nismo učinili koji bi bio protivan općem interesu”, rekao je Plenković.

Drago mi je da pratite moj rad i moje intervjue. Samo što sam ja rekao da smo nas dvojica na istoj kilaži, ja deset kila dolje, vi deset gore, i na istom smo. Očito tako vlast utječe na vas, našalio se Maras.

11:59 U svrhu rješavanja onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu Hrvatska je potpisala ugovor s Republikom Srpskom. Tako smo postali prva država koja je s tom tvorbom, mislim na RS, potpisala ugovor”, rekao je Zlatko Hasanbegović premijeru.

“To je akt potpisan između ministarstava. To govorim jer nije riječ o klasičnom međunarodnom ugovoru, nego o aktu. Ali pretpostavljam da se slažemo da se radi o pozitivnoj inicijativi”, rekao je Plenković.

11:38 Ministar zdravstva Milan Kujundžić je u odgovoru Željku Jovanoviću izazvao žustre reakcije SDP-ovog zastupnika, ali i Mostove Ines Strenje Linić.

“Odite malo raditi. Kažite mi kada ste vi nešto napravili. Otiđite u Rijeku i nešto napravite ako znate”, poručio je Kujundžić Jovanoviću.

“Zgrožena sam vašim napadom na zastupnika Jovanovića. Za razliku od vas, on je bio u ratu, kao i ja. Nakon rata nije dobio specijalizaciju u svom gradu, kao ni ja. Bio je moj najbolji student, ali nije dobio zbog svog prezimena, to odgovorno tvrdim”, izjavila je Mostova Strenja Linić nakon izlaganja ministra zdravstva Milana Kujundžića.

“Vi ste sramota liječničkog posla. Nakon ovog istupa vi morate otići. Vi ste sramota ministra, Vlade i cijele Hrvatske liječničke komore”, vikao je SDP-ovac Željko Jovanović.

“Vi ste ono najgore što se hrvatskom čovjeku može dogoditi. Vi ste očajan ministar”, urlao je Jovanović na Kujundžića.

11:18 “Jedan zanimljiv zakon lex Šerif će dobiti termin tijekom utakmice Hrvatske i Grčke”, kritizirala je Anka Mrak Taritaš mogućnost da se o spornom zakonu glasuje u isto vrijeme kada će javnost pratiti utakmicu.

“Sutra radimo do utakmice, a ostatak posla onda ćemo obaviti sutradan. Ne morate se bojati da će se poklapati”, izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Drago mi je da ste tako odlučili jer u dvoboju lex Šerifa i nogometne utakmice, pobijedit će nogometna utakmica”, rekla je zastupnica Mrak Taritaš.

10:59 “Vidjeli smo da je istaknutom sindikalcu Predragu Sekuliću uručen otkaz u Ini. Koji je vaš stav i što ćete napraviti po tom pitanju”, upitao je Božo Petrov premijera.

“Stav Vlade oko rafinerije Sisak je nepromijenjen. Što se tiče ovog konkretnog pitanja, to je informacija koju sam doznao iz medija. Koliko znam, ta je osoba bila na listi Mosta na izborima. Zatražit ću od ministra Ćorića da detaljno istraži o čemu je riječ”, rekao je Plenković.

“Tako bih i ja vas mogao pitati, da je bio kandidat HDZ-a biste li ga zaštitili? Ako nemate hrabrosti i volje, vratite se u Bruxelles”, rekao je Petrov.

10:18 “Zašto ste odlučili tolerirati fasitičke i ustaške vrijednosti?”, upitao je Plenkovića predsjednik IDS-a Boris Miletić aludirajući na prijedlog zakona koji je njegova stranka uputila, a Vlada odbila.

“Cijenim vaš prijedlog, Vlada se očitovala. I ovdje osuđujem ustaški režim i sve njegove posljedice. Kroz Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima jačamo kulturu pomirbe u hrvatskom društvu, ali i da od vijeća dobijemo preporuke kako bismo poboljšali zakonodavni okvir koji postoji u RH. Imat ćemo na umu vaše sugestije, ali želimo ovo pitanje riješiti na cjelovit način. Nemojte imputirati da mi to ne želimo riješiti”, odgovorio je Plenković.

10:11 “Hvalite se izvrsnim ekonomskim rezultatima, da ste faktor stabilnosti. No, ja ću zavrtjeti kotač povijesti unatrag. Podsjetit ću vas da ste prije godinu dana najavili vraćanje Ine u hrvatsko vlasništvo. Znate li što je slično Rumunjskoj, Latviji i Hrvatskoj? Jedine bilježe stopu pada zaposlenosti. Jeste li iluzionist ili predsjednik Vlade”, upitao je SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić premijera.

“Hrvatska je izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka zbog kvalitetne fiskalne politike. Vidjeli ste da će proračunski manjak biti još bolji. Trend smanjivanja javnog duga je tu. Nastojimo imati razvojni segment, podigli smo minimalnu plaću više nego vaša vlada, a radimo i na novom iznosu. Što se Ine tiče, ministarstvo je pripremilo savjetnike koji bi tražili partnere. Intervencionizam u Agrokoru? Slične termine ste koristili u zahtjevu za nepovjerenje Vladi. U dokumentu koji je čudno zvučao na hrvatskom jeziku djeluje mi kao da zastupate najgore teze koje su baš na štetu interesa RH”, rekao je Plenković.

“Za srednjovjekovnog čovjeka plave krvi takav se odgovor očekuje. Vi ste ispod progresa i ne mogu biti zadovoljan vašim odgovorom”, rekao je Hajdaš Dončić.

10:07 Davor Lončar (HDZ) pitao je ministra uprava Lovru Kuščevića oko digitalizacije u javnoj upravi.

“Nezadovoljan sam aktualnom situacijom na polju digitalnog društva što je odgovornost nekih prijašnjih vlasti. Sustav e-građani ima 40-ak funkcionalnosti koje od kuće mogu koristiti. Postoje rijetki državni službenici koji te dokumente ne priznaju, no poručujem hrvatskoj javnosti da to jesu javni dokumenti koje su javne službe dužne priznati. Koristite to pravo. Najavljujem projekte e-poslovanje, e-štambilj, e-novorođenče, aktivno radimo na digitalizaciji javne uprave”, odgovorio je Kuščević.

9:56 Javio se predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

“Prije šest mjeseci Todorić je aktivirao lex Agrokora i sad nas promatra iz Londona. Dugo ste odbijali odgovoriti tko je pisao taj zakon. Onda je Šeks rekao da ste vi autor tog grandioznog dokumenta. To ste kasnije i potvrdili. Mi smo kasnije predlagali izmjene koje bi donijele rast gospodarstva. Tada se niste obazirali na to. Napravili ste zakon preko noći i omogućili lešinarskom fondu da uzme imovinu i novac. Tko će biti odgovoran kad se Agrokorove tvrtke prodaju u bescjenje”, upitao je Bernardić.

“Čini mi se da ni nakon sedam mjeseci neki osnovni elementi o zakonu vama nisu poznati. Eventualni stečaj koncerna kao što je Agrokor značilo bi katastrofu za hrvatsko gospodarstvo. Vi ste postali glasnogovonik Ivice Todorića, to mnogo više govori o vama, vašoj stranci, vašoj odgovornosti prema hrvatskom gospodarstvu. Pridonosite stvaranju slike koja poziva na destabilizaciju. Nastojite nakititi na bombastičan način razne teme, evoluirali ste od onog SDP-a s kojim smo imali europski konsenzus. Ako smatrate da su naši kolege u Bruxellesu na rezervnim položajima, opozovite Nevena Mimicu. Čini mi se da sve što govorite nastoji pokriti jednostavnu činjenicu – da na vašoj strani nisu ni mali dobavljači, ni poslovna zajednica”, odgovorio je Plenković.

“Ovo što ste rekli za Mimicu, je li to zato što želite otići na njegovo mjesto?, uzvratio je Bernardić.

9:45 Borisa Miloševića (SDSS) zanimalo je kada će se riješiti problemi sa selima u kojima je većinsko stanovništvo srpske manjine, a koja nemaju struje.

“Ovo je tema o kojoj smo višekratno razgovarali. Točno je da su zbog rata u velikoj mjeri elektroenergetski sustavi bili uništeni. Kroz program posebnoga plana za nacionalne manjine ćemo riješiti pitanje koje mora našim sugrađanima donijeti civilizacijski minimum koji se u ovom slučaju odnosi na struju, ali i ondje gdje je problem vode”, rekao je Plenković.

9:37 Počela je sjednica Hrvatskog sabora. Premijer i njegovi ministri su na svojim mjestima.

Premijer i članovi Vlade, kako je već uobičajeno, tijekom ‘aktualca’ odgovorit će na 40-ak zastupničkih pitanja.

Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadi Murganić inicirao je Glas, a njezinu smjenu traže zbog prijedloga Obiteljskog zakona koji je izazvao žestoku kritiku javnosti, ali i samog premijera, nakon čega je povučen.

U novu sjednicu, koja će trajati do 15. prosinca, Sabor kreće sa 61 točkom, no dnevni će se red ‘u hodu’ proširivati.

Sjednica počinje u 9.30 sati.