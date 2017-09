BUTKOVIĆ I MARIĆ O TODORIĆEVOM BLOGU: ‘Vlada ne treba strepiti od informacija koje on tamo objavljuje’

Ministri mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i državne imovine Goran Marić u utorak su izjavili da Vlada nema razloga strepiti od bloga Ivice Todorića, istaknuvši kako je donošenjem tzv. lex Agrokor povučen pravi potez kojim su spašena brojna radna mjesta.

Na novinarsko pitanje čitaju li blog Ivice Todorića, ministar Marić je odgovorio da ne jer ne stigne, dok je Butković kazao da ne čita blog, već druge portale, koji ga prenose.

Upitan treba li Vlada strepiti od informacija koje izlaze u tom blogu, Butković je kazao da smatra da ne treba.

NAJVEĆA POJEDINAČNA PLJAČKA U POVIJESTI HRVATSKE?: Nacional tvrdi da je Todorić lažirao bilance za čak 2 milijarde eura



“Vi znate da je donijet lex Agrokor, da su jednim takvim potezom spašena radna mjesta te sačuvan jedan koncern u najtežem trenutku, odnosno pred početak i u samoj turističkoj sezoni. U tom smislu smatram da je Vlada donijela pravi potez, dok ovo ostalo ne želim komentirati”, kazao je Butković.

Sličnog je mišljenja i Marić, koji je upozorio da bi u slučaju stečaja Agrokora izgubili svi, od radnika do države.

“Mislim da nitko nema razloga strepiti, a ono što mogu kazati jest da sustav Agrokor vjerojatno duguje više od 40 milijardi kuna, a možda i više od 50 milijardi. Takvo dugovanje je ugrozilo sve; vjerovnike, dobavljače i radnike, pa i Republiku Hrvatsku. Bilo je očito da bi došlo do stečaja, a u stečaju bi izgubili svi, a najviše radnici, dobavljači, vjerovnici i Republika Hrvatska te se to nije smjelo dogoditi”, rekao je Marić.

TODORIĆ ODRŽAVA TAJNE SASTANKE U BEOGRADU: ‘Ima dokaze koji mogu srušiti Vladu! Sastavio je i ‘listu neprijatelja’, zna se tko je prvi na popisu’

Upitan oko dugoročnog plana za kutinsku Petrokemiju, s obzirom da su stigle i neke obvezujuće ponude za tu tvrtku, ministar državne imovine je kazao da se Vlada strateški odlučila za dokapitalizaciju Petrokemije, u smislu da to bude trajno rješenje za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta.

“Vjerujem u uspješnost tog projekta, proces dokapitalizacije je započeo, prva faza je gotova, to je ozbiljan i vrlo osjetljiv proces i zato ne bih išao s nekim dubljim informacijama. No, one prve najave su da bi taj proces mogao biti vrlo, vrlo dobar”, istaknuo je Marić.

Kutinska Petrokemija u ponedjeljak je izvijestila da je zaprimila obvezujuće ponude nekoliko zainteresiranih ponuđača za dokapitalizaciju, koje su dostavljene u Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) i Ministarstvo državne imovine na daljnji postupak.

DORH ZAPRIMIO ANONIMNU KAZNENU PRIJAVU PROTIV DALIĆ I RAMLJAKA: Stoji li iza nje sam Ivica Todorić?

Upitan da komentira ovrhu nad objektima na otoku Smokvica, koji su najavljeni za srijedu te što će biti s neplaćenom koncesijom za taj otok, Marić je izrazio nadu da će se ovrha provesti učinkovito te da će Republika Hrvatska sutra vratiti u posjed otok Smokvicu. “Što se tiče naplate, tužba je podnesena i stvar treba sudskim putem naplatiti, ako je to uopće moguće”, izjavio je Marić.

Otok Smokvicu je Ministarstvo obrane 1995. godine dalo Grafoplastu na upravljanje u razdoblju od 30 godina, a vlasnik Grafoplasta 2006. godine prodao svoja prava nad Smokvicom Ivici Todoriću. U trenutku kad je počela kriza u Agrokoru, Todorić je predao prava na upravljanje natrag Lušiću. Za srijedu je najavljena ovrha tog otoka u blizini Rogoznice, odnosno njegov povratak u vlasništvo države.