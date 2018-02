BURNE REAKCIJE NA VULINOVU IZJAVU O ‘USTAŠAMA NA TRGOVIMA’: ‘Vučić bi mu morao reći da pazi što govori’

Vulin je rekao da će Vučića na hrvatskim trgovima dočekati ustaše koji će pokušati doći do njega

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ocijenio je u četvrtak da je izjava srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina koji je rekao da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašle iz politike i javnog života Hrvatske i da očekuje da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega – veoma destruktivan signal koji može pokvariti sve napore koji su dosad učinjeni da bi do tog susreta uopće došlo.

Destruktivni signali

“To je izjava koja svakako ne pridonosi pozitivnom ozračju koje bi trebalo biti vezano uz posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To su signali koji su vrlo destruktivni i koji mogu pokvariti sve napore koji su dosad učinjeni da bi do tog susreta uopće došlo i da bi on dao određeni pozitivan rezultat. Tako da je to posao koji bi sam predsjednik Srbije morao odraditi jer je njegov blizak suradnik, dakle, morao bi reći svojim suradnicima da paze što govore”, komentirao je Jandroković novinarima nakon sjednice Vlade.

SKANDALOZNA IZJAVA SRPSKOG MINISTRA: ‘Vučića će dočekati ustaše na trgovima koji će pokušati doći do njega… kao što su ga pokušali ubiti u Srebrenici’



Istog je stava i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić koji također smatra da bi se predsjednik Srbije morao očitovati o izjavama svojih ministara, i Vulina i ministra vanjskih poslova Ivice Dačića. Vulinovu izjavu po kojoj će Vučića u Hrvatskoj dočekati hrpa ustaša na trgovima, komentirao je novinarima i ministar uprave Lovro Kuščević.

“Bože sačuvaj, u Hrvatskoj ne postoje ustaše, ne postoje partizani, postoje samo hrvatski domoljubi, hrvatski građani i sasvim sigurno je zajamčena sigurnost svakom stranom državljaninu koji posjeti Hrvatsku”, rekao je Kuščević.

PLENKOVIĆ ODGOVORIO VUČIĆU: ‘Mogu pojasniti sve što se tiče ratne odštete onima koji toga nisu svjesni’

Pretjerane ministrove izjave

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković rekao je kako u Hrvatskoj nigdje ne vidi ustaše, te da pretjerivanjem smatra izjave srbijanskog ministra Vulina.

“Mislim da ne treba slati takve poruke, to jednostavno nije tako, ja u Hrvatskoj ne vidim nigdje ustaše, i mislim da, što se toga tiče, da je to stvarno pretjerivanje”, rekao je pred Banskim dvorima Bošnjaković novinarima. Za teme razgovora između hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za njegova službenog posjeta Zagrebu, Bošnjaković je uputio novinare da se za tu informaciju obrate Uredu hrvatske predsjednice.

VUČIĆ ZAPRIJETIO PLENKOVIĆU: ‘Da sam na njegovu mjestu, šutio bih. Hrvatska može puno izgubiti’

“Koje će teme neposredno biti između predsjednice Grabar-Kitarović i predsjednika Vučića, to naravno precizno zna Ured predsjednice i to ćete dobiti informaciju tamo”, rekao je ministar pravosuđa.

Kako su prenijeli srbijanski mediji, ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio je da će predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tijekom posjeta Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega. “Naš predsjednik ide tamo gdje će ga dočekati ustaše na trgovima, koji će pokušavati doći do njega, kao što su došli i pokušali ga ubiti u Srebrenici”, rekao je Vulin.