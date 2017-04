BULJ NAPAO GUVERNERA VUJČIĆA: ‘Neka objasni što se dogodilo kada su dobavljači trasirali mjenice na Agrokor’

Natsavlja se rat Mosta s guvernerom Hrvatske narodne banke Borisom Vujčićem, a povod novoj bitki je Agrokor, odnosno Vujčićeva tvrdnja da Most živi u vremenu “afere Agrokomerc” iz doba Jugoslavije.

Večeras se putem Facebooka saborski zastupnik Mosta Miro Bulj obrušio na guvernera Vujčića nazvavši ga “muljatorom”. Buljevu objavu prenosimo u cijelosti.

“Nigdje nema Babe, ali ima Vujčića i Gazde”

“Guverner Vujčić optužuje Most da živi u doba Fikreta Abdića i Agrokomerca. Povlačeći paralelu s tim vremenom pokušava umanjiti vlastitu odgovornost za stabilnost financijskog sustava RH u slučaju Agrokor. Vjerojatno je stav o Mostu donio u društvu s Todorićem i ostalim muljatorima na zajedničkim partijima HNB-a gdje se za 40 milijuna kuna sljubljivalo fino vino i oborita riba iz Jadrana.

Most živi u realnom vremenu i nikada nije niti spomenuo Abdića i zna da se u hrvatski monetarni sustav ne upada preko Velike Kladuše. Most jest ukazao na činjenicu da emisija mjenica kao obećanja plaćanja (bez isporuke robe ili usluge) koje se mora realizirati u novcu, jest financijska transakcija koja je u stvari primarna emisija novca , iako primarnu emisiju novca može vršiti samo HNB. Vidite, nigdje nema Babe (Abdićev nadimak. nap.a.), ali sigurno ima Vujčića i Gazde.



“Neka konačno kaže koliko je kojih mjenica”

Štoviše guverner uporno odbija nadležnost nad realnim sektorom kojem pripada Agrokor (iako mu njegov viceguverner priznaje pritiske ljudi iz Agrokora), ali neka barem kao odgovorni građanin RH objasni što se dogodilo kad su dobavljači trasirali mjenice na Agrokor? Jesu li to bile najprije financijske transakcije prije isporuke robe i je li na takav način posredno kreditiranje Agrokora eskontom mjenica od strane banaka, ikada izazvalo HNB na aktivnosti na tržištu novca (dakle, primarnu emisiju novca)? Jer, guverner i sam reče, da su svi vidjeli probleme Agrokora unatrag nekoliko godina.

Konačno, pozivam guvernera da hitno, na temelju supervizijskog nalaza banaka i faktoroing društava, zajedno s Hanfom, nedvosmisleno objavi i potvrdi da niti jedna mjenica nije eskontirana bez podloge u fakturi za izdanu robu ili uslugu i da konačno kaže koliko je tzv. “robnih” a koliko “nerobnih” mjenica. Guverner to mora učiniti barem kao Prvi u Vijeću za financijsku stabilnost RH. Kad neće on onda to moraju odraditi nadležne institucije, a tada bi i narod treba znati na što je Vujčić misli kad govori o ‘kontrarevolucionarnom djelovanju'”, napisao je Bulj u svojoj objavi na Facebooku.

