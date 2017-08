ČEHOK O THOMPSONOVOJ PJESMI: ‘Ban Jelačić je kretao u rat protiv Mađara s pokličem Za dom spremni pa nije fašist’

“Simboli trebaju ljude ujedinjavati, a ne ih razjedinjavati”, poruka je gradonačelnika Ivana Čehoka koju je uputio kada smo ga upitali za njegov komentar najave održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u Varaždinu u povodu Dana oslobođenja grada.

Čehok nema problem s dolazkom Thompsona, bilo to na 22. rujna ili ipak kasnije 8. listopada kako se od danas kalkulira.

“Estradni svijet prepuštamo zakonu glazbenih ukusa, potreba i želja građana. Nismo se nikada upuštali u to da određujemo bilo kakve umjetničke potrebe i želje naših građana, niti se sada u to upuštamo. Mogu reći da su nama svi dobrodošli pod jednakim uvjetima, ne upuštamo se u ideološke rasprave ni oko koga pa ni oko Thompsona. Ako sugrađani koji su branili ovu državu imaju želju ili volju organizirati ili pomoći u organizaciji koncerta, naravno da mi kao gradska vlast to nećemo dovoditi u pitanje i o tome ideološki raspravljati”, svoje je stan za portal Varaždinski.hr iznio Čehok. Pritom je dodao da će pozvati građanstvo da na koncertu ne koristi nikakva totalitarna obilježja.

“Ja ću se pobrinuti da nikakvi takvi simboli ne uđu na koncert, ni crne kape sa slovom ‘U’, kao ni crvene zvijezde petokrake”, kaže Čehok.



Kad je riječ o pozdravu “Za dom spremni” kaže kako smatra da on nema značenje koje mu se pridaje.

“Koliko znam, taj njegov pozdrav dio je pjesme Bojna Čavoglave, koja je tijekom rata motivacijski, stimulacijski i kohezivno djelovala na hrvatske branitelje. Ako je netko u sklopu te pjesme povikao ‘Za dom spremni’, onda to nema apsolutno nikakve veze sa ustaškim pokretom. To je dio pjesme na koji su ljudi koji su odlazili u rat i ginuli u ratu imali pravo. Tako da netko može vikati ‘Za dom spremni’ i krenuti na četnike 1991., jer ’91. nije bilo ustaša, ali je bilo četnika. Svaki simbol treba gledati u kontekstu. Ako netko stavi srp i čekić, meni to samo po sebi nije neprihvatljivo, ali ako stavi srp i čekić u kontekstu komunističkih zločina, onda je to neprihvatljivo. Jednako je s pozdravom ‘Za dom spremni’. Na kraju krajeva, ban Jelačić je kretao u rat protiv Mađara iz Varaždina s pokličem ‘Za dom spremni’. Pa nije Jelačić fašist! Jednako kao što ljudi ne znaju da je službeni ustaški pozdrav bio ‘Za dom i poglavnika spremni'”, kazao je Čehok zaključujući da je riječ o pozdravu s kojim se kretalo u rat davno prije pojave ustaškog pokreta.