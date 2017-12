ČAČIĆ O POVRATKU VRDOLJAKA NA ČELO HNS-a: ‘Ta stranka će biti u poziciji nekog manjeg krpelja, a onda nestati’

Radimir Čačić povratak Vrdoljka u vrh HNS-a ne vidi kao nešto dobro za tu stranku. Štoviše, smatra da će ona nakon izbora nestati.

Činjenicu da se Ivan Vrdoljak vratio na čelo HNS-a, bivši član te stranke i današnji predsjednik Narodne stranke – reformisti Radimir Čačić ne vidi kao nešto što će HNS-u dati veliki pomak na političkoj sceni. Štoviše, prema njegovu mišljenju stranka ide prema dnu.

“Vrdoljak i HNS će biti tu u poziciji, uglavnom, više – manje nekog manjeg krpelja s toliko snage koliko je, do trenutka kad se bude išlo na izbore, a onda će nestati na nacionalnoj razini, a ostat će kapilarno jer stranke jako sporo umiru”, kazao je Čačić gostujući na N1.



Osvrćući se na to da bi Vrdoljak ponovno mogao preuzeti politiku oko Ine, HEP-a i ključnih gospodarskih pitanja Čačić je kazao: “Vrdoljak i cijela ta ekipa će raditi na nekim mjestima, koliko pozicija balansirane ucjene dopušta, jer Vlada većinu nema, nego balansira na par glasova, ali joj ti glasovi u trenutku kad su joj presudni nisu upitni. IDS je glasovao za rebalans proračuna. Ne bojim se za većinu, ona postoji balansirano, a što se HNS-a tiče, uvijek je veći utjecaj kad veliki partner ovisi o malom, ali to neće biti vođenje politike Ine. To manje su i dalje ogromni poslovi, ali nije Ina.”