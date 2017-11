ČEGA SE TOČNO BOJI? Vladimir Šeks je za bezuvjetno otvaranje svih arhiva, osim onih UDBA-inih

Vladimir Šeks pozdravlja otvarane sve arhivske građe, no misli da bi ipak prvo trebalo osnovati povjerenstvo koje će probrati dokumente.

Božo Petrov najavio je otvaranje svih arhiva i slobodno pregledavanje građe nastale do prosinca 1990., a da osoba pritom ne mora navoditi razlog. SDP-ovci ističu kako bi se toga više trebali plašiti HDZ-ovci, a odvjetnik Nobilo dodao je kako bi trebala strepiti i Crkva.

TKO SE STVARNO BOJI OTVARANJA ARHIVA? SDP se naslađuje, a struka ističe da se ništa bitno neće promijeniti

Vladimir Šeks, kaže da je dugo bio pod prismotrom, tvrdi da bi trebalo bezuvjetno otvoriti sve, osim dokumentacije UDBA-e, prenosi RTL.



‘Moj dosje ima 300 stranica, sve je istina’

” Kao zamjenik Okružnog javnog tužitelja u Osijeku 1971. godine sam protiv službe državne sigurnosti, danas UDBA-om zbog nezakonitog postupanja i odnošenja na desetke tisuća pismenih pošiljaka iz osječke pošte i radi nezakonskih prisluškivanja telefonskih uređaja pokrenuo istragu. Tada sam bio prvi u komunističkom svijetu koji je pokrenuo istragu protiv tajne političke policije. Nakon sloma Hrvatskog proljeća u Karađorđevu, bio sam izbačen iz službe i služba državne sigurnosti me je kao jednog od neprijatelja broj jedan pod neprekidnim nadzorom držala sve do 15. svibnja 1990. godine. Vidio sam svoj dosje, on ima oko 300 stranica, a u njoj su potpuno istinite informacije.

Kategorički odbacuje tvrdnje kako je i on bio suradnik Službe državne bezbjednosti kodnog imena “Sova”, što je kasnije tvrdio i Boljkovac.

“Ja sam to opisao u svoje prve dvije knjige dokumentirano. 1992. godine Josip Boljkovac koji je nešto prije bio ministar unutarnjih poslova, a nakon toga posebni savjetnik, zajedno s Josipom Manolićem, poveo je jednu operativnu akciju pod kodnim imenom ‘Sova’ u kojoj sam ja bio praćen i nadziran jer su me osumnjičili da se bavim terorističkim djelatnostima. Hrvatska UDBA pod vodstvom Manolića i Boljkovca je meni prišila taj naziv. Ja sam dokumentirano, argumentirano u svojim sjećanjima na ’91. godinu pokazao besmislenost tih laži”

‘UDBA je krivotrvorila dokumente’

Zalažete se za otvaranje svih dosjea, želi i da se otvore i UDBA-ini dosjei, no sugerirate oprez.

“Dvije su stvari, ja se zalažem za to da se bezuvjetno otvori sva dokumentacija vezana za djelovanje organa komunističkog režima, od armije, sudova, tužiteljstva, partijskih komiteta od 1945.-1990. godine. To treba otvoriti javnosti. Što se tiče UDBA-e predlažem se uradi ono što je radila Njemačka – da se napravi jedno povjerenstvo koji će sve te dosjee pregledati, utvrditi jesu li autentični jer se zna da je UDBA krivotvorila dosjee. Kad bi nepristano povjerenstvo utvrdilo da se doista radi o autentičnim dokumentima i da su osobe koje su bile suradnici ili agenti UDBA-e činile zlouporabe određenih vrijednosti demokratskog društva, to bi bila određena vrsta lustracije i ti bi se ljudi trebali ukloniti iz javnog života” smatra Šeks.

Kaže i kako, usprkos 70.000 bivših čkanova SKH u njihovim redovima, lustracija u interesu HDZ-a.

U najvećem interesu HDZ-a je da se otvore svi arhivi i da se ispita svaki pojedinačni slučaj iz UDBA-inih dosjea. To je već jednom učinjeno devedesetih godina. Svi oni koji su bili u represivnom sistemu, koji su sudjelovali u obrani i stvaranju države, su na taj način lustrirani. Nakon ’71. neki su postali žrtve komunističkog represivnog aparata – samo neki od njih su bili Tuđman, ja… Borio sam se protiv te UDBA-e, nema osnove za lustraciju.