ČEDO PRODANOVIĆ O SVOJIM KLIJENTIMA: ‘Sanader je dobio satisfakciju, a Todorić sprema ustavnu tužbu’

Hrvatsku je proteklog vikenda uzdrmala objava presude Arbitražnog suda UN-a u procesu protiv MOL-a nakon koje su razloga za zadovoljstvo jedini imali Ivo Sanader, prvooptuženi u tom procesu, te njegovi odvjetnici.

Jedan od njih, Čedo Prodanović, gostujući u sinoćnjem RTL Direktu kazao je da “nije vrijeme za velika slavlja, ali sigurno da presuda pruža satisfakciju” jer ukazuje da je bilo točno da su Sanader i njegova obrana tvrdili da je suđenje bilo nepravično.

VELIKI SANADEROV INTERVJU NAKON OBJAVE DETALJA PRESUDE: ‘Ležao sam u zatvoru zbog pet milijuna eura, gdje su dokazi?’

Sporne uloge Ivana Turudića i Roberta Ježića

“S druge strane, pokazalo se da je cijeli postupak impostiran i da ga je teretio jedan jedini svjedok – Ježić, za kojeg sada arbitraža govori ono što smo i mi govorili, da je nevjerodostojan svjedok, jer je o istim stvarima govorio na tri različita načina. Mi smo ukazivali na tu činjenicu da je on bio kontradiktoran”, kazao je Prodanović.



Spomenuo je i suca Ivana Turudića, koji je vodio taj sudski postupak, rekavši da je javno napadao odluku Vrhovnog suda koja je usvojila zahtjev Sanaderove obrane za njegovim izuzećem.

“On je u više navrata napadao tu odluku. Javite mi ako ikad pročitate kada je neki sudac napadao viši sud jer mu je ukinuo presudu, i to putem novina”, kazao je Sanaderov odvjetnik.

Na pitanje o pet milijuna eura koje je Robert Ježić preuzeo od MOL-a za Sanadera, a nikad ih nije vratio, Prodanović je kazao kako to “sigurno nije novac iz MOL-a” te upozorio da “taj novac nije vraćen”.

“On (Ježić) je govorio da je to novac od gospodina Sandera, a zašto je nakon 12 dana dokapitalizirao svoje tvrtke, sud te dokumetne nije želio prihvatiti kao dokaz. Ali to nije novac od Sanadera”, ustvrdio je Prodanović.

JADRANKA SLOKOVIĆ NAJAVILA: ‘Dijelove arbitražne odluke iz Ženeve koristit ćemo da spriječimo izručenje Todorića’

“Todorić ne želi da mu se sudi u takvim okolnostima”

Nakon objave obrazloženja odluke Arbitražnog suda u procesu protiv MOL-a, provlači se teza da bi ona mogla ići na ruku i Ivici Todoriću, koji je također Prodanovićev klijent.

“Time se bave njegovi odvjetnici u Velikoj Britaniji. Oni tvrde, kao i on, a to je na temelju određenih događaja koji su se desili ovdje da on neće imati fer suđenje u Hrvatskoj jer se politika već sad uplela u postupak te da se time ne garantira nepristrano suđenje bez pritiska. On se u tome osjeća loše i ne želi da mu se sudi u takvim okolnostima”, pojasnio je odvjetnik.

O razlozima Todorićevog “bijega” u London, Prodanović je za RTL Direkt rekao da je Todorić odlazio i dolazio u London, a početkom listopada bio je i u Zagrebu.

“Pa objavljena je početkom listopada fotografija kako kupuje na kiosku. U Londonu je bio kada se odlučivalo i istražnom zatvoru. On smatra, a ja to podržavam, da nije bilo nikakvog razloga da se 14 ljudi pusti na slobodu, a njega pritvara, jer razlozi za puštanje su apsolutno identični kao i za druge osumnjičenike. Kao što bi oni mogli utjecati u šest mjeseci na svjedoke tako bi mogao i on”, ističe Prodanović dodajući da se susreo s njim u Londonu te da je privid kako je njemu tamo ugodno.

“U ovim godinama našao se u situaciji da živi van obiteljskog kruga i bez svojih prijatelja, ali on je odabrao taj put”, dodao je.

Prodanović kaže kako je sam Todorić rekao da je Lex Agrokor potpisao pod pritiskom na njega i članove njegove obitelji, te da se zbog Lex Agrokora sprema podnijeti ustavnu tužbu. Dao je naslutiti da bi Todorić mogao, u nekom intervjuu, izaći u javnost sa svojim viđenjem stvari.

PRODANOVIĆ: ‘I mene je iznenadila odluka engleskog suda o Todoriću’