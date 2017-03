BURA OKO AFERE MINISTRA MARIĆA SE NE STIŠAVA: ‘Vjerujete li u tužnu životnu priču da se jedan brat ne čuje s drugim?’

Iako su zastupnici u petak uglavnom podržavali zakon kojim bi se trebala urediti transparentnost bankarskih naknada, zaiskrilo je među njima oko Hrvatske poštanske banke (HPB), a nije izostalo niti ponovno spominjanje “kuma” i “familije”.

Mostovac Miro Bulj upozorio je na “nedopustiv potez HPB-a”, koja je, rekao je, nakon što je dugovanja klijenata prodala stranoj tvrtki za otkup i naplatu dugova, klijentima zatvorila račune čime pa su zatvoreni i oni zaštićeni te su mnogi građani ostali bez ikakvih prihoda.

SDP-ovac Gordan Maras uzvratio je kako treba odoljeti populističkom zovu.

“Banka se ispričala i grešku nastoji otkloniti, pa treba odoljeti populističkom zovu nastupa protiv jedine banke u hrvatskom vlasništvu”, rekao je Maras. HPB je bila devastirana i loše vođena, a devastirala ju je vlast od 2007. do 2011. koja ju je i izmuzla, rekao je.



PREMIJER PLENKOVIĆ PROGOVORIO O MARIĆEVOJ ‘AFERI BRAT’: ‘Taj je slučaj završen’

Prozivke su se nastavile

“Vi ste htjeli prodati banku no popustili ste pod pritiskom javnosti. Lažete i obmanjujete. Kako se u lokalnim poslovnicama zapoštaljava? Znate li? Po političkom ključu!”, uzvratio je Bulj, no Maras je to opovrgnuo.

“Ja sam već naučio kako vi znate sve o svemu pa čak i ono što sam ja mislio prije tri godine. Vi ste čudo! Mislim da bi kolega Bulj trebao na wikipediju i da ga treba zaštiti! Ja i mojih 20 kolega u Vladi nije htjelo prodati Banku”, prisjećao se Maras.

“HDZ se, umjesto da se bavi temema koje pomažu građanima, bavi zapošljavanjem familije i javnih poduzeća dok u Mostu mijenjanju Statut kako bi se zaposlio kum. Bave se plijenskom podjelom vlasti”, poručio je Maras.

MINISTAR MARIĆ NA PRESICI BRANIO BRATA PA NAPAO MOSTOVCE: ‘Zbog njega se nisu mijenjali statuti’

Olakšan prijenos računa

Državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić ustvrdio je kako će predloženi zakon značajno unaprijediti transparentnost i usporedivost, a time i konkurentnost naknada koje kreditne institucije naplaćuju potrošačima.

“Značajno će se olakšati prijenos računa iz jedne kreditne institucije u drugu i u svakom slučaju, u svakom smislu poboljšati položaj, trenutni položaj imatelja računa odnosno potrošača u odnosu na kreditne institucije”, poručio je Tufekčić.

Branimir Bunjac (Živi Zid) upozorio je kako banke klijentima ne oduzimaju velike novce već male, ali doživotno. “Banke naplaćuju i do 400 naknada provizije te u Hrvatskoj uzimaju 4,6 milijardi kuna”, poručio je u raspravi Bunjac.

Nezavisni zastupnik Tomislav Žagar upozorio je pak kako se poslovnice banaka u općinskim središtama Slavonije gase što dovodi u pitanje dostupnost građanima.

BANDIĆ BRATU MINISTRA MARIĆA NUDI POSAO U HOLDINGU: ‘Dosta je ludila, netko mora podvući crtu i reći dosta’

Kovačić o Marićevom bratu: Ja takve stvari ne bih radio

I potpredsjednik Vlade Ivan Kovačić komentirao je danas slučaj imenovanja brata ministra državne imovine Gorana Marića u Upravu tvrtke kćeri Hrvatskih željeznica (HŽ) ocijenivši da takve stvari on ne bi radio, dok je za slučaj Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) kazao da sportska inspekcija treba odraditi svoj posao i “lupiti” im kaznu.

“I da si najstručniji na svijetu, ukoliko nisi bio na toj poziciji prije dolaska nekog od člana obitelji na vlast, onda bi morao voditi računa da se takve stvari ne rade”, odgovorio je Kovačić na pitanje je li mu prihvatljivo imenovanje brata ili šogora ministra Marića u Upravu tvrtke kćeri HŽ-a.

“Bez obzira koliko je netko sudjelovao ili nesudjelovao, kao što je Marić rekao da nije znao da mu brat ide u Upravu jedne od sestrinskih firmi HŽ-a, ja možda takve stvari ne bih radio. Bio sam isključivo protiv takvih stvari i u Mostu vezano za takozvanu aferu ‘Kum'”, izjavio je Kovačić na marginama okruglog stola o otvorenim podacima.

Na upit je li to razlog za ostavku, Kovačić je kazao da je svaki od ministara izbor premijera tako da to pitanje treba postaviti premijeru.

Hajduković: Ministar Marić je morao znati

SDP-ov zastupnik Domagoj Hajduković poručio je u petak kako je ministar državne imovine Goran Marić morao znati da će njegov brat Svetimir postati direkor i kako je ministar odgovoran zbog svega što se dogodilo, na što mu je HDZ-ov Branko Bačić uzvratio da ne želi braniti nikoga, a da je Hajdukovićev istup spin da se skrene pozornost s postupaka istražnih tijela, u prvom redu DORH-a, prema pojedinim dužnosnicima iz Vlade SDP-a.

“Direktor Marić je brat ministra Marića, vjerujete li u tužnu životnu priču da se jedan brat ne čuje s drugim, pa ni da mu čestita Božić, da mu kaže da je ostao bez posla, mi u tu priču ne vjerujemo, ministar Marić je morao znati da će njegov brat postati direktor Marić. Ministar Marić je odgovoran za ono što se dogodilo”, izjavio je Hajduković nakon stanke koju je zatražilo više klubova.

Naglasio je i da o tome treba govoriti, neovisno što je Svetimir Marić dao ostavku na mjesto člana uprave društva Tehnički servisi željezničkih vozila, jer izjave uključenih u tu priču pokazuju da je kod Marićeva imenovanja ozbiljno prekršen zakon i to najmanje u dijelu koji se odnosi na srodstvo direktora Marića s ministrom Marićem.

Dobio otkaz uz otpremninu

SDP-ov zastupnik navodi da Zakon o sprječavanju sukoba interesa propisuje da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima država ima udjele predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društava, Vlada.

“Ili ministar Marić ne govori istinu kad kaže da nije znao za imenovanje svoga brata ili nadležni u Ministarstvu mora i Hrvatskim željeznicima ne vode računa o zakonu i imenovanja vrše mimo propisanih odredbi”, rekao je Hajduković.

Naveo je i da Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava propisuje da poslove upravljanja trgovačkim društvima koja ulaze u njegov resor, Ministarstvo mora obavlja zajedno sa Ministarstvom za upravljanje državnom imovinom.

Hajduković je apostrofirao i kako je direktor Marić 22 dana prije nego je postao direktor dobio otkaz u trgovačkom društvu u sustavu Hrvatskih željeznica i otpremninu. Po pisanju medija, drugi su radnici kod prihvaćanja otpremnine morali potpisati izjavu da ju moraju vratiti ako se opet zaposle u sustavu HŽ-a u roku tri godine. Direktor Marić to nije učinio, pa je, kaže, dobio i otpremninu i posao.

Zaposlena i supruga Andrije Mikulića

SDP-ov zastupnik apostrofirao je i napredovanje ministrova šogora Mije Juriča u istom društvu. “Čini se da se svojta i obitelj Marić učinila izuzetno stručnom i pogodnom za vođenje društava u vlasništvu države”, primijetio je Hajduković te naveo da je i supruga Andrije Mikulića, predsjednika zagrebačke Skupštine, dobila posao u HŽ Pružne građevine, iako u njima nema nikakva iskustva.

“Ne želim braniti nikoga, niti HDZ-ove dužnosnike koji ne postupaju po zakonu, ali traženje stanke je spin da se ukloni pozornost s postupaka istražnih tijela, u prvom redu DORH-a, prema pojedinim dužnosnicima iz Vlade iz SDP-a, ali i s nalaza Državne revizije koja je pročešljala razne institucije koje su nezakonito poslovale u vrijeme vlasti SDP-a”, uzvratio je Bačić.

Zapitao se u čije ime Hajduković govori?. Ako govori u osobno ime otrgnuo se stranačkoj stegi, a ako govori u ime Kluba onda je Klub licemjeran, rekao je Bačić i otkrio kako je SDP-ov Klub u protekla dva mjeseca, kad su se saborske rasprave doticale i dužnosnika SDP-a, molio HDZ da ne prozivaju kolege imenom i prezimenom, da uvažavaju presumpciju nevinosti, ne stvaraju probleme u obitelji kolega. “To smo kolegijalno prihvatili, no SDP danas ne može izaći iz okvira, nego na osobnoj razini proziva neke dužnosnike”, rekao je šef HDZ-ova Kluba.

Nisu zaboravljeni HNS-ovi mejlovi

Oporbene je kolege podsjetio kako su SDP i HNS, čim su preuzeli vlast, donijeli zakone i uredbe kojima su potpuno politizirali kako državnu upravu, tako i imenovanja u javna poduzeća “Te je odluke rušio Ustavni sud, jer ste onemogućili jednakost građana, uveli ste sustav rotirajućih vrata, sustav niste htjeli mijenjati nego ste čekali kraj mandata kako bi te osobe, svoje stranačke, partijske ljude, uvukli u državne službe i u javna poduzeća”, rekao je Bačić.

Podsjetio je i na e-mail iz središnijce HNS-a upućen članovima stranke koji žele napredovati ili se zaposliti da se jave kako bi središnjica mogla ministrima naložiti da ih stave na odgovarajuća radna mjesta.

Odbacio je prozivke HNS-ove Nade Turine Đurić da je aktualna vlast jedva čekala da počne kadrovirati u javnim poduzećima.

Za četiri direktora zračnih luka, koliko ih je kao vršitelje dužnosti u četvrtak imenovala Vlada, istekli su mandati, a troje njih, koje je imenovala Vlada Zorana Milanovića i dalje će funkcionirati kao vršitelji dužnosti, rekao je zastupnici.

Turina Đurić nije govorila o slučaju Marić, ali je prozvala Vladu zbog imenovanja četiri direktora zračnih luka na rok od šest mjeseci, a radi se lukama na obali koje su važne u turističkoj sezoni. Sigurno se moglo pričekati da sezona završi, rekla je zastupnica, navodeći da neki od imenovanih nemaju adekvatnu struku za taj posao, odnosno ne bi mogli udovoljiti javnom natječaju da je objavljen.