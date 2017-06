REAKCIJE UOČI ODLUKE ARBITRAŽNOG SUDA: ‘Iznenađuje da se igramo noja. Postoji puno toga što se može dogoditi na našu štetu’

Gost Novog dana na N1 televiziji bio je varaždinski župan Radimir Čačić, koji se osvrnuo i na to što bi odluka Arbitražnog suda oko graničnog spora Slovenije i Hrvatske mogla značiti za pogranična područja.

“Nadam se da neće značiti ništa. Naime, najvažnije što svaka izvrsna vlast treba osigurati jest normalan život i odnosi, gospodarske veze, prometne. Neki granični sporovi u Europi traju desetljećima i stoljećima i nikome ništa. Tu su i riješit će se. Siguran sam da će se riješiti što se tiče županija, a suradnja općina je izvanredna. Što se tiče ove odluke koja se doživljava sudbonosno u Sloveniji, koliko je to doista tako, a koliko igre, vjerojatno je to oboje, ali to nije nikakav dan D, nije ništa sudbonosno, ne rješava pitanje opstanka ove zemlje, mi imamo izlazak na more, a nema spora da trebamo štititi svoje interese”, kaže Čačić i dodaje da je u pograničnim općinama veza između dviju država vrlo jaka.

“Izuzetna, suradnja je i u Varaždinskoj i Međimurskoj gotovo na dnevnoj razini. Kod njih se načelnici zovu župani i oni dolaze na sve manifestacije. Nema nikakve drame, i tu je taj sjeverni mentalitet i s njihove i naše strane mirniji, pragmatičniji”, kaže varaždinski župan..



Problem je prošle godine bila žica.

“Tu su reagirali s obje strane i to je manje više riješeno. Još uvijek postoji, ali kao što vidite, sve te tenzije su se smirile i dobro da je tako”, smatra Čačić.

Ne sviđa mu se, međutim, reakcija Vlade na probleme s arbitražom.

“Malo me iznenađuje da se pokušavamo igrati noja, poziva se na potpuno neupitan stav Sabora, jasno da je Slovenija zloupotrijebila mogućnost – nećemo čak ni fizički primiti presudu, ali ispod površine postoji puno toga što se može dogoditi na našu štetu. Ne sumnjam da su Slovenci odradili cijeli scenarij, dakle, nemojmo se praviti slijepi pored zdravih očiju – budimo spremni i poduzmimo sve da tražimo rješenja”, kaže Čačić i dodaje:

“Dobro je da smo i dalje spremni ići na dogovor, ali na svaku vrstu sudske presude jer smo svi uvjereni, tako kažu stručnjaci, da imamo temelj za sud i da prave činjenice govore u velikoj mjeri u našu korist. Da sam u poziciji kao što nisam hrvatske dipomacije, pokušao bih biti što ženerozniji jer treba razumjeti da je njihov interes i njihovo viđenje tog problema objektivno veći nego naše i ako možeš pomoći da stvari budu riješene na što manju štetu, pomogni. Moja je sugestija – mirno i dobronamjerno”.

Inače, SAD svoj stav o arbitraži nije promijenio. Naime, kako je potvrđeno Večernjem listu, njihov stav u vezi graničnog spora i arbitraže Hrvatske i Slovenije još uvijek je taj da je “na dvjema državama, objema članicama Europske unije i saveznicama u NATO-u, da razriješe to bilateralno pitanje” te da “ohrabruju obje države da se dogovore oko najboljeg puta za njegovo rješavanje”.Prvi put taj stav su iznijeli dan nakon izbijanja arbitražnog skandala 2015. godine, a u međuvremenu su i iz američkog veleposlanstva u Ljubljani u prosincu 2016. poručili kako je rješenje bilateralnih sporova između članica EU i NATO-a odgovornost dviju vlada te da je SAD uvjeren da će pronaći rješenje.