ČAK 18.000 HRVATA DOBILO POZIV ZA VOJSKU: MORH objavio detalje o popunjavanju šest pričuvnih pješačkih pukovnija

Ministarstvo obrane RH uputilo je pozive za oko 18.000 vojnih obveznika za smotriranje u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH te obuke i osposobljavanja, a s ciljem popune šest pričuvnih pješačkih pukovnija.

Pozivi se upućuju razvrstanim pričuvnicima – vojnicima, dočasnicima i časnicima, a to su osobe koje su odslužile vojni rok ili su bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost, do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza.



Pričuvna komponenta Oružanih snaga RH ima namjenu i zadaću sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, doprinositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama u sklopu zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr., navode u MORH-u.

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze zadržavaju prava iz radnog odnosa te je pričuvnik koji je primio poziv na osposobljavanje ili vježbu, dužan obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu.

Po završetku osposobljavanja ili vježbe pričuvnik će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla. Poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze, koje nadoknađuje Ministarstvo obrane.

Pričuvnici koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava, a svi će pričuvnici za vrijeme služenja u pričuvnom sastavu ostvariti i novčanu naknadu u iznosu od 150 kuna po danu.

Mogu uložiti prigovor savjesti

Pričuvnici mogu odgoditi vojno osposobljavanje ili vježbe zbog obiteljskih razloga, u slučaju bolesti, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju dva ili više članova, zbog polaganja ispita, zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu, zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća, zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta i zbog sklapanja braka, dok osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama smiju uložiti prigovor savjesti.

Za izostanak iz posla dobit će potvrdu

Tijekom ove godine predviđeno je ustrojavanje šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH: 1. pješačke pukovnije Zagreb, 2. pješačke pukovnije Osijek, 3. pješačke pukovnije Karlovac, 4. pješačke pukovnije Pula, 5. pješačka pukovnije Split i 6. pješačke pukovnije Dubrovnik, a da bi se izvršila popuna, na smotriranje se pozvalo oko 18.000 pričuvnika od kojih će se odabrati oko 9000.

Pozivanje pričuvnika započelo je tijekom rujna i trajat će sve do kraja godine, a ustrojavanje pričuvnih postrojbi nastavit će se i tijekom sljedeće godine.