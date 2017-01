ČASOPIS SVJETSKOG MUZEJA O NEGIRANJU HOLOKAUSTA U HRVATSKOJ: ‘To je dokaz nauspjeha Vlade u borbi s nacizmom’

Dok neofašizam raste u Hrvatskoj, zemlja se nalazi na raskrižju između negiranja i stvarnosti, piše magazin Smithsonian, čiji je izdavač najveći muzejski i istraživački centar na svijetu.

Ovaj ugledni časopis, podsjeća da se Danom sjećanja na žrtve holokausta obilježava strašna sudbina milijuna ljudi ubijenih tijekom sustavnog genocida koji je proveden u Europi između 1939. i 1945. To je prilika za prisjetiti se onih koji su ubijeni kako bi se suprotstavili takvom zločinu u budućnosti.

Hrvatska židovska zajednica bojkotirala Dan sjećanja

No, u jednoj zemlji, Židovi ove godine nisu bili prisutni na svečanosti u njihovu čast. Kako je izvijestio Associated Press, hrvatska židovska zajednica bojkotirala je Dan sjećanja na Holokaust u znak protesta zbog neuspjeha hrvatske vlade u borbi protiv današnjeg nacizma.

Ovo je druga godina da su Židovi bojkotirali Dan sjećanja u Hrvatskoj. Associated Press ocjenjuje da je ovogodišnji bojkot bio potaknut postavljanjem memorijalne ploče u Jasenovcu koja uključuje frazu “Za dom spremni.” To je slogan što su ga koristile ustaše, fašistička organizacija koja je surađivala s nacistima i vodila Nezavisnu državu Hrvatsku, marionetsku državu nacističke Njemačke 1941. godine.



Sporan pozdrav ‘Za dom spremni’

Za hrvatske Židove, “Za dom spremni” nije samo skup tri riječi, to je slogan mržnje koji se čuje sve više kako se neofašizam širi u Hrvatskoj. Ni Jasenovac nije obično mjesto u Hrvatskoj, to je mjesto bivšeg logora smrti u kojima je do 99.000 Židova, Srba, Roma i drugih ne-katoličkih manjina ubijeno od strane ustaša u Drugom svjetskom ratu.

Ne samo da je ploča s ustaškim pozdravom potaknula kontroverze oko Jasenovca, nego je i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, snimljen kako dovodi u pitanje broj žrtava u logoru. On se nakon objave snimke ispričao, ali mnogi Hrvati ne vjeruju da su Hrvati surađivali s nacistima i ubili tisuće Židova. Oni i dalje tvrde da su to učinili komunisti.

Hrvatski predsjednici i negiranje holokausta

Hrvatski predsjednici imaju burnu povijest negiranja holokausta. Mesić se doduše ispričao svojevremeno Židovima zbog uloge Hrvatske u holokaustu, dok Franjo Tuđman, koji je bio prvi hrvatski predsjednik nakon što se zemlja odvojila od Jugoslavije, to nije učinio. Godinu dana prije stupanja na dužnost, Tuđman je objavio je knjigu “Bespuća povijesne zbiljnosti” u kojoj se negira da se holokaust ikada dogodilo. On se na kraju ispričao zbog svoje knjige, ali hrvatska tradicija negiranja holokausta i dalje traje.

Tako je Kolinda Grabar-Kitarović, četvrta predsjednica hrvatske koja je izdala priopćenje proglasivši ustaški režim zločinačkim, snimljena u studenom kako pozira sa zastavom tog istog režima. Drugi u Hrvatskoj, poput sudaca i školskih vlasti, radili su na potiskivanju povijesti holokausta u Hrvatskoj. Za sve snažniju hrvatsku desnicu, revizionizam je prilika za pronalaženje jakih heroja i trijumfalne prošlosti naroda koji je često bio pod udarom rata, geopolitike i društvenih nemira, ali i prikrivanje povijesnih istina.

Tek dvije tisuće Židova u Hrvatskoj

No ništa ne može izbrisati ono što su hrvatski Židovi pretrpjeli tijekom holokausta. Smatra se da je ubijeno više od 30.000 Židova, zajedno s gotovo cijelom romskom populacijom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iako su nacisti ubili mnoge, većina je zaklana od strane hrvatskih ustaša. Tek 5.000 Židova preživjelo je Drugi svjetski rat, a danas, procjenjuje se, tek ih je 2.000 ostalo u Hrvatskoj.

Ostaje za vidjeti hoće li hrvatski Židovi i iduće godine bojkotirati obilježavanje holokausta, odnosno hoće li ih nastavak uspona hrvatske desnice ponovo na to natjerati. Bilo kako bilo, hrvatska povijest će ostati bojno polje za one čije su obitelji desetkovane u holokaustu, i one koji nalaze politički korisnim da to ignoriraju.