BURNA RASPRAVA O TRGU MARŠALA TITA: ‘Hasanbegoviću, čestitam. Vi ste ostvarili sto posto svoga programa. Više nemate’

Na sjednici zagrebačke Gradske skupština, koja je počela jutros u 9 sati, u 21.05 je započela rasprava o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Za raspravu se javilo 15 vijećnika, sjednica je već jednom prekinuta zbog nedostatka kvoruma, pa bi se o imenu trga moglo glasati iza ponoći.

23:15 Kazališni glumac Marko Torjanac rekao je da neće kukati zbog Tita, nego zbog ponovne afirmacije NDH uzrokovane promjenom imena Trga. “Maknuti taj simbol, borbe protiv fašizma i NDH, Hrvatsku će još dublje baciti u rasizam, seksizam i govor mržnje, što je u proteklih par godina i ovako uzelo maha”, dodao je Torjanac.

23:10 “Mi zastupnici izabrani smo ovdje da radimo nešto društveno korisno. Pustimo povijest da bude povijest”, poručila je zastupnica u Gradskoj skupštini.

22:58 Mate Kapović upozorio je na političke elite i fontanske dealove, nakon čega ga je predsjednik skupštine, Andrija Mikulić, upozorio.

22:53 “Nećemo se natjecati koja ćemo imena tražiti da se vrate. Ako želite podjelu, imat ćete podjelu. Ovakva većina ne može preživjeti”, poručila je Rada Borić iz Nove ljevice.

22:40 Tomislav Tomašević javio se za individualnu raspravu. “Mislim da to da Klub zastupnika Neovisnih za Hrvatsku sazove ovu točku dnevnog reda i čim ja počnem pričati oni napuste prostoriju ispod minimuma je političke pristojnosti”, rekao je Tomašević. “Ja ću glasati protiv promjene imena Trga maršala Tita”, rekao je Tomašević. “Ova odluka ako bude izglasana bit će legalna, ali neće biti legitimna”, rekao je.

22:24 Proglašena je stanka od 10 minuta, jer u dvorani nije bilo kvoruma, jer su raspravu napustili zastupnici Nezavisnih za Hrvatsku.

22:05 “Hasanbegoviću, čestitam. Vi ste ostvarili sto posto svoga programa. Više nemate. This is the end. Vjerojatno ste slušali Doorse i po tome se vodili”, rekao je Ostojić.

22:00 Prilično je izvjesno da ćemo večeras ukloniti to ime i da ćemo mi koji smo se zalagali za to nazdraviti”, rekao je Tomislav Jonjić, zastupnik Nezavisnih za Hrvatsku.

21:50 “Treba ovdje govoriti pravu istinu. Nema promjene trga, ako za to nije gradonačelnik”, rekao je Darinko Kosor.

21:40 Nakon njih govorio je Rajko Ostojić. “Postoji i poslanica po svetom Ivanu ‘Istina će te osloboditi'”, poručio je Ostojić Čeliću. “Ovo danas nije pitanje imena Josipa Broza Tita. Ovo je dio jedne veće, šire slike”, rekao je Ostojić. “Očito se želi maskirati gospodarska situacija, napraviti maska o velikim problemima kojima svjedočimo. Svjedočimo cijelom nizu problema, ali vraćamo se na ustaše i partizane. Tko je sljedeći Hrvat koji će dobiti trg? Tko je sljedeća Hrvatica kojoj će Hasanbegović uzeti ulicu?”, upitao je Ostojić. “Povijest je učiteljica života kod vas ne vrijedi. Ništa od toga niste naučili”, rekao je Ostojić.

21:35 Zastupnik Čelić uključio se u raspravu. “I večeras će značajan broj udarnih članaka biti na temu partizana i ustaša, Tita i Pavelića, Bleiburga i Jasenovca. Josip Broz Tito bio je čelnik antifašističkog pokreta i kao takav ima zasluge, jer je Hrvatsku doveo na pobjedničku stranu. Nakon Drugog svjetskog rata Tito je bio odgovoran za uvođenje komunističkog režima i sve zločine koje je taj režim počinio. Titov režim odgovoran je za smrt više od 570 tisuća ljudi i zbog toga je s razlogom došao na listu najvećih zločinaca 20. stoljeća”, rekao je Čelić. “Ugledne aktivistice i borci za ljudska prava ovih dana hodaju gradom i mašu sovjetskim i komunističkim zastavama, nastojeći zaštititi lik i djelo zločinca Tita”, dodao je. Od danas kao gradski i saborski zastupnik više neću spominjati ime Josipa Broza Tita i sudjelovati u raspravama o ustašama i partizanima. Živimo u europskoj suvremenoj Hrvatskoj i okrenimo se budućnosti”, zaključio je svoje izlaganje Čelić.

Petek je reagirao na Čelićevo izlaganje citirajući govor bivšeg predsjednika Franje Tuđmana iz 1997. godine. “Plenković je rekao da želi stranku voditi na temeljima politike Franje Tuđmana. Kad ste vi odlučili zastraniti i voditi politiku različitu od one vašeg predsjednika stranke?”, upitao je Petek.

U raspravi je sudjelovao i Mato Kapović. “Brojka od 570 tisuća žrtava, izvor su petparački britanski mediji i ne možemo tako raspravljati”, upozorio je Kapović. “To vam nije nikakav izvor, povjesničari će vam bolje reći”, rekao je Kapović. “Oni koji su shvatili, shvatili su. Piše u Matejevom evanđelju ‘Oni koji mogu shvatiti, shvatit će”, rekao je Kapoviću Čelić.

21:20 Predsjednik Vijeća Donji Grad Petar Paradžik govorio je nakon Hasanbegovića. “Vijeće kojem teritorijalno pripada Trg maršala Tita izjasnio se protiv promjene naziva Trga. Ono što želim reći, jako sam žalostan da se 2017. godine uopće bavimo Josipom Brozom Titom. Žao mi je što ljude koji danas žive u Hrvatskoj žulja postojanje Josipa Broza Tita, Jugoslavije, pa i NDH. Jako sam protiv ovoga zato što znam tko inicijativu traži i zbog čega je traži. Želite zavesti da slavimo pozdrav ZDS, da slavimo ustašiju i NDH. To mi smeta. To što ćete dati ploče u muzej nema nikakvo značenje, čovjek i država kojem sudite kao da su zločinci, a nisu zločinci, možete napraviti muzej na osam katova samo o toj tematici. Ako želite raditi nekakav revizionizam, bavite se revizionizmom prijetvorbe i privatizacije. Meni ovo ne ide u glavu, ne znam što ovime želite postići. Znam da za tu inicijativu imate većinu u skupštini, ali želim vas ponizno zamoliti nemojte smatrati vaše mišljenje nikakvim referendumom. Ono što je prvo predložio Bandić potpuno se slažem, i smatram da bi se ovo pitanje trebalo staviti na referendum građanima Grada Zagreba ili cijele Hrvatske i da konačno te teme možemo pokopati i baviti se aktualnim stvarima. Jugoslavije nema već 25 godina, Tita 37 godina”, rekao je Paradžik.

21:10 Na početku rasprave govorio je jedan od predlagatelja promjene imena Trga, Zlatko Hasanbegović. Kazao je da postoji interes Povijesnog muzeja i Muzeja Grada Zagreba da dobiju ploče Trga maršala Tita nakon uklanjanja kao važan povijesni artefakt.