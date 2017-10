ZASTUPNIK ŽIVOG ZIDA ŽESTOKO OPLEO PO ŠEKSU: ‘HDZ priprema giljotinu za male stranke – on je kao Robespierre koji će im rezati glave’

Današnja sjednica Hrvatskog sabora započela je sa sedam zahtjeva za stankom zbog najave promjene izbornog zakonodavstva, ali i kaosa u zemljišnim knjigama, aktualne političke situacije, Agrokora…

Današnju sjednicu zasad je obilježio zastupnik Živog zida Branimir Bunjac. Rekavši da je izborno zakonodavstvo velik problem u Hrvatskoj je propada velik broj glasova.

Podsjetio je na nedavne izjave HDZ-ovog veterana Vladimira Šeksa.

ŠEKS ŽELI VELIKE PROMJENE: ‘Treba uvesti dvostranačje, povisiti izborni prag i prekrojiti izborne jedinice’



‘Izborni inženjering glasove prebacuje velikim strankama. Recimo, HSLS je uvijek dobivao više glasova od HNS-a, ali manje mandata. Trebalo bi uvesti nove izborne jedinice. No, Vladimir Šeks otkrio je prave namjere HDZ-a koji želi uvesti dvostranačje, bolje rečeno jednostranačje u kojemu će uvijek HDZ biti na vlasti. To bi se postiglo ne samo promjenom izbornog zakonodavstva već i Ustava kojima bi se za dijasporu ukinula kvota. To bi značilo da bi HDZ tamo dobivao minimalno šest mandata.

HDZ ne skriva da je cilj eliminirati sve stranke osim HDZ-a i SDP-a – HDZ priprema giljotinu za male stranke – Šeks je kao Robespierre koji će malim strankama rezati glave. Iako gospodin rijetko ima trijezne stavove, informacije koje ima nipošto ne treba zanemariti’, rekao je Bunjac i pozvao ostale stranke da se suprotstave političkom jednoumlju.