BURAN POČETAK SUĐENJA TRANSVESTITU PREVARANTU: ‘Ja nisam tu došla na plac ko k**va, molim da slikari izađu van’

Uz salve negodovanja zbog fotoaparata i kamera prošlog je petka na optuženičku klupu, zbog prijetnji novinarki, sjeo Tito Gubić, 51-godišnjak široj javnosti poznatiji kao Ivana Zdravka Josipa Radoš, transvestit kojeg se sumnjiči za seriju prijevara.

Godinama je muljao, izbjegavao ročišta, mijenjao adrese, manipulirao identitetom, sve kako ne bi odgovarao za sve što je počinio. A popis kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret podugačak je. Od zapuštanja i zlostavljanja djeteta, trgovanja ljudima, krađa, prijevara, krivotvorenja isprava, nametljivog ponašanja i računalnih prijevara. Tek kad je pljunuo i zaprijetio novinarki Provjerenog, Emi Branici kako će završiti kao Pukanić, sustav je ekspresno djelovao.

Prošlog petka održana je prva rasprava na kojoj je Tito Gubić vikao, tražio izuzeće sutkinje, pa sat vremena ispitivao novinarku Provjerenog, a onda, kada ništa od toga nije upalilo, rasplakao se.





TRANSVESTIT TITO ZAHTIJEVA ZATVORENO SUĐENJE, A SUDAC: ‘Hrvatskoj ste otkrili spolovilo, ma kakva intima?!’

Zahtjev za izuzećem na samom početku

Kada je vidio kameru i fotografe, nije htio ući u sudnicu. Suđenje nije ni započelo, a obrana je već zahtijevala izuzeće novinara i izuzeće sutkinje.

‘Tražim izuzeće. Ja nisam tu došla na plac ko k**va. Koja su moja prava? Ja tražim izuzeće. Molim da slikari izađu van i novinari’, vikao je na početku suđenja Tito Gubić kad je pri ulasku u sudnicu uočio kamere.

No argumenti nisu bili dovoljni. Svo to vrijeme Tito Gubić nije htio pokazati lice te se skrivao iza papira.

‘Utvrđuje se da je u spis zaprimljeno rješenje gradskog ureda za opću upravu kojim je odbijen zahtjev za promjenu osobnog imena Tite Gubića u drugo ime’, rekla je sutkinja na početku suđenja.

TRANSVESTIT IZ BJELOVARA NA SUDU ZBOG PRIJETNJI NOVINARKI: ‘Pljunuo me i rekao da ću završiti k’o Pukanić’

I na to je imao prigovor. Iako je gradski ured utvrdio kako je rješenje za promjenu imena ishodovao na temelju krivotvorenih dokumenata – te mu poništio ime Ivana Zdravka Josipa Radoš on to ne prihvaća.

‘Ustat ćete i stat ćete uz ogradu, nećete cirkusirati niti dramatizirati na raspravi. Spustit ćete papire i stati uz ogradu”, govorila mu je sutkinja.

Krivotvoren potpis

Nekretnina o kojoj je govorio je ona je koju je ugovorom o uzdržavanju pribavio od pokojnog Alojzija Cesara. Nakon analize ugovora grafolog je utvrdio kako je potpis na njemu – krivotvoren!

ČUDNIJE NE MOŽE: Transvestit prevarant imao je pomagača ljubavnika – odmetnutog psihijatra!

Kada je kći Alozija Cesara Renata Gredelj potražila pomoć medija počeli su u javnost izlaziti detalji niza prijevara, a javile su se i brojne žrtve diljem zemlje. Na dan kada je izrekao prijetnje, zbog kojih mu se sada sudi, sam je pozvao novinare dođu kod njega kako bi dao izjavu. Pozvao ih u kuću kako bi im pokazao dokumente. Međutim u mnoštvu papira niti jedan nije potkrepljivao ono što je on uporno tvrdio.

U međuvreenu iz državnih odvjetništva diljem zemlje stigle su potvrde kako se protiv njega vodi više postupaka, istraga, i da je podignuto više optužnica. On je sve negirao.

Tito Gubić je na suđenju postavljao bezbroj pitanja, više ga je puta sutkinja opominjala da se drži činjenica. Govorio je nepovezano, tvrdeći kako su ga novinari slijedili.

Obrana se pozvala na neubrojivost

Nakon gledanja snimke, prikupljali su se drugi dokazi. Obrana tvrdi kako je događaju prisustvovao svjedok. S komadića papira Tito Gubić pročitao je ime.

No, sutkinja je poručila kako se ‘ističe da ni iz jednog dokaza ne proizlazi da bi navedeni svjedok prisustvovao spornom događaju ili o njemu imao saznanja”.

Kako više nije bilo dokaza, obrana se pozvala na neubrojivost tog dana zbog količine lijekova koje uzima. Nakon prikupljanja medicinske dokumentacije sutkinja je naložila psihijatrijsko vještačenje. Tito Gubić je ostao kod očitovanja da se ne smatra krivim.

Dodao je kako je jako povrijeđen jer zbog istražnog zatvora u kojem je završio zbog prijetnji nije mogao ići na operaciju promjene spola. Suđenje se nastavlja. Tito Gubić vraćen je na ženski odjel istražnog zatvora.