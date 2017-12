ČAK 80 POSTO HDZ-ovaca OKRENULO PALAC DOLJE NASILNOM ŽUPANU: Tomašević u velikim problemima

Čak 100% simpatizera HNS-a se izjasnilo kako želi ostavku nasilnog HDZ-ova župana, a HNS je inače, glavni partner HDZ-a u ovoj Vladi.

Požeški župan Alojzije Tomašević (HDZ) optužen za obiteljsko nasilje, a koji ne želi odstupiti od funkcije župana, trebao bi podnijeti ostavku. Tako misli čak 85 % građana koji su se o nasilnom županu izjasnili u anketi RTL-a.

Velika anketa RTL-a u kojoj je sudjelovao 1300 ljudi iz cijele zemlje pokazala je da gotovo 85 posto građana smatra da Alojzije Tomašević treba podnijeti ostavku na mjesto župana. Da ne treba, misli manje od 4 posto ispitanih.



Tomaševićevu ostavku očekuje i velika većina u njegovoj stranci, HDZ-u, njih čak 84%, dok to očekuje preko 97% birača oporbe. Zanimljivo je kako se čak 100% simpatizera HNS-a izjasnilo kako želi ostavku nasilnog HDZ-ova župana. HNS je inače, glavni partner HDZ-a u ovoj Vladi.

Stav javnosti jasan

Iako je Tomašević kategorički odbio optužbe po kojima je tukao suprugu, ona je medijima ispričala kako je fizičko nasilje počelo prije dvije godine i to sve zbog njegove dvostruko mlađe ljubavnice. Mare Tomašević je medijima ispričala kako je suprug fizički zlostavljao posljednje dvije godine te kako je to bila javna tajna u Požegi, a o svemu je pisala i premijeru Plenkoviću, koji je potvrdio da je primio njezine mailove, ali kako zbog “pogreške koja se potkrala” nije ništa odgovorio.

“Govorio mi je da sam luda, da to nije istina, a i od ljubavnice sam dobivala poruke uvredljivog sadržaja. Pisala mi je da sam stara, smežurana baba i da me je zato i ostavio”, ispričala je Tomašićeva supruga na Prekršajnom sudu.

Tomaševićevo nasilno ponašanje u Požegi je bila javna tajna

“Gušio me, šamarao, prijetio da će me ubiti. Činio je to bez obzira jesu li sin i snaha, koji žive s nama, u kući ili ne. Jednom prigodom sin mi je rekao da odem u sobu, da se maknem od oca kako otac ne bi napravio neko zlo. Snaha i sin nisu reagirali jer su ovisni o mojem suprugu”, ispričala je. Suprug ju je tukao neovisno o tome je li bio pod utjecajem alkohola ili trijezan, a tvrdi da je to jednom učinila i njegova ljubavnica, udarivši je u glavu i grebavši dok ju je suprug držao. “Jednom prigodom mi je razbio nos. Krvarenje nisam mogla zaustaviti cijelu noć”. “Zatekla sam ih u automobilu pred njezinom kućom”, rekla je.

Tomašević je dobio zabranu prilaska supruzi na udaljenost manju od pet metara, no tu je zabranu, kako ona tvrdi, dosad već prekršio više puta.