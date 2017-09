BURNA RASPRAVA U BANOVINI: Unatoč otkrivenom skandalu Kerumov pomoćnik ostaje šef Gradskog vijeća: Ja sam brigadir HV-a, ne možete mi vi suditi’

Nakon što je splitska policija podnijela kaznenu prijavu protiv Jure Šundova, predsjednika Gradskog vijeća grada Splita, zbog osnovane sumnje da je lažni vojni invalid, oporbeni vijećnici Pametnog, Mosta te Joško Markić i Goran Kotur iz SDP-a dali su svoje potpise za njegovo razrješenje s funkcije predsjednika ovog predstavničkog tijela.

Nakon dugotrajnog prepucavanja prijedlog oporbe ipak je stavljen na glasovanje, no za razrješenje Šundova je glasovalo tek 13 vijećnika i to iz redova Pametnog, Mosta i SDP-ovac Goran Kotur, što nije bilo dovoljno, pa je Šundov ostao predsjednik ovog predstavničkog tijela.

Sjednica Gradskog vijeća protekla je iznimno burno s obzirom na to da je već na samom početku započeto s raspravom o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća.

Jure Šundov, kojeg se proziva zbog sumnje da je lažni vojni invalid, dao je riječ oporbenim zastupnicima naglasivši da im je daje ‘mimo poslovnika’ te da zna o čemu će govoriti.



KERUMOV ZAMJENIK LAGAO DA JE VOJNI INVALID? Policija sumnja da je 11 godina varao državu i ukrao 101.000 kuna

‘Prema informacijama iz novina, policija vas je prijavila za kazneno djelo. Je li to točno? Ako je, onda smatramo da je moralno da se povučete s mjesta predsjednika Vijeća dok se postupak ne završi’, rekao je Jakov Prkić iz Pametnog.

‘Ja sam Jure Šundov, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, znam tko sam, znam gdje sam i znam kamo idem. Kada biste sudili samo na temelju novinskih članaka, malo tko bi bio slobodan. Dva sam mandata radio kao vijećnik i zamjenik gradonačelnika tako da je javnost vidjela kako radim. Moj ratni put je na stranicama Ministarstva branitelja i ne namjeravam dopustiti da mi ovdje sudite, to može samo sud. Želite me osuditi prije nego je protiv mene podignuta optužnica. Ništa od policije nisam dobio. Dopuštam vam da tu točku stavite na dnevni red, pa vi glasujte, nemam ništa protiv. Ali da ću se sam maknuti, to neću napraviti’, poručio je Šundov.

Prkić mu je naglasio da je za njegovo razrješenje već prikupljeno 13 potpisa vijećnika nakon čega je HDZ-ov zastupnik Petar Škorić kazao kako se Šundov očitovao te da je ‘neprihvatljivo da se na temelju medijskih natpisa bilo što prejudicira’.

Šundov je opet zamolio vijećnike da se ova točka zbog njega stavi na glasovanje i da se glasuje. Potom je klub vijećnika HDZ-a zatražio stanku nakon koje je Šundov odmah uzeo riječ.

‘Razmotrili smo da nije po poslovniku da se tijekom sjednice može mijenjati dnevni red, ali s obzirom na zahtjev od 13 vijećnika za razrješenjem, našli smo način da se uvrsti ta nova točka dnevnog reda, iako to nije po poslovniku zbog iznimnosti ove situacije’, kazao je.

Glasovanje o uvrštenju točke o razrješenju Šundova na dnevni red prošlo je s 31 glasom za i jednim protiv. Prkić je opet ponovio da ga zanima je li istina ono što piše u medijima da je protiv njega podnesena kaznena prijava, piše Slobodna Dalmacija.

Za repliku se prvi javio Željko Kerum.

‘Nitko ovdje nije isljednik i to nije moralno. Zato tražim da se zahtjev kolega stavi na glasovanje’, rekao je Kerum.

Replicirajući Prkiću Škorić je naglasio da ovo sve sliči na politički sud, a da je stavljati ovakav zahtjev na Gradsko vijeće na temelju medijskih napisa neviđeno.

‘Nas ne zanima jesu li točni navodi niti ćemo prosuđivati, već nas zanima je li predsjednik Vijeća ta osoba protiv koje je policija podnijela kaznenu prijavu? Ako nije riječ o njemu, nemamo o čemu glasovati’, rekao je Prkić.

Prijedlog je stavljen na glasovanje i za razrješenje Šundova je glasovalo 13 vijećnika i to iz redova Pametnog, Mosta i SDP-ovac Goran Kotur, no to nije bilo dovoljno, pa je Šundov ostao predsjednik ovog predstavničkog tijela.