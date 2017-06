ČAČIĆ ŽESTOKO: ‘HNS je maglica, Vesna Pusić nije dobila ni izbore u kućnom savjetu, a Štromar pojma nema o graditeljstvu’

Novoizabrani varaždinski župan i predsjednik Reformista nije pretjerano šokiran najnovijom koalicijom HDZ-a i HNS-a.

“Tu nema nikakvog izlaska iz rovova, nije tu velika drama. Imate HDZ koji je veliki politički pol, ozbiljan, organiziran sustav. To je stranka. A na drugoj strani nemate ništa, imate maglicu koja je bila stranka”, rekao je Radimir Čačić u N1.

Hrvatska ponovo krenula

Tvrdi kako je politički centar – politički centar, te da se barem polovica građana Hrvatske vidi tamo.

“Dobro je u svakom slučaju da Hrvatska ponovno krene, krenula je za vrijeme Sanadera samo znamo kako je stvar zavšila – s kriminalnim i mafijaškim konotacijama”, izjavio je Čačić.



Dodao je kako hrvatska ljevica nije ispod europske razine, dok je desnica često lutala u prostore koje on smatra neprihvatljivim, čak i kada se radi o pristojim ljudima što se tiče komunikacije.

No sadašnja mu je koalicija prihvatljiva. “Idemo opet u desni centar, prihvatljivu opciju. To što se HNS tu osramtio, ukrao SDP-ove glasove, raspao, to nije ni važno. Opet će se formirati centar.”

Most – časna stranka destrukcije

Čačić smatra kako je prijašnja vlada bila potpuno neprihvatljiva i neodrživa.

“Rekao sam gospodinu Plenkoviću i ostalim čelnicima HDZ-a da taj ulazak u Vladu s Mostom jednostavno nije mogao opstati. To jednostavno nije dobro. Jer to je stranka destrukcije, koja ne razumije odgovornost za vlast”, objasnio je svoje viđenje novi varaždinski župan, dodajući de se ne može biti oporba na vlasti.

Iako se radi o stranci koja je nastala na pozitivnom, na otporu partitokraciji, na borbi protiv uhljeba, pokazali su se kao sitni, mali grebatori za poziciju.

No jedno im ipak priznaje. “Petrov je u pravu, bili su puno časniji. Išli su sami, dobili glasove, ušli su u koaliciju pa izašli. Dobro, izbačeni su. I to pravedno.”

Čačić smatra kako u novoj Vladi HDZ ima puni legitimitet, dok HNS, stranka iz koje je izbačen, nema nikakav.

Reforma školstva

HNS bi trebao odraditi najbolje što može sa dva ministarstva koja je dobio, mora biti ozbiljan i odgovoran partner, jer je to jedini način da ipak vrate nešto obraza, rekao je Čačić, dodavši kako je Divjak kompetentna u svakom pogledu.

Slaže se da bi obrazovanje trebalo izvući iz političkih strasti, i nada se da će Divjak to učiniti. “Ona nema neke stranačke boje, nikad nije bila ni u kakvoj stranci. Ako to bude išlo zaista na način da se sasluša sve što društvo ima reći i da se brod ne naginje ni lijevo ni desno, za svakog ima prostora.”

Rekao je kako je program sada skroz desni, ali da će Divjak to promjeniti, jer će joj Plenković to omogućiti. Čak i ako Buljan Culej i Vican ostanu, ovaj program neće.

‘Stranke umiru užasno sporo’

Na upit ima li za HNS budućnosti, Čačić je odgovorio da “stranke užasno sporo umiru. Gledajte HSLS, nema ga 20 godina, a još je tu. Ne postoji, ali još je tu.”

Smatra da Plenković nije niti htio cijeli HNS, već samo koliko je potrebno da zadrži Vladu. Ostali su već politički mrtvi.

“Vesna Pusić nikad nije ni postojala kao vlastita, ona je odsjaj nekoga. Ona nije dobila ni izbore u kućnom savjetu. Jedino je Anka Mrak Taritaš tu nešto. Nada Turina Đurić je isto sada nešto izgubila na izborima. Beus Richembergh, tako, politički proizvod. Ne glup, pametan dečko. Jest sa srednjom školom, ali pametan, politički pametan”, ono je što Čačić misli o svojim kolegama.

“Dobro je da Vesna polako izlazi, ti ljudi su zagadili političku scenu u posljednjih nekoliko godina” kaže o svojoj bivšoj političkoj partnerici Čačić, za koju tvrdi kako je od prvoga dana bila uključena u pregovore s HDZ-om, ali da je na kraju bila protiv samo zato što nisu bili zadovoljeni neki njeni osobni interesi.

Za Vrdoljaka je rekao kako je svakako politički konvertit, a da je tjednima demantirao pregovore s HDZ-om zbog lokalnih izbora.

Štromar ne zna ništa o graditeljstvu, ali bi mogao biti dobar ministar

IZBAČENI HNS-ovci OSNIVAJU STRANKU?: Kriza u HNS-u prelijeva se i na lokalnu razinu

Radimir Čačić ne vidi razloga za ujedinjavanje Reformista i HNS-a, koji je “etiketiran kao stranka koja se prodaje, nema rezultat, poražena je na svim frontovima”.

Unatoč tome što tvrdi da Predrag Štromar ne zna ništa o graditeljstvu, Čačić kaže da će biti korektan ministar , jer će unutra ući neki iskusni ljudi koji su bili za vrijeme Anke Mrak Taritaš, a Štromar mora samo korektno funkcionirati u tome.

Iako se ne slaže sa stavovima Davora Ive Stiera, smatra da se ne radi o radikalnom čovjeku, već da on ima stavove koji su mrvicu naglašeni ali taj klerikalni dio hrvatske isto treba svog predstavnika. Te duboko ukorijenjene kršćanske vrijednosti su isto nešto što treba poštivati.”

Komentirajući nedavni nastup Milanke Opačić koja je napala Davora Bernardića što je “otjerao HNS”, Čačić je ustvrdio kako je HNS u pregovorima već dvije godine, te da je sve ovo samo završetak te priče.

Novi će HNS uvesti stabilnost u Vladu

ČAČIĆ O STANJU NAKON IZBORA: HDZ ima više opcija i definitivno može sastaviti Vladu bez Mosta

Smatra kako će ova koalicija biti stabilnija od prethodne jer HNS nije poput Mosta, on “nikad nije imao tradiciju izdavanja svojih partnera, osim sada…”

Dodaje kako u tradiciji HNS-a nikada nije bilo da potkopava svoju Vladu, optuživši za tako što HSLS, te posebno Most. Ova će vlada trajati sve dok Plenković ne odlući izaći na izbore.

Vodstvo stranke trebao bi preuzeti Matija Posavec, koji bi joj onda dao drugačiju dimenziju i pokušao ju okupiti u centru.

Čačić se nada da će Zoran Milanović biti predsjednički kandidat SDP-a na slijedećim izborima, jer da ljevica baš i nema previše kandidata.

Smatra kako je najozbiljniji i najhitniji problem ove Vlade Agrokor, za kojeg se boji da će ostaviti posljedice.