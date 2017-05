BURNO U OTVORENOM: Raspravljajući o većini u Saboru političari nudili golotinju i vikali ‘Show me the money!’

Većina u Saboru te smjena Bože Petrova i mogući novi izbori bili su tema jučerašnje emisije Otvoreno na Hrvatskoj televiziji.

Tako je HDZ-ovac Branko Bačić, kao i u Saboru, i ondje opetovano govorio kako njegova stranka ima većinu te da će Zdravko Marić ostati u fotelji ministra financija, a do kraja tjedna biti izabran novi šef Sabora.

Mostovac Miroslav Šimić primijetio je da u tom slučaju ne bi bilo šetnje saborskih zastupnika i poziva drugim zastupnicima. Trgovina se vodi već danima, za to imamo potvrdu od niza saborskih zastupnika, rekao je.

Gordan Maras je uvjeren kako HDZ većinu nema. “Po ovome što ja čujem, bit će to vrlo blizu ili dovoljno za opoziv ministra Marića, ali bitno je da neće biti 76 glasova protiv te inicijative”, kazao je Maras te pozvao Bačića da pokaže tko su zastupnici koji čine većinu. Bačić je na to kazao kako će u Saboru vidjeti većinu na što je Mars rekao: “Nama tema nije Božo Petrov. On evidentno više neće biti predsjednik Sabora, ali nemaju legitimitet ni potpredsjednik hrvatskog Sabora. Za nas je tema ima li HDZ većinu. Mi ćemo zauzeti stav i bit ćemo jedinstveni. Neće svatko glasati po osobnom nahođenju. Dogovorit ćemo se. Mi Petrova nismo ni doveli, pa nećemo ni glasati za njega. Pokažite mi većinu, ‘show me the money’.”



HNS-ovka: Prije bih šetala naga po gradu nego glasala za Petrova i Marića

Krešo Beljak iz HSS-a je kazao kako je on najviše kritizirao Petrova te da oni nisu sudjelovali u njegovom izboru. Na upit o sastanku s premijerom dan prije smjene triju ministara, rekao je da je to bio razgovor, a ne dogovor. Tema sastanka je bila vrlo korektna ponuda, nije bilo pokušaja podmićivanja i kupovine. Nije bilo riječi o onome što će se dogoditi sutradan, istaknuo je.

Nada Turina Đurić je na upit o tome je li HNS dio nove HDZ-ove koalicije rekla da je riječ o probnim balonima Nikole Grmoje. “Prije bih naga prošetala Trgom bana Jelačića nego glasala za to da Petrov i Marić ostanu na svojim mjestima”, kazala je. Istaknula je da je HNS jedinstven i da će apsolutno svi glasovati za opoziv. Za destabilizaciju u državu prozvala je Most, na što joj je Šimić napomenuo da su zahtjev za opoziv ministra Marića podržali i HNS i SDP.

Krešo Beljak zaključio je kako ljubav među koalicijskim partnerima nikad ne može biti bajna i da je Most znao s kim koalira. Na upit o novim izborima, Bačić je rekao kako ih se HDZ ne boji, ali isto tako smatra da je Hrvatskoj sada potrebnija stabilnost. Uvjeren sam, s obzirom na rejting stranke i ozbiljnost koju smo pokazali u godinu dana, da ćemo pobjediti, rekao je.