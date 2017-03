BLAMAŽA U SABORU: SDP-ovac i HDZ-ovac svađali se pred povjerenicom EU: ‘Izveli ste bombaški napad!’

Na jutrošnjoj zajedničkoj sjednici saborskih Odbora za europske poslove, Odbora za gospodarstvo i Odbora za vanjsku politiku, a na temu “Zajednička trgovinska politika EU”, sudjelovala je i povjerenica Europske komisije za trgovinu Cecilia Malström.

A na toj je zajedničkoj sjednici europska povjernica svjedočila svađi između predsjednika Odbora za vansjku politiku, HDZ-ovog Domagoja Ivana Miloševića i člana tog odobra SDP-ovog Joška Klisovića.

Svađa oko još neodržane tematske sjednice

Svađa je, kako javlja N1, izbila zbog tematske sjednice o Nacionalnom planu borbe protiv diskriminacije, koju već mjesec dana traže SDP-ovi članovi odbora, a Milošević je nikako ne saziva.

Klisović je pred povjerenicom Malström ponovno zatražio od Miloševića da sazove tu sjednicu tvrdeći da Vlada uporno odbija usvojiti Nacionalni plan.



“Na tom planu radi Vladin Ured za ljudska prava, no čuli smo da je jučer u Ministarstvu vanjskih poslova održan sastanak neke nove radne skupine koja radi na nekom novom planu. U tom novom planu bilo bi izbrisano 30-tak mjera koje se odnose na driskriminaciju prema LGBT zajednici, rodnoj ravnopravnosti, zdravlju žena…”, kazao je Klisović.

Nakon što su jedan drugome upadali u riječ, Milošević je uspio reći kako nije mjesto i vrijeme za svađu oko toga, aludirajući na nazočnost europske povjerenice.

“Gospodine Klisoviću, moramo li se raspravljati pred gospođom povjerenicom Europske komisije?”, upitao je Milošević.

“Lijepo vas molim da ovo više ne radimo”

No, Klisović mu je smjesta uzvratio: “Gospođa povjerenica jako dobro zna što su ljudska prava i trgovina nema smisla kod ljudi koji u svojoj državi ne mogu ostvariti razinu ljudskih prava koju ostvaruju diljem Europske unije. Prema tome, to pitanje moramo raspraviti i ja vas molim da o tome raspravimo do kraja tjedna.”

Tada ga je Milošević uputio na uhodanu proceduru, odnosno da pošalje zahtjev.

“Nemojte zloupotrebljavati ovaj današnji sastanak i tematsku sjednicu s povjerenicom Europske komisije. Ovo je neprimjereno, zato što mislim da uvažavam svačije mišljenje, svačiji stav na sjednicama odbora, mislim da na to dosad niste imali primjedbe i svaki put smo sve što smo dogovorili i odradili. Ja vas lijepo molim da više ovakve stvari ne radimo. Ove bombaške napade nema smisla izvoditi na ozbiljnim sastancima kakav je ovaj danas”, rekao je Milošević.

No, upadice time nisu prestale, jer kada je Milošević potom dao riječ HDZ-ovom Miri Kovaču, u riječ mu je upao SDP-ov Peđa Grbin. Na koncu su SDP-ovi zastupnici napustili tu zajedničku sjednicu.

