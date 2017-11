BURNA RASPRAVA TO RANIH JUTARNJIH SATI: Oporba napadala ministricu, Plenković preuzeo odgovornost za propust

Premijer Andrej Plenković preuzeo je u srijedu navečer na sebe odgovornost za propust puštanja u javnu raspravu nedorađenog nacrta prijedloga obiteljskog zakona koji je u međuvremenu povučen istaknuvši da ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić uživa njegovo povjerenje u stručnom i ljudskom pogledu.

“Osobno preuzimam odgovornost za ovaj propust”, kazao je Plenković u Hrvatskom saboru tijekom rasprave o povjerenju ministrici Murganić kojeg je pokrenuo Klub zastupnika GLAS/HSU a podržala su ga 33 oporbena zastupnika među kojima i zastupnici SDP-a i IDS-a.

Naglasio je da je Murganić kvalitetna ministrica i osoba koja uživa njegovo povjerenje u stručnom i ljudskom pogledu. Pojasnio je da se radilo o ranoj fazi tehničke pripreme nacrta prijedloga zakona koji je išao u elektronsko savjetovanje kazavši kako dokument nije bio na koordinaciji Vlade, nije došao do bilo kojeg resora niti do Ureda predsjednika Vlade.

Sporni nacrt zakona

Plenković je istaknuo da je u Vladi, nakon što je uočen propust, promijenjena procedura kako se to više ne bi događalo.



“Zato mi se čini da nije baš primijenjeno načelo razmjernosti na ono što vam se nije svidjelo u odnosu na instrument koji želite koristiti”, poručio je premijer Anki Mrak Taritaš (GLAS), koja je u Saboru predstavila inicijativu Kluba zastupnika GLAS/HSU za smjenom ministrice Murganić.

“Odlučili smo se za pokretanje pitanja opoziva zbog jednog nacrta zakona koji je bio skandalozan, i izazvao velikih problem u javnosti”, rekla je Mrak Taritaš.

Mrak Taritaš je kazala da je prijedlog obiteljskog zakona povučen nakon sat i pol od njegova puštanja u javnu raspravu, upitavši se jesu li konzevativno desno krilo HDZ-a ili udruge poput “U ime obitelji” ili “Viligare” utjecali na spornu definiciju obitelji u zakonskom prijedlogu. Ministricu Murganić upitala je tko to piše zakone u ministarstvu, ocijenivši da je prijedlog bio vrlo dogmatičan, nedorečen, kontradiktoran i na određen način kršio ljudska prava. Osim definicije obitelji sporna su, kazala je, i područja koja se odnose na razvod roditelja i posvajanje djece. Spočitnula joj je da, ili nije pročitala zakon ili ga je pročitala ali ga nije mogla argumentirano braniti, pa ga je odlučila povući.

PLENKOVIĆ NAKON MARATONSKOG REŠETANJA IZGUBIO ŽIVCE I NAPAO KRITIČARE: ‘Ovo je dno dna, očaj, zagađujete prostor…’

‘Nijedan zakon od prve ne može biti savršen’

Ministrica Murganić naglasila je da nijedan zakon “od prve” ne može biti savršen i da je njoj jedino bilo problematično što su u definiciji obitelji bili izostavljeni građani koji nisu mogli imati djecu ili su ih izgubili, a da se sve ostalo u zakoni može mijenjati kroz raspravu. Istaknula je da je razlog izrade novog zakona bilo to što je Ustavni sud intervenirao u zakon iz 2014. , a ne novi svjetonazor.

Pozicija u Saboru branila je ministricu spočitavajući oporbi da nije ponudila nijedan konkretan argument zašto traži smjenu. “Nismo dobili konkretnu informaciju zašto tražite odlazak ministrice. Zakon je napravljen radi djeca i zaštite djece koja se spominju u svakom članku”, kazao je Hrvoje Zekanović (HRAST). Mišljenja je i kao ne bi trebalo odustati od definicije obitelju u spornom prijedlogu. “O čemu mi raspravljamo, o prijedlogu koji nije ni došao u Sabor, govorimo o nećemu čega nema..ovo je maltretiranje sabornice i Sabora jer raspravljamo o nečemu što uopće nije u proceduri”, kazao je Miroslav Tuđman (HDZ) koji smatra da ni bilo najpoštenije da se prijedlog za opoziv ministrice povuče.

HDZ-ov Josip Đakić poručio je Mrak-Taritaš kako je prijedlog obiteljskog zakona nazvala skandaloznim pritom zaboravljajući na zakon iz 2014. kojeg je Ustavni sud obustavio, dok je njegov stranački kolega Josip Borić poručio kako je ovo prvi puta u povijesti Hrvatske da se traži smjena ministrice na temelju radnog materijala i da bi se to moglo nazvati “mrak interpelacijom”.

Stier: To nije duh tolerancije već duh isključivosti iz nekog drugog vremena

Davora Ivu Stiera (HDZ) zaprepastila je isključivost prijedloga GLAS-a jer, kako je kazao, traže smjenu jer prijedlog nije onakav kakav se njima sviđa.

“To nije duh tolerancije već duh isključivosti iz nekog drugog vremena”, ustvrdio je.

Sabina Glasovac (SDP) kazala je kako je nevjerojatno da se izbjegava savjetovanje sa zainteresiranom javnosti i da zakon dolazi pred premijera kao da ga nitko prije nije vidio, kao da se o njemu nije raspravljalo i da nije iskoordiniran. Problematizirala je i sastav radne skupine koja je pisala zakon i spornu definiciju obitelji, a za koje smatra da zagovaraju ultarakonzervativne i retro stavove. SDP smatra, kazala je, da država nema pravo diskriminirati djecu u bračnoj i izvanbračnoj zajednici kao niti reći da obitelj nisu samohrana majka ili samohrani otac, udomitelji i njihova djeca, baka i djed koji odgaju unuče te istospolni parovi s djecom.

MINISTRICA OTKRILA IZMJENE SPORNOG ZAKONA: Bračne i izvanbračne zajednice bit će izjednačene! Pojasnila i što znači ‘odgajati dijete kao domoljubnu osobu’

Arsen Bauk (SDP). ustvrdio je kako se od Vlade u kojoj su HRAST i HNS u koaliciji i takve radne skupine nije se mogao ni očekivati drugačiji prijedlog. SDP-ov Željko Jovanović istaknuo je kako je i sam premijer prijedlog zakona ocijenio skandaloznim i povukao ga iz procedure, a Zekanovića nazvao predstavnikom “jedne marginalne skupine , slijepim putnikom na listi HDZ-a zbog kojeg se ne usvaja Istanbulska konvencija”.

Zekanović ga je upitao kojoj skupini on pripadna “Jugoslavenima, kome?”, na što je Jovanović optužio da ga vrijeđa po nacionalnoj osnovi.

Beus Richembergh: Predloženi zakon bio je skandalozan i primitivan pokušaj nasrtaja desnice na ljudska prava

Goran Beus Richembergh (GLAS) poručio je kako je predloženi zakon bio skandalozan i primitivan pokušaj nasrtaja desnice na ljudska prava. “Nije prošao jer je čitava javnost stala na noge. Ne biste vi to povukli da je to bila blaga kamilica kako vi kažete”, kazao je Beus Richembergh, dodavši da taj zakon uopće nije ni u planu rada Vlade. Oporba je Murganić prozvala i zbog slabog povlačenja sredstava iz EU fondova, što je ona odlučno odbacila. Smatra i da svi neće biti oduševljeni niti novim zakonom, ali će, rekla je, težiti tome da se zadovolji većina građana, kao i to da će ideološki prijepori biti umanjeni.

Milorad Pupovac rekao je kako Klub SDSS-a neće podržati opoziv ministrice, ali neće podržati niti zakon koji neće biti usuglašen i koji neće podržavati pluralnost koja je karakteristična ne samo za naše društvo već i za vladajuću većinu.

Rasprava o povjerenju Murganića trajala je do ranih jutarnjih sati.