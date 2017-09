NAPAD NA REPORTERKU PROVJERENOG: Pomahnitali muškarac gurnuo ju u kanal, a onda pokušao uništiti kameru

U subotu su u Velikom Pašijanu pokraj Garešnice, gdje su došli snimiti nastavak priče o nizu prevara za koje je optužen Ivica Sužnjević, zvan Šeki, fizički napadnuti reporterka emisije Provjereno Ema Branica i snimatelj Alan Novak.

Reporterka emisije Provjereno Ema Branica i snimatelj Alan Novak došli su u Veliki Pašijan kako bi nastavili priču o nizu prijevara za koje je optužen Ivica Sužnjević, zvan Šeki kada je stigla starija gospođa i još jedan muškarac koji su ih fizički napali, piše Dnevnik.hr.

‘Došli smo snimiti izjave još ljudi koji ga optužuju za prijevare. Dok smo snimali izjave prvo se pojavila majka optuženog i počela nas sve tući metlom. Potom se pojavio i njegov brat. Vikao je da će nas sve pobiti i da ‘ako imamo muda da dođemo snimati kod njega u kuću’. Potom me je snažno gurnuo u prsa i iščupao mi pramen kose. Pala sam u kanal i udarila glavom’, ispričala je reporterka Provjerenog Ema Branica.

Kako je dodala, čitavo to vijeme, majka optužanog Šekija prisutne je udarala metlom, a potom je brat optuženog nasrnuo na snimatelja te mu pokušao potrgati kameru.



‘Pozvala sam policiju i on je priveden, a njegovoj je majci navodno pozlilo. No, nakon što je stigla Hitna pomoć prevezli su je tek 200-tinjak metara, do njezine kuće’, kazala je Branica.