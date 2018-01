BUJANEC ODGOVORIO STANKOVIĆU: ‘Idite na N1 pa tamo radite protiv Hrvatske, kad već niste frajeri’

Poput Aleksandara Stankovića jučer, na kraju emisije ‘Nedjeljom u 2’, Velimir Bujanec je večeras, završavajući svoju emisiju replicirao Stankoviću oponašajući ga podigavši transparent na kojemu je pisalo ‘Stop mrziteljima Hrvatske u medijima’

Uoči odjave jučerašnje emisije ‘Nedjeljom u 2’ urednik i voditelj iste Aleksandar Stanković održao kraći monolog o sve prisutnijem govoru mržnje u medijima, a potom je podigao transparent na kojemu je napisao: “Zaustavite mržnju u medijima!”

“Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke, bilo kakve majke nije normalno da se psuju. Nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na Trgu bana Jelačića, da se nekome prijeti klanjem i sličnim razbibrigama i da nitko na to ne reagira. Čak i vi koji to slušate i čitate, pa vam je i to smiješno. Dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi”, kazao je Stanković među ostalim u svome kratkom osvrtu na kraju emisije.

STANKOVIĆ DRAMATIČNO ZAVRŠIO EMISIJU: ‘Tko vas je učio da psujete majku, da prijetite klanjem i vješanjem? Vaše majke? Vaša djeca?’



“Idite na N1 pa tamo radite protiv Hrvatske”

No, Stanković i domaća javnost koja odobrava njegov nastup nisu trebali dugo čekati na odgovor koji je stigao iz večerašnje ‘Bujice’ i Velimira Bujanca. Bujanec je svoju večerašnju emisiju završio oponašajući Stankovića, s tim da je na transparentu kojeg je on podigao pisalo: “Stop mrziteljima Hrvatske u medijima!”

Tko zna Bujanca, zna također da Stankovića smatra mrziteljem Hrvatske. Evo što mu je poručio: “Za kraj jedna poruka likovima koji nam dociraju za naše novce i prodaju pamet zahvaljujući RTV pristojbi koju svi moramo plaćati. Vrijeme je da kažemo ‘Stop mrziteljima Hrvatske u medijima!’ Svejedno je jesu li rođeni u našoj zemlji ili nisu – al’ svima im se sviđaju hrvatske kune! Idite na N1 pa tamo radite protiv Hrvatske, kad već niste frajeri i niste sposobni u vlastitoj produkciji opstati na nekoj od lokalnih televizija. Na tržištu treba zaraditi za svoj kruh, a vi to ne znate jer ste baš kao u vašoj propaloj Jugoslaviji, naučeni raditi malo – za veliki novac”, poručio je Bujanec kolegi s velike televizije.

Naravno, objava vijesti o Bujančevoj gesti na Facebooku je izazvala ushit njegovih istomišljenika. Jedan je tako ustvrdio da “tko god mrzi Hrvatsku treba ga istjerati iz Hrvatske pa neka izvoli gdje god hoće i neka se ne vraća i to im stavit zabranu povratka”, a jedna je Bujančeva štovateljica poručila mu: “Da tebe nema ne bi ništa znali”.

JUČERAŠNJI ISTUP NIJE MU PRVI PUT: Izvukli smo par situacija koje dokazuju da je Stanković sve samo ne konvencionalan novinar