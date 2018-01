ČASNA KOMENTIRALA MAHNITOG VJEROUČITELJA PA ISPALILA: ‘A što bi bilo da je to rekao nastavnik fizike?’

‘Ponekad doživljavam medije kad je u pitanju vjeronauk, da nisu majka, nego maćeha’, rekla je časna sestra

Predstojnica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi Valentina Mandarić i ravnatleijca OŠ Matije Gupca Ljiljana Klinger gostovale su na televiziji N1 gdje su govorile o slučaju vjeroučitelja Krešimira Bagarića koji je zgrozio izljevom mržnje i pozivanjem na nasilje tijekom nastave vjeronauka u osmom razredu te osnovne škole na zagrebačkoj Knežiji.

OSMAŠ SNIMIO VJEROUČITELJA: ‘Mladić je bio u pravu… Izdajnicima metak u glavi i u septičku jamu, nabiti ih na kolac…’

Ravnateljica je potvrdila kako on više nije zaposlenik škole, a Mandarić da 15. siječnja u školu dolazi novi vjeroučitelj. Hoće li Bagarić moći predavati u nekoj drugoj školi ostaje za vidjeti, budući da će Crkva odlučivati o tome tek kada svi postupci budu dovršeni.



Ogradila se

Časna sestra Mandarić osudila je čin vjeroučitelja te se ogradila i izrazila žaljenje zbog takvog događaja, a posebno ju pogađa što se to dogodilo na satu vjeronauka.

‘Jer sadržaj vjeronauka u svojim temeljima ima dijalošku otvorenost. Učenik koji ide na vjeronauk treba prihvaćati druge, drugačije i pomagati im. Od nastavnika vjeronauka se očekuje da ga tako i predaje i da sav njegov rad ide u tom smjeru”, rekla je Mandarić. “Žao mi je što se to dogodilo Bagariću, on je u sustavu od 2005. i dosad zaista nismo imali prijave. Ovo je težak, neprihvatljiv čin koji me iznenadio’, rekla je Mandarić.

Želi jednak tretman u medijima

No zatim se požalila na nepravdu u medijima.

‘Ponavljam da ovakav istup nije prihvatljiv ni za koga, ali zaista bih voljela da se u budućnosti svi takvi istupi medijski tretiraju jednako. Ovakav govor nije usamljen, nismo tako nešto prvi put čuli, apeliram da zaista oni kojima se to dogodi imaju jednaki medijski tretman. Uvijek me iznenadi jedan dio medija. Evo mene živo zanima, da se to dogodilo nastavniku tjelesnog, fizike, matematike, da je to izrekao, bi li bio tako tretiran? Ponekad doživljavam medije kad je u pitanju vjeronauk, da nisu majka, nego maćeha. Zaista treba ista mjerila primjenjivati na sve.

Ovakav ispad vjeroučitelja je usamljen. Ali ako vjeroučitelj nešto napravi on postane predmet u cjelokupnoj, široj javnosti, a drugi izgredi koji su također za osuditi često se niti ne otkrivaju’, rekla je časna sestra.