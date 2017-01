PLENKOVIĆ IZGUBIO ŽIVCE U SABORU: ‘E, nećete! Neće proći! Javnost mora shvatiti da vi ne znate što govorite…’

Premijer Andrej Planković danas je u Saboru ušao u žestoku raspravu sa saborskim zastupnicima Branimirom Bunjcem i Ivanom Pernarom.

Dvojica zastupnika prozvala su ga da nije hrvatski premijer te da prije svega zastupa Europsku uniju, piše N1.

“Do danas sam gajio nadu da ste vi ipak hrvatski premijer, ali nakon vaših današnjih riječi čvrsto sam uvjeren da ste vi samo jedan briselski projekt i ništa drugo. Ovakvo zaklinjanje u sve ono što je na ovome kontinentu loše, doista se rijetko čuje. Klanjanje Europskoj uniji, vjera kao da se radi o nekoj religiji, ne sjećam se da je ijedan hrvatski premijer ovako govorio u ovom Saboru. Niste se sramili koristiti riječ mainstream kao nešto pozitivno već ste izrazili svoje potpuno slaganje s time da jedan maleni kružok odlučuje o svemu što se događa na ovom kontinentu s nesagledivim posljedicima”, kazao je Bunjac.

Nečiji projekt

“Vi meni sporite legitimet hrvatskih birača i proglasili ste me nečijim projektom. E, nećete! Nećete uvjeriti ni hrvatsku javnosti niti neke druge komentatore, bilo medijske, bilo iz drugih stranaka. Tu bitku ću voditi snažno i odvažno. Razina bezobrazne namjere da Vi kažete da je moj posjet Ukrajini nanio štetu Hrvatskoj, temeljem čega? Da smo vodili politiku 90-ih kako vi sada sugerirate, Hrvatska ne bi danas bila cjelovita, Hrvatska ne bi samostalna. Koristiti iskustva mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja na zemlji poput Ukrajine, što ima u tome loše? Naučen sam na medijsko hibridno ratovanje, ali možda hrvatska javnost nije. Ali neće proći. Nimalo me ne impresionirate”, uzvratio je Plenković na što mu je Bunjac kazao kako je možda navikao da mu svi povlađuju, ali da on to neće činiti. Pritom je naglasio kako govori u ime građana koji pate te kazao kako premijer raspolaže malim znanjem zbog svojih riječi da je Vlada RH ’90. htjela ući u Uniju.



“S brojnim neargumentiranim izjavama pokopali ste sebe same, a pretenzije da vi sebe uspoređujete s Radićem i s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, mogu proći samo u vašim uskim kružocima, ali ne i kod hrvatske javnosti”, rekao je, među ostalim Plenković, prenosi HRT.

Pernar: “…I onda Franjo Tuđman umire…”

Premijer je potom naišao i na kritiku Ivana Pernara koji je kazao kako Plenkovićeva argumentacija zvuči uvjerljivo, ali je pitanje je li valjana. “Ja kažem da nije. Zato jer predsjednik Tuđman nije želio da mi danas sutra budemo opet u zajednici sa susjednom Srbijom čiji ulazak u EU vi podržavate , a EU ide ka federalizaciji i stvara se neka makrodržava sa zajedničkom valutom, vojskom, parlamentom, zakonima. Upravo stoga je predsjednik Tuđman, kako bi zaštitio suverenitet naše zemlje, napravio Ustav po kojem je potrebno više od 50 posto od ukupnog broja birača da podrži pristupanje Hrvatske nekoj drugoj državnoj zajednici. I onda Franjo Tuđman umire, dolaze novi ljudi u HDZ, mijenja se politika, Ustav, javljaju se ideje o ukidanju granica, pojavljuju se ideje o ukidanju valute i mnoge druge koje vode rastakanju zemlje”, kazao je.

Njegovo izlaganje, čini se, prilično je naljutilo premijera pa mu je žestoko uzvratio: “Hrvatska javnost mora shvatiti da vi ne znate što govorite. Da govorite netočne stvari. Ono što vi radite već mjesecima nije dobro za higijenu javne rasprave. O čemu vi pričate? Čemu ste prisegnuli? Ustavu zemlje koja ne postoji?”