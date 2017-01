BURNE REAKCIJE NA POTVRDU BARIŠIĆEVOG PLAGIRANJA: ‘Ako to ne učini sam, Plenković ga mora razriješiti dužnosti!’

Ocjena Odbora za etiku i znanosti u visokom obrazovanju, prema kojoj je ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić plagirao dio svojeg znanstvenog rada, izazvala je burne reakcije u hrvatskom javnom životu, kao i zahtjeve za ministrovom ostavkom.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak pozvao je danas ministra obrazovanja Pavu Barišića da podnese ostavku. Ukoliko sam ne napusti čelno mjesto Ministarstva obrazovanja, Vrdoljak apelira na premijera Andreja Plenkovića da ga razriješi dužnosti.

“Potvrđeno je da je Pavo Barišić plagijator i činjenica da je ministar Barišić svjesno i izravno lagao tvrdeći suprotno razlog je za trenutnu i neopozivu ostavku, ako on to ne učini predsjednik Vlade Andrej Plenković mora ga razriješiti dužnosti”, istaknuo je na početku konferencije za medije šef HNS-a Ivan Vrdoljak.



Vrdoljak: Želim živjeti u zemlji u kojoj je ovakvo ponašanje nedopustivo

“Ostavka je jedini način da se zaštiti dignitet struke i dignitet institucije Ministarstva obrazovanja i da se vrati povjerenje građana u obrazovni proces. Na koji način će učitelji, nastavnici i profesori sankcionirati učenike u školama koji prepisuju, ako je prvi čovjek hrvatskog obrazovanja dokazani plagijator. Nije to samo razlog, nije problem samo u osobi Barišića, nego je problem i u cijelom njegovom timu. Nakon što je omalovažavao rezultate PISA istraživanja, nakon uvreda djeci s poteškoćama u razvoju i djeci nacionalnih manjina, nedavno je uvrijedio i 500 stručnjaka koji su radili na kurikularnoj reformi”, upozorio je.

“Nastavljaju se vrlo ozbiljni skandali HDZ-a i Mosta s vrlo ozbiljnim posljedicama jer obrazovanje je budućnost Hrvatske”, rekao je.

Pozvao na hitnu reakciju akademske zajednice.

“Nećemo dopustiti da se ovako važna tema gura pod tepih. Dobar dio javnosti, ne samo mi u HNS-u, obrazovanja, vidimo u obrazovanju budućnost”, kazao je.

Vrdoljak je priznao kako nije vidio obrazloženje Odluku Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (OEZVO) o Pavi Barišiću, ali je istaknuo kako to nije relevantno.

“On je eksplicitno rekao da nije plagijator i da nije prepisivao. Ako ministar tvrdi jedno, a za par mjeseci se pokaže drugo. Onda nema ni najmanjeg prostora da on i dalje obnaša funkciju u zaštiti digniteta ministra obrazovanja. Ponovit ću još jednom – na koji način nastavnici, učitelji i profesori mogu postaviti standard u sustavu i kazniti našu djecu za prepisivanje, ako je prvi čovjek obrazovanja plagijator”, naglasio je.

“Želim živjeti u zemlji u kojoj je ovakvo ponašanje nedopustivo”, zaključio je Vrdoljak.

Puljak: On je čak i neizravno priznao da je plagirao Schlesingera

Ivica Puljak iz stranke Pametno bio je izrazito protiv imenovanja Pave Barišića za mministra obrazovanja i sada kaže da očekuje njegovu ostavku.

Komentirajući odluku Odbora za etiku u znanosti i obrazovanju, prema kojemu je Barišić potvrđeno preuzeo dijelove komentara Stephena Schlesingera, objavljenog u elektronskom mediju, bez citiranja tog izvora u vlastitom članku, odnosno odluku o plagijatu, navodi da je to za njega očekivano i da se ishod jasno vidio iz predstavki prijavljivača koji su se žalili na prepisivanje dijelova tekstova.

“Ono čega smo se bojali je da će se odluka politizirati. Veseli nas činjenica da je Odbor donio odluku bez uplitanja i očekujemo da ministar sad podnese odstavku”, kazao je Puljak, a prenosi N1.

Na pitanje što će biti ako Barišić ne podnese ostavku, ponavlja:

“Očekujemo ostavku, jer on je čak i neizravno priznao da je plagirao Schlesingera isprikom koju je iznio unaprijed. Ako ne podnese ostavku, očekujemo da ga smijeni premijer i postavi nekoga drugog. Nadamo se da će g. plenkovič unijeti nove standarde u hrvatsku politiku, u skladu sa svojim djelovanjem u Bruxellesu”, kazao je Puljak, dodajući da se premijer sigurno slaže s tim da se ministar ne može biti plagijator, jer je to neprihvatljivo u civiliziranim, demokratskih državama.

Ocijenio je i odnos ove Vlade prema obrazovanju, u ovom kratkom peridu koliko su na vlasti.

“Ona je jako, jako, jako loša. Čini mi se da je najgora u povijesti Hrvatske u odnosu prema obrazovanju. Prethodna vlada je dostavila kurikularnu reformu, a ova se pravi da to nije napravljeno. Skandalozno je što je komisija imenovana od bivšeg ministra obrazovanja izdala dokument kojim kritiziraju radnu skupinu za kurikularnu reformu, a naveli su puno netočnih tvrdnji, koje graniče s tendencioznim tvrdnjama, koje su pobijene”, navodi on.

Izuzetno je loš odnos vlade prema obrazovanju, ponavlja, ali to se može popraviti.

“Nadamo se da će se ministar Barišić sam povući i da će nova ministrica ili ministar imati prave referene i dokazane reference u svijetu”, kazao je, dodajući da se nada, što se tiče obrazovanja, da će se prihvatiti bivša ekspertna radna skupina i u pogon vratiti kurikularna reforma.

Silobrčić: Ja bih bio dao ostavku već davno

Akademik Vlatko Silobrčić, član Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju komentirao je potez četvero znanstvenika, koji su ministra znanosti i obrazovanja, Pavu Barišića, prijavio za plagijat.

Ako se dokaže da je ministar obrazovanja plagirao tuđi rad, Silobrčić je rekao što bi on učinio na Barišićevu mjestu.

“Ja bih bio dao ostavku već davno, čim se pokrenula dvojba o tome, ne bih bio prihvatio tu poziciju prije nego što se stvari raščiste. Ako ministar sam nema osjećaj da se mora udaljiti s te pozicije, posebice zato što je to osjetljv resor znanosti i obrazovanja, onda bi tu trebao premijer doći na scenu, da tako kažem”, rekao je Silobrčić.

Objasnio kako je tekao postupak prijave ministra Barišića.

“Te prijave su bile poslane Odboru za etiku u znanosti i visokom obrazovanju 2011. godine i od tada do 2014., kad je formiran novi Odbor, a u međuvremenu Odbor nije ni postojao, jer ga Sabor nije ni imenovao, one su bile negdje u nekoj ladici. Još uvijek ja točno ne razumijem zašto mi te prijave nismo dobili ranije, ali kad su se one pojavile, onda je Odbor odlučio da će sve što je stiglo uzeti u obradu, što je i normalno, jer pitanje plagijata i sličnih neetičnih radnji ne zastarijevaju i od tada, kad je to otkriveno, kad je Odbor odlučio da će uzeti u normalnu obradu, počeli su kojekakvi pritisci”, rekao je Silobrčić.

Pritisci su stigli od Rektorskoga zbora, pa i Pravnoga fakulteta, koji je postavio pitanje smije li Kodeks Odbora biti takav kakav jest, iako ga je Sabor prihvatio, rekao je Silobrčić. Sve je dovelo do toga da Silobrčić podnese ostavku na mjesto predsjednika Odbora, ali odlučio je ostati članom Odbora. Zaključak, o kojem su informacije već procurile u javnost, bivši predsjednik Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju ne želi komentirati.

Kad je u pitanju citiranje, Silobrčić je istaknuo da nije važno imati posebne propise.

“Ja se kao davni školarac sjećam dobro da mi nismo smjeli prepisivati ni u osnovnoj školi, a kamoli kasnije. To što se ljudi pravdaju da ne postoje propisi o tome kako se treba nekoga navesti, kad se od njega preuzimaju ili tekstovi ili ideje, to je za mene opća stvar i mislim da većina studenata, čak i ako nisu prošli neku formalnu naobrazbu s tim u vezi, znaju što smiju, a što ne smiju raditi. Samo se događa da u nekim vrhunskim tijelima u Hrvatskoj ljudi ne znaju kako se stvari citiraju”, rekao je Silobrčić.