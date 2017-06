ČAČIĆ O STANJU NAKON IZBORA: HDZ ima više opcija i definitivno može sastaviti Vladu bez Mosta

Reformisti Radimira Čačića na izbore su izašli u koaliciji s Milanom Bandićem osvojivši tek jedan mandat, ali su zadržali status parlamentarne stranke.

Sam Čačić rezultat naziva osrednjim i matematički očekivanim, a činjenicu da nije osvojio mandat u ‘svojoj’ III. izbornoj jedinici objasnio je, gostujući na N1 televiziji, izostankom sinergije.

Ostao bez mandata, ali ne krivi Bandića

“Gospodin Bandić tamo nema utjecaja, a ta jedinica ne prihvaća ništa što se jasno ne pozicionira crno-bijelo. Svi smo imali pad, samo je naš pad nas spustio ispod praga, dok se Živi zid digao. To je jedinica koja ima najmanje plaće u Hrvatskoj, 3.800 kuna je prosjek. Tu je taj očaj, jad i siromaštvo ogromnog broja ljudi podigao Živi zid”, kazao je Čačić.

Svejedno, ne smatra da mu je izlazak na izbore u koaliciji s Bandićem ‘oduzeo’ mandat u njegovoj izbornoj jedinici.



“Ne bih to rekao. Uvijek treba biti korektan prema političkim partnerima. (…) Ne možete uvijek i svugdje dobiti u koalicijama. U cijeloj Hrvatskoj mi smo na 4 posto i dobili smo dva mandata. Živi zid je sa 6 posto dobio 8 mandata.”

NEUSPJEH POLITIČKIH VETERANA: Ovo su saborske zvijezde koje više nećemo gledati u parlamentu

HNS kao ‘rezervna’ opcija HDZ-u

Komentirao je i rezultate drugih stranaka, ponjaprije HSS-a i HNS-a kojemu je dugo vremena bio na čelu prije nego što je isključen.

“HSS ima jednu vrlo specifičnu situaciju. Istu ima i HNS samo se to ne vidi toliko snažno na površini. HSS ima kontinuitet simboličnog, ali važnog prisustva. Njegov pravi utjecaj je na lokalnoj razini. On je 1 do 2 posto, a to je i utjecaj HNS-a. 60 posto HSS-ovih načelnika, gradonačelnika i župana je vezano na HDZ. Ista situacija je s HNS-om – jedan dio je vezan u SDP, a ostalo je u vrlo različitim i čudnim kombinacijama”, ocjenjuje Čačić

Za HDZ tvrdi da definitivno može sastaviti Vladu bez Mosta.

“Ovo što HNS govori je jasno – mi nećemo u Vladu s HDZ-om i Mostom. Žele reći da ako se neće ići s Mostom da žele razgovarati, ali ne žele sad razgovarati jer bi ih to koštalo. Ili će biti opozicija pa nemati benefite Vlade, ali zadržat će lokalnu razini ili obratno. HDZ ima opciju i nikakav problem s Mostom nema.”

NOVA PREGOVARAČKA POZICIJA HDZ-a NAKON PREOKRETA U HSS-u: Plenković sada može do većine na barem tri načina!

“Ma kakav Hasanbegović, kakva Esih…”

Situaciju u HDZ-u nakon što je straku preuzeo Plenković smatra dobrom za demokraciju u Hrvatskoj općenito.

“Pitanje Karamarka se danas više ne postavlja, on je zalutao. Njegova kontrola je bila kroz aktivnog tajnika Milijana Brkića. On je i dalje prisutan kao jedna pragmatična, menadžerska komponenta. Ideološki ta svrstavanja gospodina Brkića… Mislim da se jako precjenjuje njegov ideološki naboj.”

S druge strane, u radikalnije desnoj struji u HDZ-u Čačić dugoročno ne vidi veći utjecaj.

“HDZ je velika stranka. Ma kakav Hasanbegović, kakva Bruna Esih… Hasanbegović, kako je došao tako će i otići. On je inteligentan, u razgovoru ugodan, ali njegovi stavovi su, meni, jednostavno neprihvatljivi”, kaže Čačić.

PLENKOVIĆ O NOVOJ VLADI, MOSTU I POSTIZBORNIM KOMBINACIJAMA: ‘Volio bih da nam se vrati HSS, vrata su im otvorena’

“Milanovićeva vlada bila je tragično loša”

Što e tiče SDP-a, čačić smatra da odlazak Zorana Milanovića neće biti jednostavno popuniti, a vidi i njegovog pandana u stranci.

“Pandan Milanoviću bi bio Bojan Glavašević. Milanović je došao na čelo SDP-a kao nepoznat, zgodan, mladi, pametan dečko. Mogao je dobiti izbore, ali nije. Njegova Vlada je bila vrlo loša, tragična. Napravila je legalizaciju, fiskalizaciju i sredila brodogradnju u prvoj godini, a u zadnjoj godini sredili su problem kredita u švicarcima. To će nas još i koštati, ali je masa ljudi izvučena iz dužničkog ropstva. Da je Milanović imao ekipu uz sebe koja ima sposobnosti da vidi stvari i preuzme odgovornost. Ja sam pokrivao gospodarstvo, a Slavko Linić financije. Lalovac je dobro pokrio financije, a gospodarstvo nije pokrio nitko i to je stalo”. smatra Čačić.

VELIKI POTRES U SDP-u NAKON POTOPA NA IZBORIMA! Milanović: ‘Ja sam kriv za sve! Odlazim, više se neću kandidirati za šefa SDP-a’

Veliki projekti koje nitko ne spominje

Od nove vlade očekuje da najprije snažno potakne kapitalizaciju iz EU fondova, a osvrnuo se i na projekte koje bi trebalo nastaviti ili započeti.

“Pelješki most će ići, međutim to nije veliki projekt. Važan je projekt, ali nije velik. Ovaj plutajući LNG isto nije veliki projekt. To je relativno mali projekt, ali je zanimljiv da budemo na energetskoj karti. Za pravi LNG još nemamo rješenja, ne zna se čije je zemljište. Veliki projekt je zasigurno Zagreb na Savi, koji je najveći, najdugoročniji. Ne govori se u javnosti, ali jako važan projekt koji stoji pred nama je kanal Sava-Dunav. To su projekti o kojima se uopće ne govori, a na koje se treba ići. Nizinska pruga Rijeka-Budimpešta je ogroman projekt, a za vrijeme Milanovićeve Vlade nije ni dotaknut, što je sramotno. To je projekt težak 4 milijarde eura, 12 puta veći od Pelješkog mosta”, zaključio je.

EKONOMIJA U UZLETU, A NEMAMO VLADU: Hrvatski BDP porastao je više od očekivanoga