ČAČIĆ TEŠKO OPTUŽUJE VLADAJUĆE: ‘HDZ-ovci su dan prije izbora dobili naputak da glasuju za HNS’

Čačić tvrdi da su dan prije drugog kruga izbora HDZ-ovci dobili naputak da glasaju za HNS-ovog kanditada.

Radimir Čačić, novoizabrani varaždinski župan, koji je i simbolično zapalio svijeće za HNS, kaže kako mu je Vrdoljakovo koketiranje s HDZ-om pomoglo, ali da nije bilo presudno.

“Za našu županiju ispitivanje nam je jasno reklo da je 52,8 posto na našoj strani. Završilo je 54,8. Da, pomogao nam je post” rekao je, ističući kako mu je veći problem bio prvi krug.

‘MOJA SUĆUT SVIM ČASNIM LJUDIMA KOJI SU STVARALI HNS’: Radimir Čačić prozvao vodstvo stranke za izdaju



Kaže da nipošto nije isto to što je on podržao ministra Zdravka Marića, i to što Vrdoljak sada pokušava spasiti vladu.

“Ako dobijem mandat kao Reformist tada imam pravo i obvezu odabrati svoj stav i mišljenje. Ali ako idem na listi SDP-a, s HSS-om, Laburistima.. E bogami tu ja nemam to pravo. Jednostavno zato jer su za mene glasali ljudi koji imaju sasvim drugi pogled ” smatra Čačić, dodajući kako sada HNS sve svodi na sitnu trgovinu.

“Sada se trude samo da ne idu na izbore. S SDP-om ne mogu, sami da idu gornja granica su im dva mandata, a sad imaju devet. Pa sad gledaju kako izbjeći izbore” kaže Čačić , ali dodaje kako nema šanse da odluka prođe Središnji odbor stranke.

“U Središnjem odboru više od trećine su članovi iz Varaždinske županije. S glasovima Zagreba, a Mrak je rekla protiv i Andro je isto sada bio jasan…” analizira Čačić i ističe kako je njegov protukanditat Predrag Štromar i član predsjedništva HNS-a sigurno znao za dogovaranje koalicije s HDZ-om

“HDZ-ovci su dobili naputak dan prije izbora da glasaju za Štromara” rekao je bivši predsjednik HNS-a Pressingu N1 televizije.